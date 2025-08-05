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    Если искусно ставить нужные вопросы перед ИИ, то он поможет любому исследователю взглянуть на проблему под новым углом, сэкономит вам время и станет реальным интеллектуальным помощником, а не просто генератором текстов.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Три причины отказа Москвы от моратория по РСМД

    Говорить все страны должны не только о ракетах, но и об иных летающих средствах доставки заряда на средние расстояния – то есть и о БПЛА самолетного типа. Потому что если уж ограничивать эти опасные виды вооружений, то все вместе и всем вместе.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв 50 лет Хельсинки, Индия и подводные лодки

    Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.

    5 комментариев
    5 августа 2025, 13:55 • Новости дня

    Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву

    Американист Дробницкий: Трамп использует визит Уиткоффа для пересмотра ультиматума России

    Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву
    @ Al Drago/Pool/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По итогам визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву Россия заявит о доведении до американского делегата своей точки зрения по Украине и вопросам, касающимся глобальной безопасности. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, заявит о прогрессе в двустороннем диалоге и использует этот тезис для пересмотра ультиматума Москве, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Своим заявлением о перебазировании атомных подлодок ближе к России американский лидер Дональд Трамп создал болезненный фон в контексте планируемого визита Стива Уиткоффа в Москву. Те наработки и треки, которые создавались последние полгода, во многом нивелировались. Можно констатировать: «глобальная Демпартия», выходящая за пределы США, победила главу Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Оказалось, что президент США не может приказывать Европе и не в силах взять под контроль так называемое «глубинное государство». Москва, Брюссель и американский конгресс в ходе необговариваемого консенсуса отказались реагировать на угрозы и ультиматумы Трампа. Ситуацию отягощает политическая, общественная и идеологическая поляризация американского общества», – указал спикер.

    «На этом фоне глава Белого дома ждет от Уиткоффа практически чуда: совмещения позиций всех сторон – Москвы, Брюсселя, Киева и Вашингтона – и предоставления плана по решению украинского кризиса», – продолжил собеседник. При этом он выразил скепсис в реальности достижения этой цели в ходе визита спецпосланника Трампа в Россию.

    «Очевидно, что российская и американская стороны поднимут в ходе бесед различные вопросы: Украина, экономика, архитектура глобальной безопасности, в свете в том числе отказа России от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Но я не вижу возможностей для прорыва даже по какому-то одному треку», – признался политолог.

    «По итогам переговоров, вероятнее всего, Москва заявит, что Россия стоит твердо на прежних позициях и что она донесла свою точку зрения до Уиткоффа. Трамп же сообщит о некоем прогрессе в диалоге с Владимиром Путиным и, вполне возможно, использует эту риторику для пересмотра срока своего ультиматума», – спрогнозировал американист.

    «В сентябре же про эти ультиматумы все забудут, поскольку Конгресс попытается отобрать у главы Белого дома рычаги управления по важнейшим вопросам внешней политики – Украине, тарифам и санкциям. У законодателей это вполне может получиться. Такое развитие событий изменит властную конфигурацию в Вашингтоне. Но пока невозможно прогнозировать, как будет скорректирована позиция США в отношении России», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее сообщалось, что спецпосланник США Стив Уиткофф посетит Москву на этой неделе, а Трамп конкретизировал даты, называя 6-7 августа. Пресс-секретарь президента России не исключил возможность личной встречи американского делегата с российским лидером Владимиром Путиным. «Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве. И всегда рады контактам с ним, считаем их важными, содержательными и очень полезными», – сказал Песков.

    Визит состоится накануне истечение так называемого ультиматума Трампа Москве для урегулирования украинского кризиса. Все это также происходит на фоне ухудшения отношений двух стран. Российская сторона отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Глава Белого дома ранее заявил об отправке двух АПЛ ближе к границам России.

    4 августа 2025, 20:56 • Новости дня
    Эксперт предположил дальнейшие меры Москвы после отказа от моратория на РСМД

    Военный аналитик Ермаков: Теперь на европейском и тихоокеанском театрах появятся «Орешник» и сухопутный «Калибр»

    Эксперт предположил дальнейшие меры Москвы после отказа от моратория на РСМД
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Несмотря на односторонний выход США из ДРСМД, Москва придерживалась моратория на ракеты средней и меньшей дальности по политическим соображениям. Более того, Россия дала достаточно времени другим странам подумать о последствиях отказа от самоограничений. Теперь на европейском и тихоокеанском театрах появятся «Орешник» и сухопутный «Калибр», сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков.

    «Американская сторона и, если говорить шире, союзники США изначально отказались от нашего предложения по неразвертыванию подобных систем. Более того, они открыто обсуждали и подготавливали, а местами и осуществляли подобное», – напоминает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    По его словам, до сих пор Россия могла придерживаться моратория по «политическим соображениям». «Сейчас, судя по недавним новостям, у нас запущен в серию "Орешник", который начал поставляться в войска. Так что, какой уже мораторий… Можно считать, что мы дали достаточно времени подумать над этим предложением другим сторонам», – рассуждает аналитик. 

    Говоря о дальнейших действиях Москвы, эксперт допустил, что теперь «речь пойдет о развертывании на европейском и тихоокеанском театрах наших ракет средней дальности: как баллистических, так и, вероятно, в обозримой перспективе – крылатых».

    «К первым можно отнести "Орешник", который возможно оснастить гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками. В то время как ко вторым относятся, например, сухопутные версии «Калибров», о возможности разработки которых речь шла уже давно, в том числе открыто и официальными лицами», – заключил Ермаков.

    Ранее МИД России заявил, что Москва больше не считает себя связанной ограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В документе, опубликованном на сайте ведомства говорится: «Так как наши многократные предостережения на этот счет были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США в настоящий момент не проводят переговоры по стратегическим наступательным вооружениям. В июне Москва предупредила о завершении одностороннего моратория на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности после отсутствия ответных шагов Запада.

    Тогда замминистра иностранных дел Сергей Рябков отмечал: «Реальность такова, что проявленная Россией сдержанность в сфере "пост-ДРСМД" не была оценена США и их союзниками и не встретила взаимности. Как следствие, мы открыто и прямо заявили о том, что осуществление нами ранее введенного одностороннего моратория на размещение наземных РСМД приближается к своему логическому завершению. Наша страна вынуждена реагировать на появление новых и притом весьма чувствительных ракетных угроз».

    Кроме того, президент России Владимир Путин заявлял о готовности России ответить зеркально на размещение американских РСМД. США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года.

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    5 августа 2025, 08:45 • Новости дня
    ВСУ массово отказались штурмовать позиции ВС России в Юнаковке
    ВСУ массово отказались штурмовать позиции ВС России в Юнаковке
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Юнаковки на Сумском направлении украинские военные отказываются участвовать в штурме позиций российских войск из-за низкого морального духа и проблем в командовании, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские войска на Сумском направлении существенно снизили интенсивность контратак, передает РИА «Новости». По информации из силовых структур России, военные ВСУ массово отказываются штурмовать позиции российских войск в районе Юнаковки.

    Собеседник агентства заявил: «ВСУ снизили интенсивность контратак, но не оставляют попыток прорвать правый фланг группировки войск «Север» в Новоконстантиновке (Перше Травня)». Также отмечается, что военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка и 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказываются выполнять приказы из-за низкого морально-психологического состояния и неадекватного командования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумской области боец ВСУ погиб во время съемки постановочного антироссийского видео.

    Северяне рассказали, что ВСУ использует живой щит из своих бойцов для защиты командиров на Сумском направлении.

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    4 августа 2025, 22:32 • Видео
    США против Индии: кто кого?

    Отношения США и Индии продолжают стремительно ухудшаться, хотя прежде американцы потакали индийцам ради противовеса Китаю. Теперь президент Дональд Трамп ультимативно требует от Нью-Дели отказаться от российской нефти. Кажется, Трамп просчитался.

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    4 августа 2025, 21:50 • Новости дня
    Боец ВСУ погиб при съемке фейкового антироссийского ролика в Сумской области
    Боец ВСУ погиб при съемке фейкового антироссийского ролика в Сумской области
    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Боец ВСУ погиб во время создания постановочного видео в Сумской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Силовики сообщили, что боец ВСУ погиб во время съемки фейкового ролика, в котором украинские военные якобы захватывают российские позиции в Сумской области, передает ТАСС.

