РТРС предупредила о помехах на телеэкранах в октябре

  • Новость часаВенгрия решила ускорить проект строительства АЭС «Пакш-2» в связи с попытками срыва
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    За что Белый дом хочет расправиться с Джорджем Соросом
    Медведев разъяснил последствия идеи «киевских и прочих придурков» о «бесполетной зоне над Украиной»
    Эксперт отметила работу ЦИК и силовиков на фоне украинской угрозы
    Найдено тело погибшего в 2024 году на СВО Героя России Суфиярова
    Военный эксперт объяснил отсутствие боевой части у беспилотников над Польшей
    Туск заявил о росте пророссийских настроений в Польше
    Китай пообещал странам НАТО жесткий ответ на пошлины из-за российской нефти
    ЕС потратил на российский газ рекордно низкую сумму
    Глава ЦИК заявила о выросшей явке избирателей на ЕДГ-2025
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неизбежный отказ от цифровой зависимости будет болезненным

    Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.

    13 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?

    36 комментариев
    15 сентября 2025, 16:52 • Новости дня

    РТРС предупредила о помехах на телеэкранах в октябре

    Солнечная интерференция может повлиять на прием телесигнала в России

    Tекст: Денис Тельманов

    С 27 сентября по 20 октября на телеэкранах в России возможны помехи из-за солнечной интерференции.

    Помехи на телеэкранах могут возникнуть в любой точке России с 27 сентября по 20 октября из-за солнечной интерференции, передает РИА «Новости».

    «Цифровые технологии РТРС минимизируют влияние интерференции, делая ее практически незаметной для большинства телезрителей», – говорится в сообщении Российской телерадиосети (РТРС).

    В РТРС уточнили, что период интерференции может наблюдаться в каждом регионе не более двух недель. Связисты подготовили альтернативные источники сигнала, поэтому вероятность помех при просмотре цифрового эфирного ТВ минимальна.

    «Интерференция происходит два раза в год и длится три недели, начиная со дней осеннего и весеннего равноденствия», – пояснили в пресс-службе ведомства.

    График влияния интерференции доступен на сайте ртрс.рф, в «Кабинете телезрителя» и мобильном приложении «Телегид».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Земля начала испытывать воздействие солнечного ветра, вызванного корональной дырой, с задержкой примерно в сутки.

    Поток быстрого солнечного ветра от крупной корональной дыры может вызвать на Земле геомагнитные бури продолжительностью до шести суток с пиком активности 14-16 сентября и скоростью ветра до 700 км/с.

    В четверг специалисты ожидают умеренное увеличение вспышечной активности на Солнце, но угрозы для Земли и ее технических систем не прогнозируется.

    15 сентября 2025, 14:30 • Новости дня
    Туск заявил о росте пророссийских настроений в Польше
    Туск заявил о росте пророссийских настроений в Польше
    @ RADEK PIETRUSZKA/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о росте пророссийских настроений и антипатии к Украине в стране.

    «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к воюющей Украине», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Туск обратился к польским политикам с призывом бороться с усилением подобных тенденций. По его словам, задача политиков – «сдерживать нарастающую волну, а не следовать ей».

    Также он отметил, что происходящее станет «испытанием патриотизма и зрелости всего польского политического класса».

    Ранее поляки выразили недовольство решениями властей по поддержке Украины.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что антиукраинская риторика в Польше становится все более важным элементом внутренней политики, и диалог между странами будет ухудшаться.

    Комментарии (7)
    14 сентября 2025, 22:37 • Новости дня
    Минченко назвал три самых интересных избирательных кампании в рамках ЕДГ-2025

    Минченко: Солодов, Кобзев и Гехт провели наиболее интересные кампании в рамках ЕДГ-2025

    Минченко назвал три самых интересных избирательных кампании в рамках ЕДГ-2025
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Самые интересные кампании глав регионов прошли на Камчатке, в Иркутской области и Ненецком автономном округе, а из оппозиционных партий наибольшую активность показала ЛДПР. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи Евгений Минченко и Алена Август, подводя итоги Единого дня голосования (ЕДГ).

    «Хотя итоговые результаты еще не подведены, кампанию в Камчатском крае можно оценить как успешную. Команда Владимира Солодова, несмотря на прежние негативные тенденции, проявила себя эффективно – во многом благодаря грамотным действиям во внештатной ситуации, связанной с землетрясением в регионе», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Также, по словам Минченко, достойно проявил себя глава Иркутской области Игорь Кобзев, который, судя по всему, смог сохранить лидирующую позицию, несмотря на конкуренцию с экс-губернатором Сергеем Левченко.

