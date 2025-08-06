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    Анна Сытник Анна Сытник Развитие ИИ требует ставить правильные вопросы

    Если искусно ставить нужные вопросы перед ИИ, то он поможет любому исследователю взглянуть на проблему под новым углом, сэкономит вам время и станет реальным интеллектуальным помощником, а не просто генератором текстов.

    13 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Коса Трампа движется навстречу камню

    Тихо принудить Нью-Дели, Бразилиа и даже Пекин к тому, чтобы сократить взаимодействие с Москвой в обмен на выгодные условия с Вашингтоном – вероятно, исход достижимый, по крайней мере до какой-то степени. Трамп, однако, пошел другим путем.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Три причины отказа Москвы от моратория по РСМД

    Говорить все страны должны не только о ракетах, но и об иных летающих средствах доставки заряда на средние расстояния – то есть и о БПЛА самолетного типа. Потому что если уж ограничивать эти опасные виды вооружений, то все вместе и всем вместе.

    7 комментариев
    6 августа 2025, 06:23 • Новости дня

    Депутат Рады назвал положение ВСУ в районе Красноармейска катастрофическим

    Депутат Рады Горбенко: Положение ВСУ под Красноармейском стало катастрофическим

    Tекст: Антон Антонов

    Положение украинских войск под Красноармейском (украинское название – Покровск) стало катастрофическим, заявили депутат Верховной рады Руслан Горбенко.

    Горбенко подчеркнул, что ситуация напоминает обстановку вокруг Артемовска (Бахмута) зимой 2022 года, когда город оказался в полуокружении, передает ТАСС.

    «Да, действительно, ситуация катастрофическая», – сказал он. При этом, по его словам, главком ВСУ Александр Сырский «привлекает все резервы для того, чтобы не дать создать такое полуокружение», как в случае с Артемовском.

    Депутат отметил, что в районе Красноармейска возникли существенные сложности с перемещением ВСУ, и эти трудности испытывают как пехотные подразделения, так и операторы беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сырский признал тяжелое положение украинской армии на трех направлениях фронта на Украине, включая Красноармейское. Владимир Зеленский заявил, что российские военные группы прорываются в центр Красноармейска. Российские военные установили контроль над трассой между Красноармейском и Константиновкой в ДНР.

    5 августа 2025, 08:45 • Новости дня
    ВСУ массово отказались штурмовать позиции ВС России в Юнаковке
    ВСУ массово отказались штурмовать позиции ВС России в Юнаковке
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Юнаковки на Сумском направлении украинские военные отказываются участвовать в штурме позиций российских войск из-за низкого морального духа и проблем в командовании, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские войска на Сумском направлении существенно снизили интенсивность контратак, передает РИА «Новости». По информации из силовых структур России, военные ВСУ массово отказываются штурмовать позиции российских войск в районе Юнаковки.

    Собеседник агентства заявил: «ВСУ снизили интенсивность контратак, но не оставляют попыток прорвать правый фланг группировки войск «Север» в Новоконстантиновке (Перше Травня)». Также отмечается, что военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка и 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказываются выполнять приказы из-за низкого морально-психологического состояния и неадекватного командования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумской области боец ВСУ погиб во время съемки постановочного антироссийского видео.

    Северяне рассказали, что ВСУ использует живой щит из своих бойцов для защиты командиров на Сумском направлении.

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    5 августа 2025, 13:55 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву

    Американист Дробницкий: Трамп использует визит Уиткоффа для пересмотра ультиматума России

    Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву
    @ Al Drago/Pool/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По итогам визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву Россия заявит о доведении до американского делегата своей точки зрения по Украине и вопросам, касающимся глобальной безопасности. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, заявит о прогрессе в двустороннем диалоге и использует этот тезис для пересмотра ультиматума Москве, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Своим заявлением о перебазировании атомных подлодок ближе к России американский лидер Дональд Трамп создал болезненный фон в контексте планируемого визита Стива Уиткоффа в Москву. Те наработки и треки, которые создавались последние полгода, во многом нивелировались. Можно констатировать: «глобальная Демпартия», выходящая за пределы США, победила главу Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Оказалось, что президент США не может приказывать Европе и не в силах взять под контроль так называемое «глубинное государство». Москва, Брюссель и американский конгресс в ходе необговариваемого консенсуса отказались реагировать на угрозы и ультиматумы Трампа. Ситуацию отягощает политическая, общественная и идеологическая поляризация американского общества», – указал спикер.

