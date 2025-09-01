Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Профессия благородная, но не то чтобы прибыльная. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!4 комментария
«Байер» уволил тренера тен Хага после неудачного старта сезона
«Байер» уволил тренера Эрика тен Хага после двух неудачных матчей
Руководство «Байера» приняло решение расстаться с тренером Эриком тен Хагом после двух туров чемпионата Германии, несмотря на его контракт, рассчитанный до 2027 года.
Футбольный клуб «Байер» расторг контракт с главным тренером Эриком тен Хагом после всего двух матчей чемпионата Германии, передает ТАСС. О решении стало известно из сообщения журналиста Фабрицио Романо в соцсети Х.
Тен Хаг возглавил команду в мае 2025 года, его соглашение было рассчитано до 2027 года.
В стартовом туре чемпионата «Байер» уступил «Хоффенхайму» со счетом 1:2, а во втором матче сыграл вничью с «Вердером» 3:3 – при этом леверкузенцы упустили преимущество в два мяча и не реализовали численное превосходство. Такое начало сезона стало причиной быстрого увольнения специалиста.
Эрику тен Хагу 55 лет. С 2022 по 2024 года он работал с английским клубом Manchester United, где команда выиграла Кубок Англии в 2024 году и Кубок лиги в 2023 году. До этого тренер с 2017 года возглавлял «Аякс», с которым трижды становился чемпионом Нидерландов и выходил в полуфинал Лиги чемпионов сезона 2018/19.
Ранее «Байер» тренировал испанец Хаби Алонсо, под чьим руководством клуб впервые в истории выиграл чемпионат Германии и национальный кубок. В межсезонье Алонсо ушел в мадридский «Реал».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году Криштиану Роналду заявил, что клуб Manchester United вынуждал его покинуть команду. Роналду также подчеркнул, что между ним и тренером Эриком тен Хагом отсутствует взаимное уважение.