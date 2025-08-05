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    Анна Сытник Анна Сытник Развитие ИИ требует ставить правильные вопросы

    Если искусно ставить нужные вопросы перед ИИ, то он поможет любому исследователю взглянуть на проблему под новым углом, сэкономит вам время и станет реальным интеллектуальным помощником, а не просто генератором текстов.

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Три причины отказа Москвы от моратория по РСМД

    Говорить все страны должны не только о ракетах, но и об иных летающих средствах доставки заряда на средние расстояния – то есть и о БПЛА самолетного типа. Потому что если уж ограничивать эти опасные виды вооружений, то все вместе и всем вместе.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв 50 лет Хельсинки, Индия и подводные лодки

    Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.

    5 комментариев
    5 августа 2025, 18:02 • Новости дня

    Томские полицейские задержали беглого преступника спустя 27 лет

    Tекст: Евгения Караваева

    Житель Томской области, скрывавшийся под чужим именем более четверти века после кражи и разбоя с ущербом свыше 350 млн неденоминированных рублей, задержан полицией.

    В октябре 1997 года 48-летний фигурант и его сообщники проникли в строительный супермаркет на улице Вершинина в Томске и похитили 72 рулона линолеума, вырезав отверстие в металлическом контейнере с помощью автогена, сообщает МВД России в Telegram. Тогда сумма ущерба превысила 77 млн рублей.

    Через месяц эта же группа, вооружившись газовым оружием, ворвалась в видеосалон на улице 19-й Гвардейской дивизии. Нападавшие избили и связали сторожа, после чего похитили бытовую технику общей стоимостью 280 млн рублей по тем временам.

    В начале 2000-х почти все злоумышленники были задержаны, однако житель города Стрежевой 1977 года рождения сумел скрыться, купив поддельный паспорт и много лет проживая под чужим именем. В конце июля этого года сотрудники УМВД России по Томской области обнаружили и задержали мужчину во Владимирской области.

    Для дальнейшего разбирательства подозреваемого привезли в Томск. Эксперты региональной полиции подтвердили, что задержанный причастен к преступлениям 1997 года, уголовные дела по которым до сих пор расследуются Следственной частью СУ УМВД по Томской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве арестовали румынского преступника по запросу Интерпола. А в США задержали 40 лет скрывавшегося под чужим именем преступника.


    5 августа 2025, 13:01 • Новости дня
    Кремль отреагировал на приговор Гуцул

    Песков назвал приговор Гуцул образцом политического давления в Молдавии

    Кремль отреагировал на приговор Гуцул
    @ Родион Прока/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Приговор главе Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул является образцом политически мотивированного решения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Судебный приговор в отношении главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул является примером политически мотивированного решения и давления на оппонентов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, это давление особенно заметно в ходе предвыборных кампаний.

    Песков подчеркнул, что власти Молдавии оказывают неприкрытое и незаконное давление на политических оппонентов.

    Он также отметил, что оппозиция в Молдавии сталкивается с серьезными ограничениями, а гражданам фактически не дают возможности голосовать за тех, кого они поддерживают.

    Пресс-секретарь президента России считает, что нормы демократии в Молдавии нарушаются. По его мнению, в стране происходит попрание демократических принципов и ущемление прав оппозиции.

    Ранее главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул признали виновной в нарушениях при финансировании партии «Шор» и приговорили к семи годам лишения свободы.

    Молдавская прокуратура ранее требовала приговорить Гуцул к девяти годам тюрьмы и запретить ей занимать руководящие должности на пять лет.

    В поддержку Гуцул в Молдавии прошел митинг.

    Комментарии (22)
    4 августа 2025, 20:56 • Новости дня
    Эксперт предположил дальнейшие меры Москвы после отказа от моратория на РСМД

    Военный аналитик Ермаков: Теперь на европейском и тихоокеанском театрах появятся «Орешник» и сухопутный «Калибр»

    Эксперт предположил дальнейшие меры Москвы после отказа от моратория на РСМД
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Несмотря на односторонний выход США из ДРСМД, Москва придерживалась моратория на ракеты средней и меньшей дальности по политическим соображениям. Более того, Россия дала достаточно времени другим странам подумать о последствиях отказа от самоограничений. Теперь на европейском и тихоокеанском театрах появятся «Орешник» и сухопутный «Калибр», сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков.

    «Американская сторона и, если говорить шире, союзники США изначально отказались от нашего предложения по неразвертыванию подобных систем. Более того, они открыто обсуждали и подготавливали, а местами и осуществляли подобное», – напоминает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    По его словам, до сих пор Россия могла придерживаться моратория по «политическим соображениям». «Сейчас, судя по недавним новостям, у нас запущен в серию "Орешник", который начал поставляться в войска. Так что, какой уже мораторий… Можно считать, что мы дали достаточно времени подумать над этим предложением другим сторонам», – рассуждает аналитик. 

    Говоря о дальнейших действиях Москвы, эксперт допустил, что теперь «речь пойдет о развертывании на европейском и тихоокеанском театрах наших ракет средней дальности: как баллистических, так и, вероятно, в обозримой перспективе – крылатых».

    «К первым можно отнести "Орешник", который возможно оснастить гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками. В то время как ко вторым относятся, например, сухопутные версии «Калибров», о возможности разработки которых речь шла уже давно, в том числе открыто и официальными лицами», – заключил Ермаков.

    Ранее МИД России заявил, что Москва больше не считает себя связанной ограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В документе, опубликованном на сайте ведомства говорится: «Так как наши многократные предостережения на этот счет были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США в настоящий момент не проводят переговоры по стратегическим наступательным вооружениям. В июне Москва предупредила о завершении одностороннего моратория на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности после отсутствия ответных шагов Запада.

    Тогда замминистра иностранных дел Сергей Рябков отмечал: «Реальность такова, что проявленная Россией сдержанность в сфере "пост-ДРСМД" не была оценена США и их союзниками и не встретила взаимности. Как следствие, мы открыто и прямо заявили о том, что осуществление нами ранее введенного одностороннего моратория на размещение наземных РСМД приближается к своему логическому завершению. Наша страна вынуждена реагировать на появление новых и притом весьма чувствительных ракетных угроз».

    Кроме того, президент России Владимир Путин заявлял о готовности России ответить зеркально на размещение американских РСМД. США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года.

    Комментарии (8)
    5 августа 2025, 15:55 • Видео
    Назван главный козырь Китая

    Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

    Комментарии (0)
    4 августа 2025, 23:17 • Новости дня
    Генерал-майор Попов назвал вероятные точки запуска дронов по Волгограду
    Генерал-майор Попов назвал вероятные точки запуска дронов по Волгограду
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Дроны по Волгограду могли запускать с территории России, Казахстана или с корабля в Каспийском море, допустил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

    «Не исключено, что беспилотники летели со стороны юго-востока или даже востока. Их могли запустить даже с корабля или небольшого арендованного парохода в Каспийском море. Если с юго-востока, то запустить могли даже с территории Казахстана. И там могли найтись люди, согласившиеся за 100 евро или 100 долларов совершить такое», – сказал он «Аргументам и фактам».

    Попов добавил, что запуск с территории Украины практически невозможен, поскольку российские ПВО сбили бы аппараты гораздо раньше. По его оценке, максимальное расстояние запуска составило 150-300 км.

    Генерал-майор предположил, что использовались беспилотники самолетного типа, способные нести мощный груз с взрывчаткой. Среди сбитых аппаратов могли находиться «Бобер», «Коса», «Валькирия» и турецкий «Байрактар».

    В ночь на 4 августа Минобороны сообщило, что системы ПВО уничтожили 61 беспилотник над разными регионами, шесть из них – в Волгоградской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, движение на станции Арчеда в городе Фролово в Волгоградской области оказалось нарушено из-за падения обломков беспилотника, несколько поездов отменили, сообщили в Приволжской железной дороге – филиале РЖД.

    Кроме того, аэропорты Волгограда и Тамбова до 6.30 утра понедельника действовали в режиме ограничения полетов.

    Комментарии (14)
    4 августа 2025, 18:24 • Новости дня
    МИД заявил протест Германии из-за слов о Южных Курилах

    МИД выразил протест посольству ФРГ из-за высказываний посла Зигмунд о Курилах

    МИД заявил протест Германии из-за слов о Южных Курилах
    @ Екатерина Аристархова/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское внешнеполитическое ведомство выступило с жестким протестом в отношении Германии после заявления немецкого посла в Японии о суверенитете России над Курилами.

    Решительный протест был заявлен посольству ФРГ в Москве из-за высказываний посла Германии в Японии Петры Зигмунд, сообщает МИД России.

