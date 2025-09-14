Гастроэнтеролог Титова назвала физиологические осложнения из-за сна после еды

Tекст: Ирма Каплан

Ложиться спать или принимать горизонтальное положение раньше, чем через два-три часа после еды, нежелательно, особенно после ужина. По словам Титовой, в противном случае могут возникнуть физиологические осложнения, рассказала она ТАСС.

«По-хорошему лучше не ложиться после еды, лучше в это время постоять, пойти что-то поделать, прогуляться. Особенно это касается вечернего приема пищи. Не рекомендуется ложиться в течение 2-3 часов после еды. Потому что могут быть такие физиологические осложнения, как грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, проблемы со сфинктером и пищеводом», – объяснила врач.

По ее словам, сонливость сразу после еды может указывать на переутомление, недосып или проблемы с желудочно-кишечным трактом. В частности, желание поспать после приема пищи часто возникает при употреблении жирной или белковой еды.

При этом занятия спортом после еды тоже нежелательны, в том числе фитнес с силовыми тренировками и танцы, так как они приводят к перенапряжению, давлению в брюшной и грудной полостях, добавила специалист.

