Tекст: Дмитрий Зубарев

Журнал The European Conservative сообщает, что общественное мнение на Украине относительно спецоперации и администрации Владимира Зеленского меняется быстрее, чем киевские власти могут реагировать, передает РИА «Новости».

Автор публикации отмечает, что значительная часть гнева граждан направлена на сотрудников военкоматов из-за их жестких методов, приведших к нескольким смертельным случаям среди призывников. Эти инциденты были публично осуждены даже Советом Европы.

При этом Евросоюз продолжает сохранять молчание по поводу насильственной мобилизации и нарушений прав человека на Украине, несмотря на резкую критику в адрес украинских властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, автобусы во Львовской области остановились из-за мобилизации водителей. Житель Черкасс угрожал гранатой сотрудникам военкомата при задержании. Украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию.