Депутат Сидякин потребовал наказать родителей мигрантов после избиения школьника

Tекст: Елизавета Шишкова

Сидякин сообщил о происшествии в своем Telegram-канале. По словам Сидякина, происшествие случилось в Мытищах Московской области, когда группа детей мигрантов жестоко избила своего одноклассника, 11-летнего Всеволода. Свидетелем избиения стала мать нападавших, однако она не вмешалась в конфликт. В результате мальчик получил серьезные травмы и переведен на домашнее обучение.

Сидякин отметил, что нападавшие продолжают ходить в школу и, как сообщают СМИ, хвастаются своей безнаказанностью. Парламентарий выразил возмущение ситуацией и сообщил о направлении депутатских запросов министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и Генеральному прокурору Игорю Краснову.

«Как минимум, родители нападавших должны быть привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание, а дети поставлены на учет», – заявил Сидякин.

Он подчеркнул необходимость жесткой реакции со стороны правоохранительных органов и общества на подобные инциденты. Также Сидякин напомнил о начале с 1 сентября в Москве и Подмосковье эксперимента по учету мигрантов через мобильное приложение. Закон о проведении этого эксперимента ранее был подписан Президентом России Владимиром Путиным, а в его разработке участвовала партия «Единая Россия».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что норма об обязательном тестировании детей иностранцев на знание русского языка показала свою работоспособность.