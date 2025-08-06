Politico: Подростки в Вашингтоне избили сотрудника администрации США

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел около трех часов утра по местному времени, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

По данным полиции, у молодого человека украли мобильный телефон iPhone 16 стоимостью примерно в 1 тыс. долларов. На месте происшествия были задержаны двое 15-летних нарушителей.

Користин работает в Службе социального обеспечения США. Ранее он был помощником Илона Маска при реализации реформ управления государственными расходами в начале президентского срока Дональда Трампа, также участвовал в работе агентства по международному развитию, министерства внутренней безопасности.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях фотографию пострадавшего.

«Законодательство округа Колумбия необходимо изменить, чтобы преследовать этих несовершеннолетних как взрослых начиная с 14 лет и сажать их в тюрьмы на долгие сроки», – указал он.

По мнению главы американского государства, подростковые банды в Вашингтоне нападают и грабят людей, зная, что их быстро отпустят.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году в посольстве США в Грузии произошла драка между депутатом и руководителем оппозиционного телеканала. Основатель телеканала «Пирвели» Вато Церетели заявил, что его избили депутаты правящей партии «Грузинская мечта».