    Зигмунд поставила под сомнение российский суверенитет и юрисдикцию над Южными Курильскими островами, что, по оценке МИД, является посягательством на территориальную целостность страны.

    В официальном заявлении отмечено: «Посольству ФРГ в Москве был заявлен решительный протест в связи с прозвучавшими 25 июля неприемлемыми высказываниями посла ФРГ в Японии Петры Зигмунд, ставящими под сомнение суверенитет и юрисдикцию России в отношении южных Курильских островов и тем самым представляющими собой откровенное посягательство на территориальную целостность Российской Федерации».

    В российском ведомстве подчеркнули, что южные Курилы перешли к России по итогам Второй мировой войны на законных основаниях, что закреплено соответствующими международными договорами и Уставом ООН.

    Также МИД России указал Германии на недопустимость солидаризации с «юридически ничтожными притязаниями» Японии, особенно в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Японии осудило визит посла Германии Петры Зигмунд в город Немуро и раскритиковало ее заявления по вопросу Южных Курил. Японская сторона ранее рассматривала визиты иностранных дипломатов в регион как поддержку своих территориальных притязаний. Власти России неоднократно подчеркивали, что суверенитет над Южными Курилами не подлежит обсуждению.

    Комментарии (36)
    5 августа 2025, 08:45 • Новости дня
    ВСУ массово отказались штурмовать позиции ВС России в Юнаковке
    ВСУ массово отказались штурмовать позиции ВС России в Юнаковке
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Юнаковки на Сумском направлении украинские военные отказываются участвовать в штурме позиций российских войск из-за низкого морального духа и проблем в командовании, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские войска на Сумском направлении существенно снизили интенсивность контратак, передает РИА «Новости». По информации из силовых структур России, военные ВСУ массово отказываются штурмовать позиции российских войск в районе Юнаковки.

    Собеседник агентства заявил: «ВСУ снизили интенсивность контратак, но не оставляют попыток прорвать правый фланг группировки войск «Север» в Новоконстантиновке (Перше Травня)». Также отмечается, что военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка и 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказываются выполнять приказы из-за низкого морально-психологического состояния и неадекватного командования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумской области боец ВСУ погиб во время съемки постановочного антироссийского видео.

    Северяне рассказали, что ВСУ использует живой щит из своих бойцов для защиты командиров на Сумском направлении.

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    5 августа 2025, 10:16 • Новости дня
    Глава СК Бастрыкин назвал гражданство участников вторжения в Курскую область
    Глава СК Бастрыкин назвал гражданство участников вторжения в Курскую область
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Граждане сразу нескольких стран, включая Британию, Бразилию, Данию и Грузию, были среди нападавших на Курскую область, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

    Бастрыкин заявил, что граждане Грузии, Дании, Колумбии, Швеции, Норвегии, Парагвая, Перу, Британии, Бразилии и ряда других государств принимали участие в нападении на Курскую область, пишет «Комсомольская правда».

    По его словам, СК продолжает устанавливать их точное количество.

    Он подчеркнул, что во время вторжения использовалось не только оружие советских времен и периода независимости Украины, но и иностранное вооружение, поставленное Киеву странами НАТО. По словам Бастрыкина, среди примененного оружия были американские ракетные системы HIMARS, чешские системы залпового огня RM-70 Vampire, американские комплексы MGM ATACMS, британские крылатые ракеты Storm Shadow и другие образцы иностранного производства.

    Глава СК добавил, что расследование продолжается, и следователи выясняют детали участия иностранцев и используемого ими вооружения.

    Ранее Бастрыкин заявил, что в результате вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область погиб 331 человек, а еще 553 человека получили ранения.

    Бастрыкин оценил ущерб от преступлений украинских военных в Курской области более чем в 3 млрд рублей.

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить комплексную программу восстановления и поддержки пострадавших территорий Белгородской, Брянской и Курской областей с акцентом на безопасность и переселение жителей.

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    4 августа 2025, 18:15 • Новости дня
    Германия заявила о создании «пит-стопов» на случай конфликта с Россией
    Германия заявила о создании «пит-стопов» на случай конфликта с Россией
    @ Julian Stratenschulte/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Германия создает специальные «пит-стопы» для военных колонн на случай возможного конфликта с Россией, сообщил генерал-майор Андреас Хенне, командующий новой дивизией территориальной обороны бундесвера, в интервью немецкому изданию Focus online.

