Гастроэнтеролог Титова назвала физиологические осложнения из-за сна после еды
Засыпание в течение двух часов после ужина может привести к развитию нарушений пищевода и появлению неприятных ощущений в организме, рассказала старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского университета, гастроэнтеролог, нутрициолог Екатерина Титова.
Ложиться спать или принимать горизонтальное положение раньше, чем через два-три часа после еды, нежелательно, особенно после ужина. По словам Титовой, в противном случае могут возникнуть физиологические осложнения, рассказала она ТАСС.
«По-хорошему лучше не ложиться после еды, лучше в это время постоять, пойти что-то поделать, прогуляться. Особенно это касается вечернего приема пищи. Не рекомендуется ложиться в течение 2-3 часов после еды. Потому что могут быть такие физиологические осложнения, как грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, проблемы со сфинктером и пищеводом», – объяснила врач.
По ее словам, сонливость сразу после еды может указывать на переутомление, недосып или проблемы с желудочно-кишечным трактом. В частности, желание поспать после приема пищи часто возникает при употреблении жирной или белковой еды.
При этом занятия спортом после еды тоже нежелательны, в том числе фитнес с силовыми тренировками и танцы, так как они приводят к перенапряжению, давлению в брюшной и грудной полостях, добавила специалист.