    «На этом фоне глава Белого дома ждет от Уиткоффа практически чуда: совмещения позиций всех сторон – Москвы, Брюсселя, Киева и Вашингтона – и предоставления плана по решению украинского кризиса», – продолжил собеседник. При этом он выразил скепсис в реальности достижения этой цели в ходе визита спецпосланника Трампа в Россию.

    «Очевидно, что российская и американская стороны поднимут в ходе бесед различные вопросы: Украина, экономика, архитектура глобальной безопасности, в свете в том числе отказа России от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Но я не вижу возможностей для прорыва даже по какому-то одному треку», – признался политолог.

    «По итогам переговоров, вероятнее всего, Москва заявит, что Россия стоит твердо на прежних позициях и что она донесла свою точку зрения до Уиткоффа. Трамп же сообщит о некоем прогрессе в диалоге с Владимиром Путиным и, вполне возможно, использует эту риторику для пересмотра срока своего ультиматума», – спрогнозировал американист.

    «В сентябре же про эти ультиматумы все забудут, поскольку Конгресс попытается отобрать у главы Белого дома рычаги управления по важнейшим вопросам внешней политики – Украине, тарифам и санкциям. У законодателей это вполне может получиться. Такое развитие событий изменит властную конфигурацию в Вашингтоне. Но пока невозможно прогнозировать, как будет скорректирована позиция США в отношении России», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее сообщалось, что спецпосланник США Стив Уиткофф посетит Москву на этой неделе, а Трамп конкретизировал даты, называя 6-7 августа. Пресс-секретарь президента России не исключил возможность личной встречи американского делегата с российским лидером Владимиром Путиным. «Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве. И всегда рады контактам с ним, считаем их важными, содержательными и очень полезными», – сказал Песков.

    Визит состоится накануне истечение так называемого ультиматума Трампа Москве для урегулирования украинского кризиса. Все это также происходит на фоне ухудшения отношений двух стран. Российская сторона отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Глава Белого дома ранее заявил об отправке двух АПЛ ближе к границам России.

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    5 августа 2025, 15:55 • Видео
    Назван главный козырь Китая

    Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

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    5 августа 2025, 14:45 • Новости дня
    В польском Сейме назвали выкрик «Слава Украине» нацистским приветствием

    Польский политик Фриц сравнил лозунг «Слава Украине» с приветствием нацистов

    Tекст: Вера Басилая

    Польский политик Роман Фриц националистический лозунг «Слава Украине» сравнил с нацистским приветствием после выступления депутата от правящей партии, вызвав скандал среди парламентариев.

    В польском Сейме разгорелся скандал после того, как депутат от правящей партии «Гражданская коалиция» Клаудия Яхира завершила свою речь националистическим лозунгом «Слава Украине», передает РИА «Новости».

    Польский политик Роман Фриц выступил с резкой критикой, назвав это примером позорного забывания бандеровского и нацистского.

    В польском Сейме такого еще не было, это как если бы кто-то крикнул «Зиг хайль» (фраза внесена Минюстом России в перечень нацистских символов и лозунгов).

    Ранее глава Польши Анджей Дуда также выражал недовольство украинскими законами, оправдывающими военные преступления против поляков во время Второй мировой войны, отмечается в публикации.

    Избранный президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от Владимира Зеленского изменить позицию Киева по вопросам совместной истории.

