Якушев заявил об отсутствии серьезных нарушений на ЕДГ-2025

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, в ситуационные центры партии поступило 53 обращения о возможных нарушениях, но все они прошли проверку и не могут повлиять на ход голосования, сообщается на сайте «Единой России» Большинство сообщений пришло из Новосибирской, Московской и Воронежской областей.

За процедурой следят 60 тыс. наблюдателей, отмечается активная явка избирателей. «Мы отслеживаем ситуацию на участках с помощью нашей информационной системы «Наблюдатель» в режиме реального времени. Все обращения, которые поступили в первый день голосования, прошли юридическую проверку. Они несущественны и не влияют на результаты выборов», – подчеркнул Якушев.

Согласно данным партии, самая высокая явка на выборах глав регионов отмечена в Еврейской автономной (49%) и Курской (35%) областях. Депутатов заксобраний активнее всего выбирают жители Ямала (28%) и Воронежской области (23%), а больше всего интереса к выборам в городские думы проявили избиратели Оренбурга (14%) и Ижевска (12%).

