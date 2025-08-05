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Томские полицейские задержали беглого преступника спустя 27 лет
Житель Томской области, скрывавшийся под чужим именем более четверти века после кражи и разбоя с ущербом свыше 350 млн неденоминированных рублей, задержан полицией.
В октябре 1997 года 48-летний фигурант и его сообщники проникли в строительный супермаркет на улице Вершинина в Томске и похитили 72 рулона линолеума, вырезав отверстие в металлическом контейнере с помощью автогена, сообщает МВД России в Telegram. Тогда сумма ущерба превысила 77 млн рублей.
Через месяц эта же группа, вооружившись газовым оружием, ворвалась в видеосалон на улице 19-й Гвардейской дивизии. Нападавшие избили и связали сторожа, после чего похитили бытовую технику общей стоимостью 280 млн рублей по тем временам.
В начале 2000-х почти все злоумышленники были задержаны, однако житель города Стрежевой 1977 года рождения сумел скрыться, купив поддельный паспорт и много лет проживая под чужим именем. В конце июля этого года сотрудники УМВД России по Томской области обнаружили и задержали мужчину во Владимирской области.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемого привезли в Томск. Эксперты региональной полиции подтвердили, что задержанный причастен к преступлениям 1997 года, уголовные дела по которым до сих пор расследуются Следственной частью СУ УМВД по Томской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве арестовали румынского преступника по запросу Интерпола. А в США задержали 40 лет скрывавшегося под чужим именем преступника.