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    5 августа 2025, 14:42 • Новости дня
    Сайт «Миротворец» внес в базу четырехлетнего ребенка из России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский сайт «Миротворец» (признан экстремистским и заблокирован в РФ) опубликовал персональные данные четырехлетнего россиянина, обвинив его в «сознательных нарушениях» при посещении территории России, которую Киев считает своей.

    В базе указано, что ребенок 2020 года рождения был внесен в список за поездки из Ростовской области в Луганскую народную республику через пункт пропуска Новошахтинск, передает РИА «Новости».

    В карточке на сайте размещены полные имя, дата рождения и предполагаемые даты пересечения границы ребенка. Кроме того, указаны сведения о документах и номере автомобиля, на котором он, как предполагается, передвигался.

    В понедельник украинский сайт «Миротворец», якобы собирающий данные об угрожающих безопасности Украины людях, разместил информацию о 16-летнем Никите Н. и 17-летнем Александре Ц. без их согласия.

    Напомним, еще в 2021 году Генпрокуратура России потребовала признать украинский сайт «Миротворец» нарушающим права граждан, так как экстремистский сайт «Миротворец» был создан в августе 2014 года при поддержке властей Украины «для большего эффекта при проведении «зачисток» от оппозиционных политических деятелей и журналистов».

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    5 августа 2025, 10:09 • Новости дня
    Economist: ВСУ ушли под землю из-за атак российских дронов

    Economist: ВСУ ушли под землю из-за массовых атак российских беспилотников

    Economist: ВСУ ушли под землю из-за атак российских дронов
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Военные Украины теперь вынуждены скрываться под землей из-за роста числа атакующих российских беспилотников, сообщает Economist.

    В материале Economist отмечается, что зона поражения дронов увеличилась, из-за чего военнослужащим ВСУ стало труднее выполнять поставленные задачи, передает РИА «Новости».

    Издание приводит слова одного из украинских военных: «Мы уходим под землю».

    Обозреватели Economist прогнозируют, что уже в следующем году развитие беспилотных технологий может изменить условия боевых действий и структуру фронта.

    Ранее сообщалось, что украинские войска начали строить подземные укрытия на правом берегу Днепра в Херсонской области для противодействия освобождению территории.

    Глава ВСУ Александр Сырский распорядился перевести процесс обучения военных максимально под землю после ракетных ударов по центру подготовки ВСУ.

    В результате удара «Искандером» по учебному центру в Черниговской области украинские военные понесли потери около 200 убитыми и ранеными.

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    5 августа 2025, 21:11 • Новости дня
    Сырский назвал три проблемных участка фронта для ВСУ

    Сырский признал тяжелое положение ВСУ на трех участках фронта

    Сырский назвал три проблемных участка фронта для ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ходе совещания, где обсуждались итоги деятельности украинской армии за июль, признал тяжелое положение на трех направлениях фронта на Украине.

    По его словам, «самая сложная ситуация – на Покровском, ДДобропольском, Новопавловском направлениях», передает ТАСС.

    Покровское направление располагается под Красноармейском в Донецкой народной республике, Добропольское находится на северо-западе ДНР, а Новопавловское охватывает запад ДНР и восток Днепропетровской области.

    Ранее Сырский распорядился изменить систему обучения военных, максимально перевести учебный процесс под землю после ракетных ударов по центру подготовки военных ВСУ. Владимир Зеленский сообщал, что группы российских военных прорываются в центр Красноармейска.

    В воскресенье российские военные установили контроль над трассой, идущей между Красноармейском (Покровск – укр. название) и Константиновкой в ДНР.

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    5 августа 2025, 09:50 • Новости дня
    Пушилин сообщил о нарушении логистики ВСУ в Красноармейске ДНР
    Пушилин сообщил о нарушении логистики ВСУ в Красноармейске ДНР
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что поставки боеприпасов и проведение ротаций для ВСУ в Красноармейске и Димитрове существенно затруднены.