    Хенне пояснил, что после начала спецоперации на Украине ситуация с безопасностью в Европе кардинально изменилась, а НАТО отреагировала созданием новой модели сил, предусматривающей быструю переброску войск на северо-восточный фланг, передает РИА «Новости».

    По его словам, Германия в такой ситуации выступает ключевым логистическим узлом для НАТО. «Для тех сил, которые при необходимости будут переброшены на северо-восточный фланг, Германия – ключевой логистический узел. А для того чтобы все шло как по маслу, мы, так сказать, являемся смазочным материалом в лагере. Мы следим за тем, чтобы переброска союзников проходила гладко. Начиная с того, чтобы солдаты могли спать, есть и пить по пути на восток. Для этого у нас есть так называемые центры поддержки конвоев. Их можно назвать пит-стопом для военнослужащих», – рассказал генерал.

    Он также отметил, что одной из приоритетных задач новой дивизии остается охрана граждан и объектов критической инфраструктуры Германии. Это касается защиты мостов, казарм, водозаборов, электростанций и серверных ферм. Хенне подчеркнул, что сильная Европа, способная к сдерживанию, значительно снижает вероятность реального военного конфликта.

    В минувший вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Германия усиливает антироссийскую риторику и занимает лидирующую позицию в русофобских настроениях в Европе.

    Ранее в МИД России заявили, что канцлер Германии Фридрих Мерц ежедневно усиливает агрессивную риторику в адрес России, что вызывает обеспокоенность среди граждан страны. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что ежедневные заявления европейских лидеров и обсуждения усиления военного потенциала Германии указывают на стремление Европы нанести поражение России.

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    4 августа 2025, 19:53 • Новости дня
    МИД объявил об отказе России от моратория на развертывание наземных РСМД
    МИД объявил об отказе России от моратория на развертывание наземных РСМД
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия больше не считает себя связанной ограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), условия для сохранения моратория исчезли, сообщили в МИД РФ.

    МИД отмечает: «Так как наши многократные предостережения на этот счет были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями», передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США в настоящий момент не проводят переговоры по стратегическим наступательным вооружениям. В июне Москва предупредила о завершении одностороннего моратория на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности после отсутствия ответных шагов Запада.

    Комментарии (16)
    4 августа 2025, 21:50 • Новости дня
    Боец ВСУ погиб при съемке фейкового антироссийского ролика в Сумской области
    Боец ВСУ погиб при съемке фейкового антироссийского ролика в Сумской области
    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Боец ВСУ погиб во время создания постановочного видео в Сумской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Силовики сообщили, что боец ВСУ погиб во время съемки фейкового ролика, в котором украинские военные якобы захватывают российские позиции в Сумской области, передает ТАСС.

    По их данным, ролик снимали бойцы 144 и 73 центров Сил специальных операций ВСУ. На видео были только кадры катаний на багги и стрельбы по деревьям, при этом конкретных результатов атаки не показано. Официально было заявлено о победе и нескольких погибших российских военных, однако эксперты считают эти сведения недостоверными. Известно, что при съемках погиб 21-летний младший сержант ВСУ Василий Фетько, позывной «Вуйко».

    Собеседник агентства также высказал мнение, что эта потеря, вероятно, не единственная среди украинского спецназа в данном эпизоде.

    Ранее представители силовых структур сообщили, что что 144-й центр ССО был переброшен в район Юнаковки.

    До этого ВСУ начали стягивать резервы со всего фронта в Сумскую область.

    Российские военные группировки войск «Север» сообщили, что командиры ВСУ в Сумской области прикрывались «живым щитом» из рядовых, бросая их на убой.

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    5 августа 2025, 07:17 • Новости дня
    «Нафтогаз» заявил о победе по иску о взыскании собственности России
    «Нафтогаз» заявил о победе по иску о взыскании собственности России
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Районный суд Вены одобрил арест более 20 российских объектов недвижимости для продажи с аукциона по иску «Нафтогаза Украины» на сумму 120 млн евро, сообщила сама украинская компания.

    В заявлении компании говорится, что суд позволил наложить арест на более 20 объектов недвижимости, принадлежащих России, с последующей их продажей через аукцион, передает РИА «Новости».

    Общая стоимость арестованного имущества, по заявлению «Нафтогаза», превышает 120 млн евро.

