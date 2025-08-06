Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Андреевки, Корчаковки, Новой Сечи, Песчаного, Рыжевки, Храповщины и Ястребиного Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Амбарным, Волчанском, Гатищем, Хатнем и Чугуновой Харьковской области.

При этом ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, четыре бронемашины и семь артиллерийских орудий. Уничтожены пять складов с боеприпасами и матсредствами.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ возле Ставок и Старого Каравана в Донецкой народной республике (ДНР), Дружелюбовки и Купянска Харьковской области.

Потери противника при этом составили до 230 военнослужащих, танк, две британские бронированные машины Snatch и шесть пикапов. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, шесть складов с боеприпасами и восемь станций РЭБ.

Между тем подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, артиллерийской, штурмовой бригад ВСУ и батальона штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины в районах Голубовки, Звановки, Иванополья, Ильиновки, Константиновки и Северска ДНР, отчитались в Минобороны.

Противник потерял до 105 военнослужащих и пять артиллерийских орудий.

В тол же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, егерской, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, штурмовой бригады беспилотных систем и штурмового полка ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Артемовки, Димитрова, Красноармейска, Рубежного, Удачного, Ялты ДНР, Новопавловки и Филии Днепропетровской области.

При этом потери украинских вооруженных формирований составили более 360 военнослужащих, танк, два американских бронетранспортера М113, две бронемашины и 152-мм орудие Д-20. Уничтожен склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии поблизости от Новоивановки, Новониколаевки, Ольговского, Полтавки, Темировки Запорожской области, Великомихайловки Днепропетровской области, Александрограда и Искры ДНР.

При этом ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, танк, три бронемашины.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям бригадам береговой обороны ВСУ и теробороны около Дарьевки, Львово Херсонской области и Степногорска Запорожской области. Были уничтожено до 65 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, пять станций РЭБ, четыре склада боеприпасов и военно-технического имущества, подытожили в оборонном ведомстве.

Кроме того ВС России нанесли поражение объектам газотранспортной системы ВПК Украины.