    По их данным, ролик снимали бойцы 144 и 73 центров Сил специальных операций ВСУ. На видео были только кадры катаний на багги и стрельбы по деревьям, при этом конкретных результатов атаки не показано. Официально было заявлено о победе и нескольких погибших российских военных, однако эксперты считают эти сведения недостоверными. Известно, что при съемках погиб 21-летний младший сержант ВСУ Василий Фетько, позывной «Вуйко».

    Собеседник агентства также высказал мнение, что эта потеря, вероятно, не единственная среди украинского спецназа в данном эпизоде.

    Ранее представители силовых структур сообщили, что что 144-й центр ССО был переброшен в район Юнаковки.

    До этого ВСУ начали стягивать резервы со всего фронта в Сумскую область.

    Российские военные группировки войск «Север» сообщили, что командиры ВСУ в Сумской области прикрывались «живым щитом» из рядовых, бросая их на убой.

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    5 августа 2025, 10:46 • Новости дня
    Berliner Zeitung раскрыл детали планируемого визита Уиткоффа в Москву
    Berliner Zeitung раскрыл детали планируемого визита Уиткоффа в Москву
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возможный приезд специального посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа в российскую столицу может прояснить перспективы переговоров по конфликту на Украине, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

    Планируемый визит Стива Уиткоффа, спецпосланника президента США Дональда Трампа, в Москву способен прояснить текущий этап урегулирования ситуации на Украине, об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на публикацию немецкого издания Berliner Zeitung.

    В материале отмечается: «Запланированный визит в Россию спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа может дать первые подсказки относительно того, предпринимаются ли за кулисами шаги к компромиссу между Москвой и Киевом».

    При этом автор публикации считает, что вероятность заключения мирного соглашения в ближайшее время остается низкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планирует прибыть в Москву с визитом, который предварительно назначен на 6 августа. Кремль выразил готовность встретить Уиткоффа и провести переговоры. Американский президент Дональд Трамп на брифинге заявил, что спецпосланник США по Украине и Ближнему Востоку прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

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    4 августа 2025, 23:06 • Новости дня
    Медведев призвал ждать новых шагов России после решения по РСМД

    Замглавы Совбеза Медведев связал снятие моратория по РСМД с действиями НАТО

    Медведев призвал ждать новых шагов России после решения по РСМД
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление Министерства иностранных дел России о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности стало результатом антироссийской политики стран НАТО, будут и следующие шаги, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, заявление МИД России о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности стало следствием антироссийской политики стран НАТО, передает РИА «Новости».

    Медведев считает, что теперь наступила «новая реальность», к которой должны быть готовы все оппоненты России.

    «Ожидайте дальнейших шагов», – написал Медведев на своей странице в соцсети X.

    Ранее МИД России заявил, что страна больше не считает себя связанной ограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности, поскольку условия для сохранения моратория исчезли.

    Эксперт по стратегическим вооружениям Александр Ермаков предположил, что после отказа от моратория Москва может предпринять дальнейшие шаги по размещению таких ракет.

    Сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович заявил, что все военные округа России получат ракеты средней дальности наземного базирования.

    В июне Москва предупредила о завершении одностороннего моратория на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности после отсутствия ответных шагов Запада.

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    4 августа 2025, 22:47 • Новости дня
    Bloomberg заявил, что Россия использует нетерпение Трампа в своих интересах
    Bloomberg заявил, что Россия использует нетерпение Трампа в своих интересах
    @ Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Предполагается, что на этой неделе американский лидер Дональд Трамп окончательно потеряет терпение в отношении российского коллеги Владимира Путина, так как истечет срок его ультиматума по украинскому конфликту, однако ни Москва, ни потенциальные адресаты вторичных санкций не переживают об этом.

    Президент США Дональд Трамп угрожает ввести дополнительные пошлины для стран, покупающих российскую экспортную продукцию, если Владимир Путин не прекратит украинский конфликт к пятнице.

    Тем не менее, и Пекин, и Нью-Дели, ключевые импортеры российской нефти, дали понять, что не собираются уступать требованию о разрыве отношений с Москвой. Рынки также настроены скептически, передает Bloomberg.

    Трамп планирует отправить Стива Виткоффа в Россию в среду или четверг, хотя пока неясно, встретится ли Путин с послом США в пятый раз в этом году. Срочности, похоже, нет.

