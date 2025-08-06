Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».4 комментария
В Севастополе открылся Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес»
В Севастополе стартовал IX Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес»
IX Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес» стартовал в историко-археологическом музее-заповеднике, а приветствие участникам направил президент России Владимир Путин.
Торжественное открытие фестиваля состоялось в музее-заповеднике «Херсонес Таврический», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, подчеркнув международный статус и творческое значение события. Приветственное слово зачитал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отметивший, что фестиваль демонстрирует миру процветание русской культуры несмотря на попытки «отмены» со стороны Запада.
«Для меня было большой честью на церемонии открытия зачитать для участников и гостей приветствие президента Владимира Владимировича Путина», – сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
Фестиваль продлится с 5 по 16 августа и включает выступления ведущих артистов страны и мира. На сцене выступит Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева с программой «Танцы народов мира» – в нее вошли хореографические постановки разных народов. Специально к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдут номера «Партизаны», «День на корабле» и «Яблочко».
На следующей неделе Севастопольский театр оперы и балета представит две премьеры, включая балет «Поликушка» по Толстому и оперу «Алеко» с Ильдаром Абдразаковым в главной роли. Организаторами выступают «Русские сезоны», «Вижн Медиа Центр» и музей-заповедник при поддержке Министерства культуры России и правительства Севастополя.