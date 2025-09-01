«Байер» уволил тренера тен Хага после неудачного старта сезона

«Байер» уволил тренера Эрика тен Хага после двух неудачных матчей

Tекст: Мария Иванова

Футбольный клуб «Байер» расторг контракт с главным тренером Эриком тен Хагом после всего двух матчей чемпионата Германии, передает ТАСС. О решении стало известно из сообщения журналиста Фабрицио Романо в соцсети Х.

Тен Хаг возглавил команду в мае 2025 года, его соглашение было рассчитано до 2027 года.

В стартовом туре чемпионата «Байер» уступил «Хоффенхайму» со счетом 1:2, а во втором матче сыграл вничью с «Вердером» 3:3 – при этом леверкузенцы упустили преимущество в два мяча и не реализовали численное превосходство. Такое начало сезона стало причиной быстрого увольнения специалиста.

Эрику тен Хагу 55 лет. С 2022 по 2024 года он работал с английским клубом Manchester United, где команда выиграла Кубок Англии в 2024 году и Кубок лиги в 2023 году. До этого тренер с 2017 года возглавлял «Аякс», с которым трижды становился чемпионом Нидерландов и выходил в полуфинал Лиги чемпионов сезона 2018/19.

Ранее «Байер» тренировал испанец Хаби Алонсо, под чьим руководством клуб впервые в истории выиграл чемпионат Германии и национальный кубок. В межсезонье Алонсо ушел в мадридский «Реал».

