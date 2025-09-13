Собянин объявил об отмене фейерверка в Москве в День города

Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.13 комментариев
По словам главы государства, десятки тысяч москвичей сражаются на передовой, а более 500 столичных предприятий обеспечивают выпуск критически важной продукции для фронта, передает ТАСС.
Он отметил, что раненые военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в московских больницах.
Путин также напомнил, что сотни специалистов из Москвы, включая врачей, работников специальных служб, строителей и управленцев, ежедневно помогают жителям Донбасса и Новороссии.
«Хотел бы поблагодарить москвичей за вклад в нашу общую, справедливую, праведную борьбу, за готовность сражаться и трудиться во имя Отечества», – подчеркнул он.
Ранее Путин назвал помощь бойцам СВО обязанностью государства.
В церемонии открытия также участвовал мэр Москвы Сергей Собянин, мероприятие состоялось во время посещения главой государства Национального космического центра, передает ТАСС.
С вводом в эксплуатацию новых станций завершился первый этап строительства Троицкой линии протяженностью 25,2 километра. На линии теперь функционируют 11 станций, в том числе открытые сегодня «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ».
В материалах к церемонии отмечается, что развитие Троицкой линии улучшило транспортную доступность для около 1,2 млн москвичей.
Ранее Путин назвал Москву флагманом движения России вперед. В ходе поздравления глава государства обратился к жителям столицы и всем, кто любит Москву, отметив, что считает ее одним из лучших городов планеты.
Президент также подчеркнул вклад москвичей в успешное проведение спецоперации.
Путин: Москва является одним из лучших мегаполисов мира
Глава государства обратился к жителям столицы и всем, кто любит Москву, отметив, что считает ее одним из лучших городов планеты, передает ТАСС.
«Полностью с этой оценкой согласен – так оно и есть», – заявил президент.
Москва в этом году отмечает свой 878-й день рождения. В течение двух дней, 13 и 14 сентября, в городе запланировано около полутора сотен мероприятий, в том числе концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали и мастер-классы.
Путин традиционно поздравляет москвичей именно из «Зарядья» в последние годы, акцентируя внимание на статусе Москвы как одного из ведущих мегаполисов мира по качеству жизни и возможностям для самореализации.
Ранее мэр Сергей Собянин поздравил жителей столицы с праздником, подчеркнув, что Москва всегда выходила победительницей из сложных исторических ситуаций и становилась только сильнее. Он поблагодарил Путина за поддержку развития Москвы.
По словам президента, другие регионы могут считать, что в столице средств больше всего в стране, однако Москва сталкивается с теми же финансовыми сложностями, что и остальные субъекты, передает РИА «Новости».
«Я знаю, коллеги из других регионов скажут: «Конечно, там денег больше всего», – сказал глава государства. – Денег всегда не хватает. Вопрос в выборе приоритетов, и командой действующего мэра Москвы [Сергея Собянина] уделяется внимание самому главному».
Путин также выразил убеждение, что у Москвы имеются все условия для уверенного, поступательного и долгосрочного развития. Он добавил, что уверен в дальнейшем выходе города на новые качественные рубежи развития, и подчеркнул, что именно так и будет.
Ранее Путин назвал Москву флагманом движения России вперед. В ходе поздравления глава государства обратился к жителям столицы и всем, кто любит Москву, отметив, что считает ее одним из лучших городов планеты.
Президент также подчеркнул вклад москвичей в успешное проведение спецоперации.
Комплекс зданий был возведен в районе Филевский Парк и стал крупнейшим объектом реорганизации территории ГКНПЦ имени Хруничева, передает ТАСС.
В церемонии открытия приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Денис Мантуров, руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов и представители отрасли.
«По вашему поручению построили новый уникальный инженерный комплекс для нашей корпорации космической. По сути дела новый дом для Роскосмоса. Я думаю, что это один из самых современных и технологичных комплексов в мире», – заявил Собянин, обращаясь к Путину.
Центральным элементом комплекса стала башня высотой 288 метров, признанная одной из десяти самых высоких в столице. В здании разместятся центральный офис и ситуационный центр Роскосмоса, а также ведущие институты и предприятия ракетно-космической отрасли, в настоящее время находящиеся в разных точках Москвы.
По предварительным данным, в Национальном космическом центре создадут до 12 тыс. рабочих мест. Строительство комплекса длилось с 2019 года и стало одним из самых масштабных инженерных проектов последних лет. Одновременно были реализованы мероприятия по улучшению транспортной доступности Филевского Парка.
О планах посетить новый Национальный космический центр Путин сообщил во время выступления в концертном зале «Зарядье» ко Дню города Москвы.
Путин и Собянин вместе приехали в новый космический центр на одном Aurus.
Мэр Сергей Собянин поздравил москвичей с 878-летием столицы
Сергей Собянин в своем обращении в канале мессенджера Max напомнил, что Москве исполнилось 878 лет, и назвал столицу «сердцем русских земель, древней и вечно молодой столицей».
Собянин подчеркнул, что Москва – это город-труженик, где формируется интеллектуальная и экономическая мощь страны, а также город-герой, под стенами которого не раз решалась судьба Отечества.
Он напомнил, что на долю столицы выпало множество суровых испытаний, но она всегда побеждала и становилась сильнее. «Так будет и в наши дни, когда Россия вновь ведет борьбу за суверенитет и безопасность», – заявил мэр Москвы.
Сергей Собянин также добавил, что Москва – один из самых больших и сильных городов, который соперничает с лучшими столицами мира, однако прежде всего это родной дом для миллионов людей. Он отметил, что каждый житель связывает с Москвой важные личные события: встречи с любимыми, рождение детей, успехи в учебе, трудовые достижения и радости повседневной жизни.
Мэр отметил, что Москва «щедро делится с каждым своей широкой душой». Собянин призвал горожан любить и беречь столицу, желать ей добра и работать на ее благо, используя свои таланты и труд. «С праздником, дорогие друзья! С днем рождения, Москва!» – завершил свое поздравление мэр.
По словам главы государства, сооружение центра стало возможным благодаря совместной работе архитекторов, строителей и специалистов Роскосмоса, передает РИА «Новости».
«Сейчас усилиями столичных архитекторов, строителей, госкорпорации «Роскосмос», конечно, возведен в Москве Национальный космический центр. Сейчас поедем еще с Сергеем Семеновичем посмотрим, как он выглядит», – сказал Путин.
Президент также отметил, что Москва стала площадкой для быстрого внедрения современных технологий, в том числе в сфере городского хозяйства, транспорта, здравоохранения и образования. По его словам, инновации тестируются в реальных условиях и быстро внедряются в жизнь города.
В ходе выступления Путин подчеркнул, что вместе с технической модернизацией в столице продолжается активное строительство новых линий и станций метро.
Ранее Путин выступил с поздравлением в честь Дня города Москвы в Зарядье. Глава государства обратился к жителям столицы и всем, кто любит Москву, отметив, что считает ее одним из лучших городов планеты.
Мэр Сергей Собянин поздравил жителей столицы с праздником, подчеркнув, что Москва всегда выходила победительницей из сложных исторических ситуаций и становилась только сильнее. Он поблагодарил Путина за поддержку развития Москвы.
Замглавы Роскосмоса Крикалев сообщил о планах оставить ЦПК и ЦУП на своих местах
Центр подготовки космонавтов имени Гагарина и Центр управления полетами ЦНИИмаш не планируется переводить в новый Национальный космический центр в Москве, передает ТАСС. Агентство ссылается на замглаву госкорпорации по пилотируемой космонавтике Сергея Крикалева.
Крикалев отметил, что идея о переводе этих подразделений обсуждалась только на самых ранних этапах, когда прежнее руководство Роскосмоса предполагало объединение всех ключевых структур. По его словам, перенос важной инфраструктуры, такой как центрифуга и гидролаборатория, связан с большими техническими и финансовыми трудностями.
«Центрифугу, которая дорогостоящая, на хорошем фундаменте стоит, переносить сюда хлопотно. Бассейн, гидролабораторию переносить хлопотно», – заявил Крикалев.
Он разъяснил, что Центр управления полетами останется в Королеве, а в новом Национальном космическом центре будет создана система отображения информации.
«Управление и отображение – это разные вещи», – пояснил замглавы Роскосмоса.
В Национальный космический центр будут переведены 22 московские организации ракетно-космической отрасли.
Например, Центр управления полетом Российской орбитальной станции будет работать на базе Национального космического центра. Об этом рассказал руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов.
Он добавил, что новое здание станет центром всей космонавтики России.
«Это будет не просто офисное здание – это будет центр всей космонавтики Российской Федерации», – заявил он.
Дмитрий Баканов отметил, что в Национальном космическом центре будут работать и другие центры управления всей орбитальной группировкой страны. Там разместят службы контроля аппаратов связи, навигации и дистанционного зондирования Земли.
Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, президент России Владимир Путин посетил новый космический центр в Москве в День города.
Президент России прибыл в Национальный космический центр на западе Москвы
О прибытии президента России Владимира Путина в Национальный космический центр сообщает ТАСС.
Новый комплекс зданий занимает площадь 276 тыс. кв. метров и является ключевым элементом реорганизации территории Центра имени Хруничева в Филевском парке.
Проект реализован в сотрудничестве правительства Москвы и госкорпорации «Роскосмос». В новом центре разместятся центральный офис, ситуационный центр «Роскосмоса», а также отраслевые институты и производственные предприятия, которые ранее находились в разных районах города.
О планах посетить новый Национальный космический центр Путин сообщил во время выступления в концертном зале «Зарядье» ко Дню города Москвы.
Выступая в концертном зале «Зарядье» в День города Москвы, Путин заявил, что для миллионов людей столица олицетворяет судьбу и историческую миссию России, передает РИА «Новости». По словам главы государства, Москва является флагманом уверенного движения всей страны вперед, способствует укреплению суверенитета и мощи России.
Путин подчеркнул, что город обладает славной историей и богатыми духовными, культурными и трудовыми традициями. Он отметил, что Москва занимает второе место в мире среди крупнейших городских экономик и уверенно формирует основу для будущих успехов страны.
Президент также обратил внимание на деятельность команды мэра Сергея Собянина, заявив, что благодаря правильно выбранным приоритетам московские власти добиваются заметных результатов.
Ранее Путин назвал Москву лучшим мегаполисом мира. Он также пообещал посетить Национальный космический центр в Москве.
Собянин поблагодарил Путина за поддержку развития Москвы.
«Хотел высказать слова благодарности нашему президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за внимание и поддержу развития нашего города», – заявил Собянин в ходе выступления в «Зарядье» в День города, передает РИА «Новости».
Он также выразил признательность правительству России, Государственной Думе и Совету Федерации.
Ранее Собянин поздравил жителей столицы с праздником, подчеркнув, что Москва всегда выходила победительницей из сложных исторических ситуаций и становилась только сильнее.
Ранее Путин сообщил, что экономика российской столицы заняла второе место в мире среди мегаполисов по паритету покупательной способности (ППС).
В мае Собянин на встрече с Путиным сообщил о росте продолжительности жизни москвичей, а президент отметил вклад Москвы в экономику России.
Открытие совпало с празднованием Дня города Москвы и прошло с участием мэра столицы Сергея Собянина, передает ТАСС.
Во время церемонии Собянин доложил президенту о завершении масштабной программы реконструкции и строительства 343 городских поликлиник, обеспечивающих медицинское обслуживание практически всего населения Москвы.
Мероприятие состоялось в рамках визита главы государства в новый Национальный космический центр на западе Москвы.
Ранее Путин открыл в Москве новый Национальный космический центр и четыре станции Троицкой линии.
В ходе выступления в День города Москвы глава государства отметил, что этот инженерно-технический комплекс связывает воедино науку, образование и производство, а также значительно укрепляет роль Москвы как ведущей площадки для ускоренного технологического и научного развития России, передает РИА «Новости».
В своем выступлении Путин подчеркнул, что главная задача на ближайшее время – максимально использовать возможности нового центра и всей информационной инфраструктуры столицы. По словам президента, важно поддержать реализации идей молодых инженеров и ученых, а также объединить усилия с вузами, компаниями и предприятиями не только Москвы, но и других регионов страны.
О планах посетить новый Национальный космический центр Путин сообщил во время выступления в концертном зале «Зарядье» ко Дню города Москвы.
Путин и Собянин вместе приехали в новый космический центр на одном Aurus.
Путин: Происходящее в Москве влияет на всю Россию
Путин отметил исключительную роль Москвы, назвав город политическим, экономическим, индустриальным и логистическим центром России, передает РИА «Новости».
«Все, что происходит в Москве, без всяких сомнений касается всей страны, потому что Москва – центр России, политический, экономический, индустриальный, логистический», – заявил глава государства на церемонии открытия новых столичных инфраструктурных объектов.
Ранее Путин выступил с поздравлением в честь Дня города Москвы в Зарядье. Глава государства обратился к жителям столицы и всем, кто любит Москву, отметив, что считает ее одним из лучших городов планеты.
Путин назвал Москву флагманом движения России вперед. Президент также подчеркнул вклад москвичей в успешное проведение спецоперации.
Глава государства в субботу открыл в Москве новый Национальный космический центр, четыре станции Троицкой линии и новый медицинский комплекс.
Путин отметил особую атмосферу Москвы и пожелал Собянину успехов
Москва формирует особую атмосферу, которую отмечают жители и гости города, заявил президент России Владимир Путин, выступая в концертном зале «Зарядье» по случаю Дня города, передает РИА «Новости».
По словам главы государства, в Москве хочется жить, учиться, работать, иметь собственное дело и гордиться прошлым мегаполиса.
Путин отметил, что атмосфера столицы уникальна, а также пожелал мэру Москвы Сергею Собянину и его команде продолжать ставить новые задачи и добиваться еще более амбициозных целей ради развития города и страны. Президент подчеркнул, что столица уверенно идет вперед вместе со всей Россией.
Собянин поблагодарил Путина за поддержку развития Москвы. Президент России отметил ведущую роль Москвы, подчеркнув ее вклад в поступательное развитие государства и формирование национального будущего.