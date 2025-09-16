На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
Финал фестиваля «Российская студенческая весна» открылся в Ставрополе
В Ставрополе дан старт XXXIII всероссийскому фестивалю «Российская студенческая весна» для студентов профессиональных образовательных организаций, посвященному Году защитника Отечества и 80-летию Победы.
В финале принимают участие 2 тыс. студентов из 70 регионов России. В программе фестиваля конкурсные выступления более чем в 50 номинациях по 10 творческим направлениям, включая вокал, театр, танцы, оригинальный жанр, моду, медиа и видео.
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в своем приветствии отметил, что финал посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«Фестиваль «Российская студенческая весна» – это площадка для раскрытия талантов, обмена опытом и поддержки молодых людей, которые формируют будущее страны. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особенно важно, что фестиваль бережно сохраняет память о подвиге наших предков, объединяя творчество и патриотизм. Ставрополье гордится принимать участников со всей страны и создавать условия, где молодые таланты и будущие профессионалы чувствуют себя частью большой общероссийской молодежной команды», – сказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров подчеркнул, что проект ежегодно объединяет молодых людей и семьи, а многие выпускники стали заслуженными деятелями культуры.
Заместитель министра просвещения Александр Бугаев отметил воспитательный потенциал фестиваля, способствующий развитию молодежи как личностей.
В этом году в конкурсной программе впервые представлены номинации «Фронтовая песня» и «Фронтовая проза и поэзия». В направлениях «Медиа» и «Видео» участники готовят материалы, посвященные юбилею Победы. В жюри вошли более 70 авторитетных деятелей искусства и культуры страны. В 2025 году Российский Союз Молодежи отметит 35-летие, а Ставропольский край станет единственным регионом, реализовавшим все проекты программы «Студвесна».