    Еще одним «образцом приверженности своей работе» эксперт назвал врио главы Ненецкого автономного округа Ирину Гехт. Он отметил, что, хотя выборы для нее были непрямыми, она провела полноценную кампанию, как если бы шла борьба за голоса избирателей.

    В свою очередь политконсультант Алена Август, оценивая действия оппозиционных партий, обратила внимание на предварительные результаты ЛДПР. «Партия очень активно себя вела, буквально заявляла о себе как о партии №2, оспаривая эту позицию у КПРФ. Посмотрим на итоговые результаты, однако я не уверена, что им удастся занять эти позиции в большинстве регионов», – добавила собеседница.

    Она также добавила, что избиратели зачастую голосуют по привычке, и партиям необходимо приложить значительные усилия, чтобы заинтересовать и перетянуть их на свою сторону. По мнению Август, ЛДПР, возможно, удастся добиться этого на выборах в Госдуму в 2026 году.

    Ранее в России завершился единый день голосования (ЕДГ). Избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 по местному времени. Последней завершила работу Калининградская область. Выборы разных уровней прошли в 81 из 89 субъектов России. Итоговая явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в рамках единого дня голосования в России составила 90,54%.

    По данным ЦИК, после обработки 98,81% протоколов действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов («Единая Россия») одержал победу на выборах главы региона, набрав 63,08% голосов. Второе место заняла Василина Кулиева (ЛДПР) с 13,79%.

    Во Свердловской области на выборах губернатора лидирует врио главы региона Денис Паслер («Единая Россия»). После обработки 50,04% протоколов он набирает 62,89% голосов избирателей.

    На выборах главы Пермского края лидирует действующий губернатор Дмитрий Махонин («Единая Россия»), получивший 69,11% голосов после обработки 50,67% протоколов. На втором месте – Ксения Айтакова (КПРФ) с 10,63%, на третьем Олег Постников (ЛДПР), у которого 8,27%.

    Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк, представляющая партию «Единая Россия», одерживает убедительную победу на выборах главы региона. По данным Центральной избирательной комиссии России, после обработки 99,4% протоколов она набирает 83,02% голосов.

    В Иркутской области действующий губернатор Игорь Кобзев сохраняет лидерство с 60,23% голосов по итогам обработки 50,18% протоколов. За ним следует Сергей Левченко (КПРФ) с 22,76%.

    Ирина Гехт избрана губернатором Ненецкого автономного округа на заседании Совета депутатов региона, за нее проголосовали 16 из 19 депутатов. Она исполняла обязанности главы округа последние шесть месяцев.

    Комментарии (2)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    14 сентября 2025, 22:05 • Новости дня
    Политолог: ЕДГ показал успехи России в защите электорального суверенитета

    Политолог Ляховецкий: Россия преуспела в защите своего электорального суверенитета

    Политолог: ЕДГ показал успехи России в защите электорального суверенитета
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на хакерские атаки и сложную обстановку в приграничных регионах, ЦИК удалось обеспечить соблюдение всех электоральных норм в Единый день голосования в России. А высокая явка показала решимость граждан участвовать в определении вектора развития своих регионов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Ляховецкий.

    «Электоральный суверенитет является одной из основ независимости России. Речь идет о защищенности избирательной системы от любых форм внешнего вмешательства, к которым относятся информационные атаки, а также распространение фейков и вбросов, призванных подорвать доверие граждан к выборам», – сказал политолог Никита Ляховецкий.

    По его словам, за дни голосования портал ЦИК 290 тыс. раз подвергся хакерским атакам, еще свыше 300 атак пришлись на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). «Особых усилий требует работа избирательных комиссий в приграничных регионах, находящихся под постоянными обстрелами – в Брянской, Курской, Ростовской областях и Краснодарском крае», – продолжил аналитик.

    «Мы видим, что ЦИК приходится обеспечивать бесперебойное функционирование системы даже в условиях гибридного – информационного и военного – давления. Эта работа, наряду с высокой активностью избирателей, обеспечивает легитимность избранной власти и укрепляет доверие к государственным институтам. Граждане видят, как избирательная система успешно противостоит новым вызовам», – поясняет политолог.

    Еще одним элементом, повышающим доверие граждан к выборам, является институт наблюдения и общественного контроля. «Кроме того, ДЭГ из инновации превращается в стандарт – все больше россиян выбирают этот технологичный способ голосования», – подчеркивает собеседник.