    В компании уточнили, что разрешение касается принудительного исполнения арбитражного решения, обязывающего Москву выплатить компенсацию «Нафтогазу» за утраченные из-за событий в Крыму активы на сумму свыше 5 млрд долларов.

    Верховный суд Нидерландов в декабре 2022 года отклонил кассационную жалобу российской стороны и подтвердил решение Гаагского суда о взыскании с России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Петербурга поддержал иск Газпрома, полностью запретив «Нафтогазу Украины» добиваться исполнения иностранных судебных решений против российской компании.

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    5 августа 2025, 10:46 • Новости дня
    Berliner Zeitung раскрыл детали планируемого визита Уиткоффа в Москву
    Berliner Zeitung раскрыл детали планируемого визита Уиткоффа в Москву
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возможный приезд специального посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа в российскую столицу может прояснить перспективы переговоров по конфликту на Украине, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

    Планируемый визит Стива Уиткоффа, спецпосланника президента США Дональда Трампа, в Москву способен прояснить текущий этап урегулирования ситуации на Украине, об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на публикацию немецкого издания Berliner Zeitung.

    В материале отмечается: «Запланированный визит в Россию спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа может дать первые подсказки относительно того, предпринимаются ли за кулисами шаги к компромиссу между Москвой и Киевом».

    При этом автор публикации считает, что вероятность заключения мирного соглашения в ближайшее время остается низкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планирует прибыть в Москву с визитом, который предварительно назначен на 6 августа. Кремль выразил готовность встретить Уиткоффа и провести переговоры. Американский президент Дональд Трамп на брифинге заявил, что спецпосланник США по Украине и Ближнему Востоку прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

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    5 августа 2025, 11:04 • Новости дня
    У Макаревича нашли коттедж в Подмосковье

    Shot: У Макаревича нашли секретный коттедж в Подушкино стоимостью 70 млн рублей

    У Макаревича нашли коттедж в Подмосковье
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Музыкант Андрей Макаревич (признан в России иноагентом) продолжает владеть домом в Подушкино в Московской области, несмотря на заявления об отсутствии имущества в России.

    У Андрея Макаревича ( признан иноагентом в России) обнаружили тайный коттедж в Московской области, передает канал 360 со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Выяснилось, что музыкант купил двухэтажный каменный дом с панорамными окнами еще в 2008 году у актера Леонида Ярмольника. По оценке источника, стоимость недвижимости составляет около 70 млн рублей.

    Площадь коттеджа превышает 300 кв. м, а участок занимает 1,5 тыс. кв. метров. Коттедж находится в собственности музыканта.

    Соседи рассказали, что последний раз видели Макаревича шесть лет назад, после чего дом так и не выставлялся на продажу. Коттедж уже много лет находится под охраной, за которую музыкант ежемесячно платит около 5 тыс. рублей. На территорию также регулярно приезжает уборщик для поддержания порядка.

    Shot отмечает, что во всех интервью Макаревич заявлял, что «в России у него ничего не осталось: ни друзей, ни недвижимости, ни работы».

    Ранее представитель музыканта Антон Чернин заявил, что Андрей Макаревич больше не владеет имуществом и бизнесом на территории России.

    Федеральная налоговая служба ранее закрыла компанию Макаревича из-за недостоверных сведений.

    Глава ФПБК Виталий Бородин выступил с требованием лишить Макаревича гражданства России после его высказываний о народной артистке СССР Александре Пахмутовой.

    Комментарии (13)
    4 августа 2025, 21:02 • Новости дня
    Юрист назвала работающий способ заставить шумных соседей по даче соблюдать тишину

    Юрист Никонова: Председатели СНТ должны напоминать дачникам о необходимости соблюдать закон о тишине

    Юрист назвала работающий способ заставить шумных соседей по даче соблюдать тишину
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Вызывать полицию в случае, если соседи по даче или в частном секторе нарушают закон о тишине – крайняя и совершенно не работающая мера, которая только испортит отношения между соседями, сказала газете ВЗГЛЯД юрист, председатель президиума координационного совета профсоюза садоводов России Ульяна Никонова. Она дала совет, как решить проблему шумных соседей за городом.

    «В большинстве регионов РФ существует "закон о тишине", который ограничивает время, когда можно громко себя вести на дачных участках. В том числе нельзя кричать, свистеть, проводить шумные строительные и ремонтные работы, громко слушать музыку и петь в домах и придомовых территориях, а также на детских и спортивных площадках, использовать звукоусиливающие технические средства, в том числе установленные в автомобилях, использовать пиротехнические средства», – говорит Никонова.