    Серьезные нарушения в логистике Вооруженных сил Украины в Красноармейске и Димитрове Донецкой народной республики наблюдаются после действий российской армии, передает ТАСС

    По словам Пушилина, «противник сейчас, если брать сам Красноармейск, обрезан в большинстве своей свободной логистической составляющей от возможностей доставлять боеприпасы, также и проводить ротации». Пушилин подчеркнул, однако, что о полном окружении Красноармейска говорить пока преждевременно.

    Он уточнил, что после освобождения Новоэкономического в Димитрове перерезаны основные пути снабжения: противник находится в сложном положении, когда даже отступление существенно затруднено. По словам Пушилина, обстановка в районе Красноармейска и Димитрова продолжает оставаться напряженной.

    Пушилин также заявил, что полная зачистка Часова Яра может занять от нескольких дней до нескольких недель. После завершения зачистки планируется приступить к разминированию населенного пункта. Глава региона отметил сложность оставшейся работы и подчеркнул, что окончательное освобождение города – лишь вопрос времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Для освобождения Часова Яра бойцы преодолели 20 километров под артобстрелами.

    В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю спецоперации группировку ВСУ.

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    6 августа 2025, 00:46 • Новости дня
    Трамп объявил о переговорах России и США в среду
    Трамп объявил о переговорах России и США в среду
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и США в среду проведут встречу, сообщил глава американского государства Дональд Трамп, пояснив, что после переговоров примет решение по вопросу возможного усиления санкций против Москвы.

    Комментируя возможность усиления санкций, Трамп заявил: «Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что из этого выйдет. Тогда мы и примем решение», – передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома также прокомментировал возможность введения 100% пошлин на товары из всех стран, покупающих российские энергоносители, отметив, что «никогда не устанавливал процент».

    Отвечая на просьбу прокомментировать заявление Индии о том, что США импортируют из России уран и удобрения, Трамп отметил, что ему об этом «ничего не известно» и он «должен проверить» этот вопрос.

    Reuters со ссылкой на источник сообщало, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф «будет находиться в Москве в среду для встречи с руководством России», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сократили срок действия ультиматума, по которому Россия должна согласиться на перемирие на Украине. Москва отвергла ультиматум США. Соединенные Штаты угрожают ключевым торговым партнерам России и планируют ввести санкции против Китая, Индии и Бразилии.

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    5 августа 2025, 13:35 • Новости дня
    Военкор Коц: ВС России создает плацдармы между ДНР и Днепропетровской областью
    Военкор Коц: ВС России создает плацдармы между ДНР и Днепропетровской областью
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Военные подразделения заняли несколько населенных пунктов для создания будущей буферной зоны между ДНР и Днепропетровской областью, заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Российские военные формируют сразу несколько плацдармов, которые в будущем станут буферной зоной между ДНР и Днепропетровской областью, сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале .

    По его словам, российские войска заняли уже третий населенный пункт в Днепропетровской области – Январское, наравне с Малиевкой и Дачным.

    «Ленточка» постепенно переходит под контроль российской армии», – сообщил Коц.

    Январское (ранее переименованное в Сичневое в 2024 году) – это село в Покровском районе Днепропетровской области, его население составляет около 300 человек. Село расположено примерно в двух километрах от правого берега реки Вороная, в трех с половиной километрах от левого берега реки Волчья и в двух километрах к северо-западу от села Малиевка, которое российские войска заняли ранее.

    Ранее подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Январское Днепропетровской области. Январское перешло под контроль ВС России после яростного сопротивления ВСУ.

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    5 августа 2025, 11:40 • Новости дня
    Эксперт объяснила цель обучения в школах Украины «национальному сопротивлению»

    Политолог Шеслер: Новый школьный курс на Украине – героизация войны против России

    Эксперт объяснила цель обучения в школах Украины «национальному сопротивлению»
    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев усиливает милитаризацию и идеологическую обработку школьников для укрепления образа врага в лице России. Офис Зеленского при одобрении Запада создает таким образом основу будущего подполья для диверсий против россиян, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее на Украине сообщили о введении в школах «Основ национального сопротивления».