    «Тем временем, на этой неделе Путин примет короля Малайзии с первым государственным визитом в Россию. Он станет последним в череде лидеров стран глобального Юга, посетивших Россию, что продемонстрирует провал попыток США и Европы изолировать Россию. МИД Индии назвал партнерство с Россией «стабильным и проверенным временем», – говорится в статье

    Трамп перенес свой первоначальный 50-дневный срок ультиматума, заявив, что «разочарован» неуступчивостью Путина в вопросе перемирия. На это Путин ответил журналистам в пятницу, что «разочарования возникают из-за завышенных ожиданий».

    «Риск для Украины и европейских союзников заключается в том, что Трамп в конечном итоге уйдет, заявив, что сделал все возможное. Это позволит Путину обратить нетерпение Трампа на пользу России», – отмечает агентство.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СМИ отмечали, что ультиматум президента США Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не приведет к изменению намерений президента России Владимира Путина.

    Президент России Путин озвучил ответ на ультиматум Трампа во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко и дал совет американскому президенту по поводу завышенных ожиданий.

    Британский портал Unherd указал на то, что заявления президента США Трампа о возможности введения новых санкций и пошлин против России негативно скажутся на попытках урегулирования конфликта на Украине.

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    4 августа 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин провел вторые за неделю телефонные переговоры с Нетаньяху

    Путин обсудил по телефону с Нетаньяху вопросы российско-израильских отношений

    Путин провел вторые за неделю телефонные переговоры с Нетаньяху
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, обсудив текущие вопросы двусторонней повестки.

    Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Биньямином Нетаньяху состоялся, передает ТАСС. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Подробности обсуждения между главами России и Израиля пока не раскрываются. Ранее Песков указывал, что в графике российского лидера запланирован международный телефонный разговор.

    Напомним, 28 июля премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой была затронута иранская тематика.

    Путин во время телефонного разговора с Нетаньяху подчеркнул важность мирного решения конфликтов и единства Сирии.

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    5 августа 2025, 10:09 • Новости дня
    Economist: ВСУ ушли под землю из-за атак российских дронов

    Economist: ВСУ ушли под землю из-за массовых атак российских беспилотников

    Economist: ВСУ ушли под землю из-за атак российских дронов
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Военные Украины теперь вынуждены скрываться под землей из-за роста числа атакующих российских беспилотников, сообщает Economist.

    В материале Economist отмечается, что зона поражения дронов увеличилась, из-за чего военнослужащим ВСУ стало труднее выполнять поставленные задачи, передает РИА «Новости».

    Издание приводит слова одного из украинских военных: «Мы уходим под землю».

    Обозреватели Economist прогнозируют, что уже в следующем году развитие беспилотных технологий может изменить условия боевых действий и структуру фронта.

    Ранее сообщалось, что украинские войска начали строить подземные укрытия на правом берегу Днепра в Херсонской области для противодействия освобождению территории.

    Глава ВСУ Александр Сырский распорядился перевести процесс обучения военных максимально под землю после ракетных ударов по центру подготовки ВСУ.

    В результате удара «Искандером» по учебному центру в Черниговской области украинские военные понесли потери около 200 убитыми и ранеными.

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    5 августа 2025, 09:50 • Новости дня
    Пушилин сообщил о нарушении логистики ВСУ в Красноармейске ДНР
    Пушилин сообщил о нарушении логистики ВСУ в Красноармейске ДНР
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что поставки боеприпасов и проведение ротаций для ВСУ в Красноармейске и Димитрове существенно затруднены.

    Серьезные нарушения в логистике Вооруженных сил Украины в Красноармейске и Димитрове Донецкой народной республики наблюдаются после действий российской армии, передает ТАСС

    По словам Пушилина, «противник сейчас, если брать сам Красноармейск, обрезан в большинстве своей свободной логистической составляющей от возможностей доставлять боеприпасы, также и проводить ротации». Пушилин подчеркнул, однако, что о полном окружении Красноармейска говорить пока преждевременно.

    Он уточнил, что после освобождения Новоэкономического в Димитрове перерезаны основные пути снабжения: противник находится в сложном положении, когда даже отступление существенно затруднено. По словам Пушилина, обстановка в районе Красноармейска и Димитрова продолжает оставаться напряженной.