    В заключении Ляховецкий указал: «Высокая явка по всей стране демонстрирует, что, несмотря на попытки дестабилизации, россияне свободно определяют вектор развития страны, выбирают власть, формируют модель ее устройства и принимают ключевые решения о будущем своих регионов. А значит, Россия преуспела в защите своего электорального суверенитета».

    Ранее в России закончился Единый день голосования (ЕДГ). Избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 по местному времени. Выборы разных уровней прошли в 81 из 89 субъектов России.

    Первые данные ЦИК показали уверенное лидерство «Единой России» на выборах в региональные законодательные собрания, проведенных в трех регионах с 12 по 14 сентября.

    Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк, представляющая партию «Единая Россия», одерживает убедительную победу на выборах главы региона. По данным Центральной избирательной комиссии России после обработки 99,4% протоколов, Костюк набирает 83,02% голосов, передает РИА «Новости».

    В свою очередь действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов («Единая Россия») набрал 63,08% голосов после подсчета почти всех бюллетеней на региональных выборах.

    Между тем, как сообщил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Ленар Габдурахманов, существенных нарушений правопорядка во время голосования, которые могли бы сорвать выборы, не зафиксировано.

    Глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии России осуществляется беспрецедентная хакерская атака, однако это не влияет на проведение голосования.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 14:44 • Новости дня
    Эксперт оценил партийные результаты на выборах в регионах

    Политолог Минченко: ЛДПР может обогнать КПРФ на выборах в Госдуму в 2026 году

    Эксперт оценил партийные результаты на выборах в регионах
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По итогам прошедших выборов «Единая Россия» и ЛДПР укрепили позиции, что дает основания ждать от них улучшения результатов в ходе парламентской кампании в 2026 году. «Новые люди» закрепляются в статусе третьей партии, а «Справедливая Россия» может оказаться на грани вылета, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В воскресенье в России завершился Единый день голосования.

    «Единая Россия» на прошедших выборах в региональные и городские заксобрания показала средний прирост по стране 14%. Это очень хороший результат, продиктованный усилением партии вследствие консолидации общества вокруг флага и президента», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Также он отметил укрепление позиций ЛДПР и рост представительства фракции «Новых людей» по сравнению с 2020 годом, когда они начали участвовать в региональных выборах. «Кроме того, по итогам ЕДГ-2025 мы видим несколько нисходящую динамику у «Пенсионеров России», но в целом партия демонстрирует устойчивость на протяжении последних кампаний», – продолжил аналитик.

    «У КПРФ произошел некоторый откат позиций. Но самая грустная ситуация у «Справедливой России», демонстрирующей понижающую динамику в большинстве регионов. В ряде областей они вообще потеряли фракции по итогам прошедших выборов, например, в Рязанской и Воронежской. Думаю, главная задача эсеров состоит в том, чтобы определиться: это партия социальной справедливости или «ура-патриотов», – детализировал эксперт.

    «В Воронежской области результаты вообще оказались удивительными – там чуть не получился двухпартийный парламент, поскольку ЛДПР и «Новые люди» едва преодолели пятипроцентный барьер прохождения в облдуму», – объяснил спикер.

    «Таким образом, к выборам в Госдуму 2026 года «Единая Россия» идет с усилением позиций. Скорее всего, она улучшит свой результат 2021 года. ЛДПР имеет все шансы обогнать КПРФ в борьбе за второе место, а «Новые люди» окончательно закрепились в статусе третьей партии, что дает основание ожидать от них улучшения показателей предыдущих парламентских выборов. Эсеры же оказываются на грани вылета», – уверен собеседник.

    Ранее секретарь генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев заявил, что «Единая Россия» оценивает итоги ЕДГ-2025 как уверенную победу партии. По предварительным данным, фракция получила 380 мандатов на выборах в законодательные собрания субъектов.

    «При высокой явке мы получаем достаточно высокий результат по партийному списку и в Воронежской, и в Белгородской области», – сообщил он. Отметим, на выборах депутатов Белгородской областной думы по итогам обработки 52,68% протоколов «Единая Россия» набрала 71,92%, ЛДПР – 9,24%, КПРФ – 8,18%, «Справедливая Россия – За правду» – 4,78, «Партия пенсионеров» – 3,55%, «Коммунисты России» – 1,39%.

    По результатам обработки 39,81% протоколов на выборах в областную думу Воронежской области в лидерах также оказалась «ЕР» с 78,75%, на втором месте – КПРФ (8,04%), следом идут ЛДПР (4,96%), «Новые люди» (4,31%). «СР» и «Родина» набирают менее 2% каждая.

    «Единая Россия» побеждают на выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области, набрав 54,48% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Второе место занимает «Справедливая Россия» с 13,43%, третье место у ЛДПР – 9,79%. Далее идут «Новые люди» с 8,11%, КПРФ с 5,94% и Российская партия пенсионеров за справедливость с 5,69%.

    На выборах в Госсовет Республики Коми «Единая Россия» набирает 44,50% голосов после обработки 100% протоколов. На втором месте – КПРФ (14,87%), на третьем – ЛДПР с 14,11% голосов. Партия «Справедливая Россия – За правду» набрала 7,07% голосов, «Новые люди» – 5,96%, передает ТАСС.

    На выборах депутатов Костромской облдумы после обработки 100% протоколов единороссы набирают 50,25% голосов. КПРФ получает 11,27% голосов. У ЛДПР 12,11% голосов, у партии «Новые люди» – 6,83%, у «Партии пенсионеров» –7,25%, у «Справедливой России – За правду» – 6,14%.

    Кроме того, «Единая Россия» лидирует на выборах депутатов Курганской облдумы после обработки 100% протоколов. Партия набирает 54,91% голосов, КПРФ – 10,69% голосов. У ЛДПР 12,85% голосов, у «Новых людей» – 7,37%, у «Партии пенсионеров» – 6,24%, у «Справедливой России – За правду» – 5,87%.

    Партия «Единая Россия» получает более 65% голосов на выборах депутатов Магаданской областной думы по итогам обработки 100% протоколов. На втором месте ЛДПР – 12,83%, на третьем КПРФ – 8,4%. Партия «Новые люди», впервые выдвинувшая кандидатов на этих выборах, получила 5,07%, «Справедливая Россия – За правду» – 5,22%.

    «Единая Россия» вернула себе большинство в гордуме Томска. Согласно данным облизбиркома, в 26 из 27 одномандатных округов победу одержали кандидаты от ЕР, в 26-м округе больше всего голосов набрал кандидат от КПРФ Владимир Чолахян, передает «Интерфакс». По единому избирательному округу партия набрала 42,58% голосов, «Справедливая Россия – За правду» – 14,67%, КПРФ – 12,76%, «Новые люди» – 12,66%, ЛДПР – 10,7%.

    Также партия власти, предварительно, получила 51 депутатский мандат из 76 на выборах в Законодательное собрание Новосибирской области, выиграв в 29 округах из 38, заявил Якушев. Он подчеркнул, что этот регион является непростым. «Во-первых, он большой. Во-вторых, у нас совпали в этом году выборы в Новосибирской области и в законодательные собрания региона, и в законодательное собрание административного центра, то есть города Новосибирска, и очень много было выборов на муниципальном уровне», – приводит его слова ТАСС.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 15:14 • Новости дня
    Еврокомиссия сообщила о резком падении выдачи шенгенских виз россиянам

    ЕК: Выдача шенгенских виз россиянам сократилась в семь раз за шесть лет

    Еврокомиссия сообщила о резком падении выдачи шенгенских виз россиянам
    @ Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество шенгенских виз, выданных гражданам России, значительно уменьшилось за шесть лет, сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе.

    По его словам, в 2024 году россияне получили 541 тыс. виз, в то время как в 2019 году этот показатель составлял 4 млн, передает ТАСС.

    Ламмерт уточнил, что в 2023 году число выданных виз составило 517 тысяч, а в 2024 году показатель немного вырос – до 541 тыс. виз. Однако он подчеркнул, что по сравнению с 2019 годом это «колоссальный спад».

    Еврокомиссия занимается разработкой новой стратегии по вопросам выдачи шенгенских виз гражданам России, добавил Ламмерт.

    Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Евросоюз использует ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам как инструмент давления на Россию на фоне возможных переговоров с Украиной.

    Портал Euractiv писал, что в некоторых государствах Евросоюза обсуждается инициатива о полном прекращении допуска российских туристов, однако согласие большинства стран пока не достигнуто.

    Комментарии (2)
    15 сентября 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин по видеосвязи открыл новые объекты Роспотребнадзора в регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин открыл по видеосвязи новые объекты Роспотребнадзора в различных регионах страны.

    Мероприятие прошло в честь Дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы России, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Президент поздравил работников Роспотребнадзора, подчеркнув, что благодаря их труду и вкладу предыдущих поколений специалистов в России создана одна из самых передовых систем санитарного и эпидемиологического контроля в мире.

    «Благодаря вам, многим поколениям ваших предшественников – талантливым врачам и ученым – в России создана уникальная система санитарного и эпидемиологического контроля. Сегодня она признана одной из самых передовых в мире и, что принципиально важно, продолжает динамично развиваться», – заявил Путин.

