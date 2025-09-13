Собянин объявил об отмене фейерверка в Москве в День города

Путин назвал Москву крепким тылом армии России

Tекст: Валерия Городецкая

По словам главы государства, десятки тысяч москвичей сражаются на передовой, а более 500 столичных предприятий обеспечивают выпуск критически важной продукции для фронта, передает ТАСС.

Он отметил, что раненые военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в московских больницах.

Путин также напомнил, что сотни специалистов из Москвы, включая врачей, работников специальных служб, строителей и управленцев, ежедневно помогают жителям Донбасса и Новороссии.

«Хотел бы поблагодарить москвичей за вклад в нашу общую, справедливую, праведную борьбу, за готовность сражаться и трудиться во имя Отечества», – подчеркнул он.

Ранее Путин назвал помощь бойцам СВО обязанностью государства.