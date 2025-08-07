Крупный федеральный застройщик «Эталон» начал работать в Херсонской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, крупный федеральный застройщик «Эталон» начал работу на рынке жилья Херсонской области, передает РИА «Новости». Сальдо отметил, что строительный процесс в регионе теперь, по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина, курирует Минстрой России. По его словам, министерство проводит еженедельные штабы по вопросам жилья, чтобы не допустить на рынок мошеннические компании.

Сальдо подчеркнул, что к строительству допускаются только те девелоперы, которые входят в Единый реестр застройщиков и имеют высокий рейтинг. «Другие застройщики не заходят. То есть если даже и пытаются, а пытаются, то разрешения на строительство им выдано не будет», – заявил губернатор.

В Херсонской области уже стартовало строительство многоквартирных домов в Скадовске, Геническе, Чаплинке и Новотроицком. Под застройку выделено 44 земельных участка, разработана вся необходимая документация для начала работ.

Губернатор отметил, что спрос на жилье в регионе сохраняется, чему способствует программа страхования военных рисков и льготная ипотека, действующие в России. Группа «Эталон» входит в десятку крупнейших застройщиков Москвы, а ее портфель проектов оценивается в 1,2 млн кв. м жилья. Основной акционер – АФК «Система», владеющая 49% компании.