    В сентябре прошлого года в ходе встречи с главой Роспотребнадзора Анной Поповой Путин отметил, что ведомство оказалось на высоте, преодолевая испытания, с которыми столкнулось.

    Комментарии (5)
    15 сентября 2025, 11:44 • Новости дня
    Эксперт отметила работу ЦИК и силовиков на фоне украинской угрозы

    Политолог Булгакова: Выборы в приграничных с зоной СВО районах прошли на высоком уровне

    Эксперт отметила работу ЦИК и силовиков на фоне украинской угрозы
    @ Татьяна Симоненкова/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Выборы в прифронтовых областях России прошли на высоком уровне, несмотря на риски и украинскую угрозу. Опасности были купированы, в том числе благодаря профессионализму сотрудников избиркомов и местной полиции, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Алена Булгакова. В воскресенье в России завершился Единый день голосования.

    «Отличительная черта избирательной системы России – ее способность адаптироваться к вызовам, запросам и потребностям избирателей. Мы увидели, что все новшества, особенно связанные с обеспечением безопасности в приграничных регионах, показали свою эффективность на практике», – отметила Алена Булгакова, председатель комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан.

    «На выборах в Курской области проводился подомовой обход избирателей, также избирательные комиссии приезжали к людям в пункты временного размещения. Я воочию наблюдала за тем, как проходит этот процесс, и могу сказать, что все было максимально прозрачно и организованно. Члены комиссии четко понимали алгоритм действий в случае возможной опасности. Были подготовлены к этому и сотрудники полиции», – указала она.

    «Общественные наблюдатели находились в Курской области повсеместно, в том числе и при проведении дополнительных форм голосования. Каких-либо жалоб или замечаний на организацию выборов в регионе не поступало. Напротив – жители были благодарны, что комиссия приехала к ним сама. Белгородская и Брянская области подвергались атакам со стороны противника особенно сильно, но и там выборы прошли на высоком уровне», – продолжила аналитик.

    «Что касается итогов голосования, мы можем сказать, что они полностью отражают предпочтения избирателей. Кампании были конкурентными, и победили в них те кандидаты, которые своими предложениями и видением будущего, а также готовностью решать самые сложные проблемы смогли получить поддержку людей», – резюмировала политолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в России завершился Единый день голосования (ЕДГ), который длился три дня – с 12 по 14 сентября. В ходе выборов были избраны 21 глава региона, 11 региональных парламентов, а также около 46 тыс. депутатов местного уровня.

    Победителями в прифронтовых регионах стали: Александр Богомаз в Брянской области (78,78% %), Александр Хинштейн в Курской области (86,92%), Юрий Слюсарь в Ростовской области (81,2%), Михаил Развожаев в Севастополе (81,72%). Вениамин Кондратьев в Краснодарском крае лидирует с 83,41% голосов после обработки 98,02% протоколов. Все они были выдвинуты «Единой Россией».

    Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что кампания «прошла довольно спокойно»: на местах были небольшие эксцессы, однако на результаты выборов они не повлияли. Схожей точки зрения придерживаются и в МВД: «Существенных нарушений правопорядка, способных сорвать выборы, не зафиксировано».

    Как указал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выборы проходят фактически в боевых условиях, однако участие граждан в избирательной кампании «укрепляет нашу страну». При этом он отметил как позитивный момент участие в кампании кандидатов, прошедших через СВО.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 00:10 • Новости дня
    Политолог перечислил тренды современных выборов в России

    Политолог Кузнецов: Для победы на выборах организационная компетентность важнее креатива

    Политолог перечислил тренды современных выборов в России
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Выборы показали, что для победы кандидатам необходимы выстроенная партийная структура, понимание локальной повестки и применение искусственного интеллекта для аналитики и организационной работы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Глеб Кузнецов. Ранее в России завершился Единый день голосования (ЕДГ).

    По словам политолога Глеба Кузнецова, прошедшие выборы показали первостепенную важность партийной структуры, работы с активом и организационной составляющей избирательной кампании. «Креатив тут становится вторичным. Другими словами, побеждает тот, кто более организационно компетентен», – отмечает эксперт.

    Важным фактором победы, по его мнению, стало понимание локальной повестки каждого конкретного региона, что также относится к организационным компетенциям. Третьей заметной тенденцией выборов политолог назвал активное использование искусственного интеллекта.

