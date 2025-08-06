Трамповская индустриализация стала попыткой вернуть Америку в 1950-е, игнорируя реалии XXI века. Инфляция и сверхпотребление – не временные трудности, а системные болезни.2 комментария
Politico: Подростки в Вашингтоне избили сотрудника администрации США
В районе Дюпон-Серкл американской столицы на 19-летнего чиновника Эдварда Користина напала группа из 10 несовершеннолетних, сообщает Politico.
Инцидент произошел около трех часов утра по местному времени, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
По данным полиции, у молодого человека украли мобильный телефон iPhone 16 стоимостью примерно в 1 тыс. долларов. На месте происшествия были задержаны двое 15-летних нарушителей.
Користин работает в Службе социального обеспечения США. Ранее он был помощником Илона Маска при реализации реформ управления государственными расходами в начале президентского срока Дональда Трампа, также участвовал в работе агентства по международному развитию, министерства внутренней безопасности.
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях фотографию пострадавшего.
«Законодательство округа Колумбия необходимо изменить, чтобы преследовать этих несовершеннолетних как взрослых начиная с 14 лет и сажать их в тюрьмы на долгие сроки», – указал он.
По мнению главы американского государства, подростковые банды в Вашингтоне нападают и грабят людей, зная, что их быстро отпустят.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году в посольстве США в Грузии произошла драка между депутатом и руководителем оппозиционного телеканала. Основатель телеканала «Пирвели» Вато Церетели заявил, что его избили депутаты правящей партии «Грузинская мечта».