    Пушилин также заявил, что полная зачистка Часова Яра может занять от нескольких дней до нескольких недель. После завершения зачистки планируется приступить к разминированию населенного пункта. Глава региона отметил сложность оставшейся работы и подчеркнул, что окончательное освобождение города – лишь вопрос времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Для освобождения Часова Яра бойцы преодолели 20 километров под артобстрелами.

    В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю спецоперации группировку ВСУ.

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    4 августа 2025, 18:54 • Новости дня
    Трамп пообещал значительно повысить пошлины Индии за импорт нефти России

    Трамп пообещал Индии значительно повысить пошлины за импорт нефти России

    Трамп пообещал значительно повысить пошлины Индии за импорт нефти России
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп намерен существенно повысить пошлины на импорт из Индии из-за ее политики в отношении российской нефти.

    «Индия не только покупает огромные объемы российской нефти, но и продает затем большую часть приобретенной нефти на свободном рынке с существенной прибылью», – отметил Трамп на своей странице в Truth Social. Он подчеркнул, что в связи с этим планирует «значительно повысить пошлины, которые Индия платит США», передает ТАСС.

    Президент не уточнил, о каких именно товарах идет речь и на сколько планируется повысить пошлины. В последнее время вопрос торговли российской нефтью приобрел особое значение на фоне санкционной политики США в отношении России.

    В понедельник заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что Индия, закупая нефть у России, финансирует конфликт на Украине.

    Ранее сообщалось, что введение Соединенными Штатами пошлин в 25% на индийские товары приведет к замедлению роста ВВП Индии на 0,2%.

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    5 августа 2025, 11:40 • Новости дня
    Эксперт объяснила цель обучения в школах Украины «национальному сопротивлению»

    Политолог Шеслер: Новый школьный курс на Украине – героизация войны против России

    Эксперт объяснила цель обучения в школах Украины «национальному сопротивлению»
    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев усиливает милитаризацию и идеологическую обработку школьников для укрепления образа врага в лице России. Офис Зеленского при одобрении Запада создает таким образом основу будущего подполья для диверсий против россиян, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее на Украине сообщили о введении в школах «Основ национального сопротивления».

    «Предмет «Основы национального сопротивления» – это подготовка всей системы и украинского общества к ведению обязательного призыва на военную службу с 18 лет. Таким образом Киев намерен экономить время и средства ВСУ на тренировку вчерашних школьников», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    «Военной накачкой детей офис Зеленского хочет понравиться Западу, который возмущается недостаточным привлечением украинцев на фронт. Кроме того, в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне не уверены в сохранении Украины в нынешнем виде. Поэтому они уже сейчас готовят будущих диверсантов для терактов в районах, которые будет контролировать Москва, или даже в глубине территории России», – продолжила аналитик.

    «В идеологическом смысле новый предмет – это продолжение политики Киева по милитаризации сознания молодежи и повышение градуса русофобии и националистических убеждений среди школьников. Это будет не нейтральная война подготовка, а настоящая героизация войны против России», – детализировала собеседница.

    Ранее Игорь Хорт, и.о. начальника отдела политики национального сопротивления минобороны Украины, рассказал, что цикл подготовки украинцев по предмету «Основы национального сопротивления» будет начинаться с 14 лет. Его внедряют вместо базовой общевойсковой подготовки (БОВП).

    Обучение будет включать участие в военно-патриотических играх «Сокол» и «Джура», а также изучение обновленной дисциплины «Защита Украины». «Основы национального сопротивления» будут обязательными для парней и девушек. Не хочешь проходить – отчисляйся», – подчеркнул Хорт.

    Он добавил, что после обучения украинцам нужно будет проходить базовую военную службу. «Еще одним циклом подготовки к национальному сопротивлению станут центры «18-60+». Мы создаем их для всех: резервистов, студентов, желающих. Каждый сможет прийти, потренироваться, подержать оружие, понять свой уровень», – объяснил он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему на Украине быстро сокращается число школьников – родители увозят чад за границу, поскольку им грозит призыв на фронт с 18 лет. Также известно, что украинские школьники проходят военную и идеологическую подготовку под контролем британских инструкторов, а  основные занятия ведут бывшие бойцы националистических батальонов, таких как «Азов» (признан террористическим и запрещен в России).

    Кроме того, на Украине был принят закон, разрешающий призыв по контракту мужчин старше 60 лет. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД аналитики считают, что власти таким образом пытаются остановить массовый отток возрастных военных из ВСУ и сделать шаг к «бусификации» старшего поколения.