    «Речь идет не о прикольных мультипликационных роликах, а о применении ИИ для аналитики, организационной работы, социологии. Можно сделать вывод, что те, кто смогут использовать искусственный интеллект на высоком уровне, получат серьезное преимущество», – полагает Кузнецов.

    Отдельно политолог выделил московское нововведение: в столице работала сеть экстерриториальных участков, где избиратели из других регионов могли отдать электронный голос за глав своих субъектов. «Это серьезная инновация в организации избирательных процессов. Полагаю, за этим будущее», – заключил Кузнецов.

    Ранее в России завершился единый день голосования (ЕДГ). Избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 по местному времени. Последними закрылись избирательные участки в Калининградской области. Выборы разных уровней прошли в 81 из 89 субъектов России. Итоговая явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в рамках единого дня голосования в России составила 90,54%.

    По информации Минцифры, в онлайн-выборах приняли участие свыше 1,5 млн человек. Министерство отметило, что наибольшую активность проявили россияне в возрасте от 35 до 50 лет. Избиратели от 18 до 35 лет составили 29%, а граждане старше 50 лет – 27% от числа проголосовавших онлайн. В числе регионов-лидеров по количеству пользователей платформы ДЭГ оказались Свердловская и Ростовская области, Чувашия, Пермский край и Челябинская область.

    По словам председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, выборы в России проходят фактически в боевых условиях практически по всей стране. Он отметил, что участие ветеранов специальной военной операции в выборах является значимым, а их способность вести за собой людей доказана как на фронте, так и в гражданской жизни.

    Примечательно, что согласно данным онлайн-табло в информационном центре ЦИК, на выборах губернаторов в приграничных с Украиной регионах России лидируют действующие руководители субъектов.

    Комментарии (1715)
    15 сентября 2025, 04:14 • Новости дня
    Каллас назвала инцидент с дроном в Румынии «безрассудной эскалацией»
    Каллас назвала инцидент с дроном в Румынии «безрассудной эскалацией»
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава евродипломатии Кая Каллас прокомментировала сообщения о якобы российском беспилотнике, который влетел в воздушное пространство Румынии.

    «Эта продолжающаяся безрассудная эскалация угрожает региональной безопасности», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Каллас в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) подчеркнула, что выражает поддержку Румынии. Она заявила, что находится в постоянном контакте с румынским правительством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, румынское министерство национальной обороны заявило, что воздушное пространство страны было нарушено якобы российским дроном. При этом в Бухаресте не предоставили доказательств российского происхождения беспилотника.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 14:58 • Новости дня
    В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве девушки в апарт-отеле

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для 18-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве несовершеннолетней в апарт-отеле.

    Судебное решение о заключении под стражу вынес Московский районный суд Петербурга, сообщает ТАСС.

    Мера пресечения в виде ареста избрана до 14 ноября для Максима Жмаева, который обвиняется в совершении преступления по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. По данным следствия, Жмаев в апарт-отеле на Витебском проспекте из-за ссоры нанес 15-летней девушке не менее 35 ударов ножом в различные части тела.

    После совершения преступления Жмаев пытался покончить с собой. На допросе он полностью признал свою вину. Девушка, погибшая в результате нападения, проживала в садоводческом товариществе «Звездочка» в Павловске, а обвиняемый зарегистрирован в Южно-Сахалинске.

    Ранее, как передавал ТАСС, о трагедии сообщил сотрудник апарт-отеля, обнаруживший тело и вызвавший полицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учащийся вуза в Петербурге признал вину в убийстве 15-летней школьницы. Тело 15-летней девочки с множественными ножевыми ранениями нашли в апарт-отеле Петербурга, а подозреваемым оказался молодой человек.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 03:58 • Новости дня
    Земля с опозданием попала под влияние солнечного ветра

    Tекст: Антон Антонов

    Земля с задержкой примерно в сутки начала испытывать воздействие солнечного ветра, вызванного корональной дырой, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    «Судя по показаниям приборов, планета с опозданием в сутки, все же начала пересекать границу действия корональной дыры», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В сообщении подчеркивается, что размер корональной дыры огромен, и у ученых не возникало сомнений в ее неизбежности влияния на Землю.

    Сейчас фиксируется рост плотности плазмы и повышение индукции магнитного поля. Земля проходит через сжатую область газа на входе в поток ветра, однако точные параметры плазмы и скорость ветра пока неизвестны. Ученые ожидают, что скорость солнечного ветра возрастет.

