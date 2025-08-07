В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.0 комментариев
Гала-концерт фестиваля «Баллады СВО – Время выбрало нас» прошел в Москве
На главной сцене парка «Зарядье» 6 августа прошел гала-концерт фестиваля, объединивший участников и ветеранов спецоперации, их семьи, волонтеров и музыкантов.
Гала-концерт второго сезона всероссийского фестиваля «Баллады специальной военной операции – Время выбрало нас» прошел в Москве. Вечер объединил участников и ветеранов СВО, их родных, волонтеров и профессиональных музыкантов, которые исполнили песни, созданные на передовой и в тылу.
Монах Киприан (Бурков), один из инициаторов фестиваля, обратился к зрителям: «Итог второго сезона нашего Фестиваля – это больше, чем просто концерт. Потому что каждая песня написана от сердца, из того, что человек пережил. Это и его обращение к врагу, и его обращение ко всем нам».
В приветственном слове статс-секретарь, заместитель министра обороны Анна Цивилева отметила, что фестиваль напоминает о славных датах, героизме и отваге россиян, а также дает возможность участникам и их семьям выразить чувства через творчество. Проект поддержали крупные государственные и общественные организации, включая Президентский фонд культурных инициатив и Фонд «Защитники Отечества».
Гран-при фестиваля были вручены пяти песням: «Крестная мать», «Молодые годы», «Жить», «Мы русские – с нами Бог!», а Герои России наградили победителей на сцене. Призерами от радиостанций стали композиции, которые будут в ротации на «Звезде», «Гордости», «Калине Красной» и «Радио 333». По итогам народного голосования лидировали «Неземной», «Русский тыл» и «Война сильна – любовь сильней».
Фонд «Защитники Отечества» отметил специальными дипломами авторов песен за гражданскую позицию, отражение единства народов и поддержку боевого духа. В гала-концерте участвовали известные артисты и музыканты, а финалом стало совместное исполнение песни Сергея Трофимова «Родина» всеми участниками и гостями.