    «Предмет «Основы национального сопротивления» – это подготовка всей системы и украинского общества к ведению обязательного призыва на военную службу с 18 лет. Таким образом Киев намерен экономить время и средства ВСУ на тренировку вчерашних школьников», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    «Военной накачкой детей офис Зеленского хочет понравиться Западу, который возмущается недостаточным привлечением украинцев на фронт. Кроме того, в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне не уверены в сохранении Украины в нынешнем виде. Поэтому они уже сейчас готовят будущих диверсантов для терактов в районах, которые будет контролировать Москва, или даже в глубине территории России», – продолжила аналитик.

    «В идеологическом смысле новый предмет – это продолжение политики Киева по милитаризации сознания молодежи и повышение градуса русофобии и националистических убеждений среди школьников. Это будет не нейтральная война подготовка, а настоящая героизация войны против России», – детализировала собеседница.

    Ранее Игорь Хорт, и.о. начальника отдела политики национального сопротивления минобороны Украины, рассказал, что цикл подготовки украинцев по предмету «Основы национального сопротивления» будет начинаться с 14 лет. Его внедряют вместо базовой общевойсковой подготовки (БОВП).

    Обучение будет включать участие в военно-патриотических играх «Сокол» и «Джура», а также изучение обновленной дисциплины «Защита Украины». «Основы национального сопротивления» будут обязательными для парней и девушек. Не хочешь проходить – отчисляйся», – подчеркнул Хорт.

    Он добавил, что после обучения украинцам нужно будет проходить базовую военную службу. «Еще одним циклом подготовки к национальному сопротивлению станут центры «18-60+». Мы создаем их для всех: резервистов, студентов, желающих. Каждый сможет прийти, потренироваться, подержать оружие, понять свой уровень», – объяснил он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему на Украине быстро сокращается число школьников – родители увозят чад за границу, поскольку им грозит призыв на фронт с 18 лет. Также известно, что украинские школьники проходят военную и идеологическую подготовку под контролем британских инструкторов, а  основные занятия ведут бывшие бойцы националистических батальонов, таких как «Азов» (признан террористическим и запрещен в России).

    Кроме того, на Украине был принят закон, разрешающий призыв по контракту мужчин старше 60 лет. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД аналитики считают, что власти таким образом пытаются остановить массовый отток возрастных военных из ВСУ и сделать шаг к «бусификации» старшего поколения.

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    5 августа 2025, 08:33 • Новости дня
    Сальдо: ВСУ строят подземные укрытия на правом берегу Днепра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска строят подземные укрытия на правом берегу Днепра в Херсонской области, чтобы помешать освобождению территории, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, украинские войска строят подземные укрепления на правом берегу Днепра в Херсонской области, чтобы затруднить освобождение этой территории российскими военными, передает РИА «Новости». Сальдо добавил, что противник активно возводит фортификационные сооружения и укрепляет позиции на правобережье.

    «Наши военные достаточно эффективно все это видят и разрушают эти планы», – сказал Сальдо.

    Он отметил, что из-за рельефа местности украинским войскам удобнее обороняться, так как правый берег Днепра выше левого и занимает господствующие высоты. В то же время, российские военные своевременно выявляют и наносят удары по огневым средствам противника, когда те начинают работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Сальдо рассказал о подготовке военнослужащих ВСУ иностранными инструкторами. Он отметил рост числа атак украинских дронов на гражданские объекты в Херсонской области. Западные инструкторы форсируют Днепр, жертвуя жизнями солдат ВСУ.

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    5 августа 2025, 09:12 • Новости дня
    На Украине объявили в розыск продюсера Бардаша
    На Украине объявили в розыск продюсера Бардаша
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Музыкальный продюсер Юрий Бардаш, основатель известных групп и гражданин России, внесен в розыскную базу СБУ после заочного приговора.

    Украинская служба безопасности объявила в розыск продюсера Бардаша, ранее заочно приговоренного украинским судом к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества, передает ТАСС.