    По расчетам, планета пробудет в этом потоке не менее четырех-пяти суток. Прогнозы экспертов остаются умеренно позитивными: несмотря на размеры корональной дыры, модели пока дают лишь эпизодические возмущения магнитного поля первого-второго уровня, а не продолжительные магнитные бури более высокого уровня. Окончательные выводы о влиянии будут сделаны утром, когда скорость ветра стабилизируется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Поток быстрого солнечного ветра от крупной корональной дыры может вызвать на Земле геомагнитные бури до шести суток с пиком активности 14-16 сентября и скоростью ветра до 700 км/с.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 08:31 • Новости дня
    На Земле началась самая мощная за три месяца магнитная буря

    Cолнечный ветер из корональной дыры вызвал сильнейшую магнитную бурю на Земле

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне резкого увеличения скорости солнечного ветра Земля оказалась под влиянием мощной магнитной бури уровня G3, самой сильной за последние три месяца.

    Мощная магнитная буря была зарегистрирована на Земле, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Буря достигла уровня, близкого к G3 по международной шкале, что стало самым сильным событием подобного рода за последние три месяца. Причиной всплеска стала высокая скорость солнечного ветра, связанная с попаданием планеты в зону действия крупной корональной дыры, границу которой Земля пересекла в районе полуночи.

    В лаборатории уточнили: «Сила бури стала неожиданной и в настоящий момент заметно превосходит расчеты. Все агентства ставили в прогнозах максимальные уровни около G1». Отмечается, что последнее событие подобной интенсивности фиксировалось в начале июня этого года.

    Прежние оценки предполагали, что ухудшение геомагнитной обстановки сохранится как минимум четыре-шесть суток, и этот прогноз остается в силе. На полную нормализацию ситуации рассчитывают не раньше четверга или пятницы. Эксперты подчеркивают, что воздействие корональных дыр обычно вызывает серию отдельных всплесков, между которыми временами наблюдается нормализация.

    В понедельник утром сообщалось, что Земля начала испытывать воздействие солнечного ветра из-за корональной дыры.

    Ученые прогнозировали длительные геомагнитные бури с пиком 16 сентября.

    Ранее ученые сообщили о необычном выбросе плазмы на Солнце.

    Кроме того, на прошлой неделе на Земле зафиксировали загадочную магнитную бурю.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 14:28 • Новости дня
    В Госдуме заявили о попытке ЕС надавить на Россию визовыми мерами

    Депутат Журова назвала ограничений в выдаче шенгенских виз россиянам провокацией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Евросоюз использует ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам как инструмент давления на Россию на фоне возможных переговоров с Украиной.

    Она отметила: «Сейчас реально очень сложно получить визу, очень много отказов. Они в данный момент хотят, видимо, поддавить на нас. Но это такая неконструктивная мера», передает ТАСС.

    По словам Журовой, ЕС рассчитывает, что затруднения с получением виз вызовут недовольство россиян и их негативную реакцию в адрес властей России. Депутат считает такую практику провокацией и добавляет, что сложности с визами в первую очередь затрагивают граждан, у которых есть жизненная необходимость для поездок, например, семейные или учебные вопросы.

    Журова также подчеркнула, что эти ограничения нарушают права человека, однако, по ее мнению, в Европе об этом не думают, а целью мер является давление для возможных уступок на переговорах. Она отметила, что туристы, для которых поездки не критичны, уже перестроили свои планы, а необходимость визы чаще связана с важными жизненными обстоятельствами.

    В понедельник портал Euractiv сообщил, что в некоторых государствах Евросоюза обсуждается инициатива о полном прекращении допуска российских туристов, однако согласие большинства стран пока не достигнуто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов по странам Шенгенской зоны. Евросоюз планирует обсудить новые способы использования доходов от российских активов. Власти Эстонии запретили импорт изобутана из России и Белоруссии.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 09:15 • Новости дня
    В Москве повторился рекорд атмосферного давления 1944 года

    Рекорд максимального атмосферного давления 1944 года повторился в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве ночью 15 сентября атмосферное давление на ВДНХ достигло исторического максимума, равного значению, зафиксированному более 80 лет назад.

    Рекорд атмосферного давления, установленный более 80 лет назад, был повторен в Москве, сообщает Telegram-канал Татьяны Поздняковой, главного специалиста столичного метеобюро.

    В полночь 15 сентября на метеостанции ВДНХ зафиксировали показатель в 1011,5 гПа, что соответствует 758,9 миллиметра ртутного столба.

    По словам синоптика, это значение повторяет максимальное атмосферное давление, которое было зафиксировано в столице в 1944 году. «Сегодня был повторен рекорд максимального атмосферного давления, который принадлежал 1944 году», – отметила Позднякова.

