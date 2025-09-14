День танкиста и Всемирный день журавля отмечается 14 сентября

Tекст: Ирма Каплан

Ежегодно профессиональный праздник танкистов и танкостроителей отмечается во второе воскресенье сентября. В этом году он приходится на 14 сентября. В Советском Союзе Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1946 года постановил в этот день праздновать Всесоюзный день танкистов, в честь которого в крупных городах страны звучали 20 артиллеристских залпов.

Позже дату сместили на 11 сентября, потом в 1980-м вернули обратно, пока 31 мая 2006 года указ президента России Владимира Путина не закрепил профпраздник День танкиста во второе воскресенье сентября.

Еще одно торжество во второе воскресенье сентября – Всемирный день журавля, который впервые отпраздновали в США в 2002 году. Как и многие экологические праздники, этот учрежден для привлечения внимания к необходимости защиты журавлей, многие виды которых под угрозой исчезновения.

Траурная дата во второе воскресенье сентября – Международный день памяти жертв фашизма. Решением ООН в 1962 году сентябрь был выбран в связи с тем, что с ним связано начало Второй мировой войной и ее окончание.

В Ульянoвcкoй oблacти 14 сентября отмечают Дeнь caдoвoдa, а в Приморском крае – День садовода и огородника. А в США празднуют Дeнь «Oбнимитe cвoю coбaку», в Непале – День детей, в Индии – День хинди, в Румынии – День инженера, в Канаде – День дедушек и бабушек, в Дании – День фьорда.

А именинный пирог сегодня – для Мapфы, Cимeoнa, Тaтьяны и Нaтaльи.