    В мае 2025 года украинский суд вынес заочный приговор Бардашу и конфисковал его имущество.

    Бардаш известен как основатель музыкальных коллективов Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» и других проектов. После начала специальной военной операции он переехал в Россию и в январе 2024 года получил российское гражданство.

    Напомним, СБУ в мае 2024 года заочно предъявила обвинения Бардашу по четырем статьям уголовного кодекса Украины. Музыканта обвинили в публичном распространении материалов с призывами к изменению границ Украины и конституционного строя, в пропаганде войны и оправдании действий России.

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    5 августа 2025, 18:56 • Новости дня
    В ЛНР четверо сотрудников водоканала погибли при атаке украинского БПЛА
    В ЛНР четверо сотрудников водоканала погибли при атаке украинского БПЛА
    @ Максим Захаров/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваевав

    На территории ЛНР служебный автомобиль водоканала подвергся атаке украинским беспилотником, в результате погибли четыре сотрудника предприятия.

    Четверо сотрудников «Сватовского водоканала» в Луганской народной республике погибли в результате удара украинского дрона по служебному автомобилю, передает ТАСС.

    По словам источника агентства, «погибли четыре человека: мужчины 1975, 1963 и 1983 годов рождения». Еще двое работников предприятия, мужчины 1965 и 1963 годов рождения, получили ранения и были госпитализированы в центральную городскую больницу Сватово.

    Ранее два сотрудника водоканала пострадали при атаке дронов в Брянске. А в Севастополе объявлена эвакуация людей с пляжа в  после падения БПЛА.

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    5 августа 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Январское в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Январское в Днепропетровской области
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» в результате активных действий освободили Январское в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Искры, Александрограда Донецкой народной республики (ДНР), Успеновки, Новоселовки, Зеленого Гая, Полтавки, Культурного Запорожской области и Новогеоргиевки Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, бронемашину и артиллерийское орудие.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Могрицы, Алексеевки, Варачино, Яблоновки и Андреевки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском, Гатищем, Меловым и Синельниково Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли свыше 225 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ, четыре склада с боеприпасами и матсредствами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Глушковки, Александровки, Купянска Харьковской области, Крымки, Яровой и Колодезей ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили до 220 военнослужащих, бронемашина, девять пикапов и орудие полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами и семь станций РЭБ.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Миньковки, Васюковки, Нелеповки, Майского, Николаевки, Александро-Шультино, Константиновки и Северска ДНР.

    Противник при этом потерял свыше 210 военнослужащих и две бронемашины.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Красноармейска, Артемовки, Удачного, Ялты, Кутузовки, Димитрова, Петровского ДНР и Дачного Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 375 военнослужащих.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны поблизости от Белогорья, Новоандреевки Запорожской области, Львово, Антоновки, Никольского Херсонской области и города Херсон. Уничтожены свыше 60 военнослужащих, семь станций РЭБ и склад военно-технического имущества, перечислили в Минобороны.

    Ранее российские войска освободили Александро-Калиново в ДНР.

    Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, они освободили Часов Яр, при этом там уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.

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    6 августа 2025, 00:19 • Новости дня
    Трамп заявил о желании вывести США из украинского конфликта
    Трамп заявил о желании вывести США из украинского конфликта
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ответственность за кризис на Украине несет администрация Джо Байдена, заявил глава американского государства Дональд Трамп, выразив намерение «вытащить» США из украинского конфликта.

    «Это война Байдена, не моя. Я здесь, чтобы вытащить нас из нее», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что его администрация прилагает значительные усилия, чтобы «вытащить» США из данного конфликта. Трамп добавил, что рассчитывает на скорое разрешение ситуации вокруг Украины. По словам президента, он «остановил много войн» и продолжает предпринимать шаги к окончанию украинского кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сократили срок действия ультиматума, по которому Россия должна согласиться на перемирие на Украине. Москва отвергла ультиматум США. Соединенные Штаты угрожают ключевым торговым партнерам России и планируют ввести санкции против Китая, Индии и Бразилии.

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