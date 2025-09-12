Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.3 комментария
Депутат ГД оценил темпы восстановления объектов культурного наследия в Тульской области
Темпы восстановления объектов культурного наследия в поселке Епифань Тульской области оценил координатор партпроекта «Историческая память», руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» и депутат Госдумы Александр Сидякин.
Он сообщил, что за время реализации проекта восстановлено почти 150 объектов, представляющих историческую ценность. В Епифани к открытию готовится реконструированная «Городская управа», а также продолжаются работы в «Доме Молчановых», говорится в сообщении на сайте Единая Россия.
Сидякин отметил: «Здесь появится первый в России межрегиональный центр хранения археологических коллекций музея-заповедника Куликово поле. Это будет не просто фондохранилище, а современная площадка, где ученые со всей страны смогут обмениваться опытом и совместно сохранять нашу историю». По его словам, проекту «Историческая память» в следующем году исполнится 20 лет, и работа по сохранению памятников культуры продолжается.
Директор музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко добавил, что на завершающем этапе реставрации в отреставрированных зданиях разместится Межрегиональный центр хранения, включающий фондохранилище, мастерские первичной реставрации, фотостудию и зал открытого хранения. По его словам, это станет местом для объединения и обмена опытом между учеными, археологами и реставраторами со всей России.
Создание центра хранения археологических коллекций позволит обеспечить сохранность музейных экспонатов и соблюсти главный принцип при передаче археологических предметов на музейное хранение – неделимость коллекции. Это, по мнению руководителей проекта, станет еще одним шагом в деле сохранения историко-культурного наследия страны.