    По ее словам, большая часть людей приезжает на дачи для отдыха, уединения, прогулок, а не для изучения репертуара соседей. «Я являюсь председателем СНТ, расположенного в Ломоносовском районе Ленинградской области, и по своему опыту скажу, что у проблемы с шумом две основные составляющие: незнание и морально-этическая», – делится юрист.

    Она отмечает, что многие слышали о «законе о тишине», но сами его не читали, ограничений не знают и поэтому не соблюдают их.  В таких случаях Никонова рекомендует обратиться к председателю дачного товарищества с просьбой периодически напоминать нарушителям о разрешенных временных промежутках для проведения шумных работ либо вежливо поговорить с шумными соседями лично.

    «Напоминания о тишине должны регулярно звучать от председателей. Сейчас в каждом дачном массиве существует свой чат в мессенджерах, а написать напоминание – это дело на пару минут. Зато информация отложится в головах людей. Лично в моем СНТ такой подход работает. То же самое рекомендую делать и главам поселений на официальном сайте, чтоб напомнить жителям частного сектора», – объясняет Никонова.

    Если же причина шума морально-этическая, то ситуация сложнее, поясняет юрист, но и она разрешима. «Необходимо проводить работу с людьми, напоминать о необходимости уважительно относиться к соседям, не нарушать их право на отдых, вести беседы с рабочими, которые делают ремонт или ведут стройку. В обязательном порядке надо информировать арендодателей, если те сдают в аренду свои дома шумным постояльцам», – считает юрист.

    «Вызов полиции считаю крайней и совершенно не работающей мерой. Только отношения между соседями испортятся. Поэтому полагаю правильным председателям дачных массивов, администрации, не отстраняться, а напоминать гражданам о нормах права. Это несложно, при этом действенно», – заключила Никонова.

    Ранее терапевт и травматолог дали рекомендации по защите спины во время работы в огороде. По их словам, в этом деле поможет регулярная разминка с упором на суставы, поскольку именно на них идет нагрузка во время облагораживания дачных территорий.

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    5 августа 2025, 14:02 • Новости дня
    Названа причина гибели комментатора Гришина

    Комментатор Гришин погиб при переходе путей на станции в неположенном месте

    Названа причина гибели комментатора Гришина
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Спортивный комментатор Александр Гришин погиб на станции Битца в Московской области, когда попытался перейти железнодорожные пути в неположенном месте, сообщили в правоохранительных органах.

    Спортивный комментатор Александр Гришин погиб ночью 5 августа на станции Битца в Московской области. По информации правоохранительных органов, трагедия произошла вследствие нарушения правил перехода железнодорожных путей, передает ТАСС.

    Гришина сбил электропоезд на первом пути станции Битца. Ведется проверка всех обстоятельств произошедшего.

    спортивный комментатор Александр Гришин погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе во время сильного дождя. Позже заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уточнила, что Гришин погиб, попав под электричку.

    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал гибель Александра Гришиня страшной новостью и большой потерей.

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    4 августа 2025, 23:06 • Новости дня
    Медведев призвал ждать новых шагов России после решения по РСМД

    Замглавы Совбеза Медведев связал снятие моратория по РСМД с действиями НАТО

    Медведев призвал ждать новых шагов России после решения по РСМД
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление Министерства иностранных дел России о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности стало результатом антироссийской политики стран НАТО, будут и следующие шаги, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, заявление МИД России о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности стало следствием антироссийской политики стран НАТО, передает РИА «Новости».

    Медведев считает, что теперь наступила «новая реальность», к которой должны быть готовы все оппоненты России.

    «Ожидайте дальнейших шагов», – написал Медведев на своей странице в соцсети X.

    Ранее МИД России заявил, что страна больше не считает себя связанной ограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности, поскольку условия для сохранения моратория исчезли.

    Эксперт по стратегическим вооружениям Александр Ермаков предположил, что после отказа от моратория Москва может предпринять дальнейшие шаги по размещению таких ракет.

    Сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович заявил, что все военные округа России получат ракеты средней дальности наземного базирования.

    В июне Москва предупредила о завершении одностороннего моратория на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности после отсутствия ответных шагов Запада.

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