    В течение дня 15 сентября давление продолжит снижаться, и дальнейших рекордов не ожидается. Синоптик добавила, что влияние высокого давления сохранится еще в ночь на понедельник.

    Напомним, атмосферное давление в Москве утром 13 сентября превысило предыдущий рекорд на 0,1 миллиметра ртутного столба.

    В понедельник на Земле началась самая мощная за три месяца магнитная буря.

    Ученые ранее предсказали длительные геомагнитные бури с пиком 16 сентября.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 11:59 • Новости дня
    Берцовую кость мамонта нашли на севере Казахстана во время рыбалки

    В Казахстане обнаружили берцовую кость мамонта эпохи верхнего палеолита

    Tекст: Мария Иванова

    На севере Казахстана случайно обнаружили берцовую кость мамонта длиной около одного метра, предположительно жившего около 15 тыс. лет назад.

    Берцовую кость мамонта, жившего около 15 тыс. лет назад, обнаружили случайно на севере Казахстана, сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования республики, передает РИА «Новости».

    Артефакт нашли недалеко от аула Байтерек в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области – житель региона Асет Шайкин наткнулся на кость во время рыбалки и передал ее известному археологу, профессору Kozybayev University Анатолию Плешакову.

    Плешаков отметил, что найденная берцовая кость принадлежала очень крупной особи мамонта, её длина составляет около одного метра. По оценке учёного, возраст находки относится к эпохе верхнего палеолита, примерно 15 тысяч лет назад. Он также добавил, что ранее в регионе уже встречались останки древних животных.

    После осмотра места находки новых останков обнаружить не удалось, но, по мнению Плешакова, другие части скелета могут находиться под слоями грунта.

    Ученый заявил: «Это довольно интересная находка. В следующем году мы постараемся заложить шурфы на месте находки. И если удастся обнаружить там продолжение скелета и орудия труда, это будет сенсацией – первым палеолитическим памятником на нашей территории».

    В министерстве объяснили, что закладка шурфа или проведение пробного раскопа позволит определить наличие культурных слоёв и артефактов на конкретном участке, а также оценить стратиграфию и принять решение о проведении дальнейших исследований.

    Напомним, в августе сотрудники таможни задержали попытку вывоза одной тонны бивней мамонта в Китай.

    А в июле в Астраханской области в водоеме обнаружили бивни мамонта длиной три метра.

    Комментарии (0)
    Главное
    Эксперт оценил партийные результаты на выборах в регионах
    Еврокомиссия сообщила о резком падении выдачи шенгенских виз россиянам
    Российские войска освободили Ольговское в Запорожской области
    Языковой омбудсмен Украины признала Киев русскоязычным городом
    Задержанных на Шри-Ланке россиян освободили после уплаты штрафа
    В Грузии задержали израильского «Афериста из Tinder»
    Вынесен заочный приговор участницам Pussy Riot за фейки о ВС России

    Чем Россия заменит западные правила глобальной торговли

    Всемирная торговая организация, в которую так долго и тяжело вступала Россия – похоже, приказала долго жить. По крайней мере, признания в этом звучат как от руководства ВТО, так и от ведущих западных стран. Как и зачем в свое время Запад создал ВТО, зачем сегодня он сам фактически ее уничтожает – и что в этой ситуации нужно делать России? Подробности

    Перейти в раздел

    Выборы открыли участникам СВО возможности в политике

    «Процесс формирования новой элиты уже идет» – так эксперты описывают предварительные итоги Единого дня голосования, в котором приняли участие 1,6 тыс. участников СВО, а также кандидаты, глубоко вовлеченные в поддержку спецоперации. Чем еще запомнились эти выборы и почему они стали прологом к думской кампании 2026 года? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия повторила операцию «Труба» в Харьковской области

    На Украине рассказали об успешной операции российских военных с использованием газовой трубы при наступлении на Купянск в Харьковской области. По скрытой логистической артерии штурмовики передвигались на специальных лежаках и электросамокатах. Маршрут занял около четырех дней. Какие преимущества дало использование газовой трубы для проникновения в Купянск и как это влияет на операцию по полному освобождению города? Подробности

    Перейти в раздел

    За что Белый дом хочет расправиться с Джорджем Соросом

    Миллиардер Джордж Сорос «плохой парень» и «должен быть посажен в тюрьму», заявляет президент США. А ведь еще несколько лет назад предыдущий хозяин Белого дома награждал Сороса высшей гражданской наградой Америки. За что Трамп хочет расправиться с Соросом и как это связано с недавним убийством политического активиста Чарли Кирка? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации