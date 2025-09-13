Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.13 комментариев
Избиратель в костюме капибары появился на участке в Коми
Избиратель в ярком оранжевом надувном костюме капибары пришел на участок в Коми, где проходят выборы главы региона, депутатов госсовета и органов местного самоуправления.
На фотографиях, опубликованных избиркомом Коми в сообществе в соцсети «ВКонтакте», также запечатлены избиратели в розовом плюшевом костюме зайца и костюме серой белки.
Комиссия отметила, что такие наряды создают «замечательную атмосферу» на участках, вызывая улыбки у пожилых и восторг у детей. «Если вы встретите на участке зайца, капибару или белочку – не удивляйтесь! Просто улыбнитесь! Это избиратели, которые решили, что голосование – отличный повод покреативить и подарить всем улыбки», – говорится в сообщении избиркома.
Ранее глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила об отсутствии жалоб к ЦИК на выборах в России.
Напомним, более половины избирателей в Москве проголосовали за глав регионов.