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    4 августа 2025, 21:32 • Новости дня
    Индия ответила США из-за импорта российской нефти

    МИД Индии ответил США на обвинения в импорте российской нефти

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нью-Дели отметили, что негативная реакция Вашингтона последовала после перенаправления традиционных поставок нефти в Европу с началом конфликта.

    Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что его страна подверглась нападкам со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза за импорт нефти из России, передает ТАСС.

    По словам дипломата, Индия начала покупать российскую нефть после того, как традиционные поставки были перенаправлены в Европу с началом конфликта на Украине.

    «На самом деле Индия начала импортировать нефть из России, потому что традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта. Соединенные Штаты в то время активно поощряли такой импорт Индии для укрепления стабильности мировых энергетических рынков», – указал Джайсвал в заявлении.

    Он добавил, что ранее Соединенные Штаты поддерживали закупки российской нефти Индией, тогда как сейчас официальные лица в Вашингтоне и Брюсселе критикуют действия Нью-Дели. Действия властей США непредсказуемы, отметил Джайсвал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия оказалась под серьезным давлением со стороны США из-за продолжающихся закупок российской нефти.

    Президент США Дональд Трамп намерен существенно повысить пошлины на импорт из Индии из-за ее политики в отношении российской нефти. Дональд Трамп переоценил влияние Соединенных Штатов на международный товарооборот и не сможет изменить правила мировой торговли.

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    5 августа 2025, 08:33 • Новости дня
    Сальдо: ВСУ строят подземные укрытия на правом берегу Днепра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска строят подземные укрытия на правом берегу Днепра в Херсонской области, чтобы помешать освобождению территории, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, украинские войска строят подземные укрепления на правом берегу Днепра в Херсонской области, чтобы затруднить освобождение этой территории российскими военными, передает РИА «Новости». Сальдо добавил, что противник активно возводит фортификационные сооружения и укрепляет позиции на правобережье.

    «Наши военные достаточно эффективно все это видят и разрушают эти планы», – сказал Сальдо.

    Он отметил, что из-за рельефа местности украинским войскам удобнее обороняться, так как правый берег Днепра выше левого и занимает господствующие высоты. В то же время, российские военные своевременно выявляют и наносят удары по огневым средствам противника, когда те начинают работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Сальдо рассказал о подготовке военнослужащих ВСУ иностранными инструкторами. Он отметил рост числа атак украинских дронов на гражданские объекты в Херсонской области. Западные инструкторы форсируют Днепр, жертвуя жизнями солдат ВСУ.

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    4 августа 2025, 21:53 • Новости дня
    Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка рассказала о звонке Трампа

    Журналистка Оуэнс рассказала о звонке Трампа по поводу гендера жены Макрона

    Tекст: Вера Басилая

    Журналистка Кэндис Оуэнс сообщила, что президент США Дональд Трамп позвонил ей по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы прекратить публичные заявления о Брижит Макрон.

    Американская журналистка Кэндис Оуэнс рассказала о подробностях телефонного звонка от президента США Дональда Трампа, который касался ее расследования о жене президента Франции Брижит Макрон, передает Lenta.ru.

    Оуэнс поделилась деталями в интервью журналисту Такеру Карлсону.

    По словам Оуэнс, звонок она получила в феврале. Трамп показался ей очень растерянным и рассказал, что был сбит с толку после разговора с Эммануэлем Макроном, который неожиданно отвел его в сторону и спросил, знает ли он некую Кэндис Оуэнс. Президент Франции, по словам журналистки, просил Трампа повлиять на нее, чтобы она прекратила обсуждать его супругу.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон обратились в суд американского штата Делавэр с требованием возмещения ущерба из-за заявлений о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной.

    Суд в Париже оправдал журналистку, которая заявила, что Брижит Макрон мужчина.

    Брижит Макрон намерена оспорить решение Апелляционного суда Парижа, который оправдал женщин, распространивших слухи о ее прошлом.

    Журналистка Оуэнс, назвавшая Брижит Макрон мужчиной, заявила о готовности судиться.

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    4 августа 2025, 23:32 • Новости дня
    Китайский инженер рассказал о встрече с Путиным в 2000 году в парке Бэйхай
    Китайский инженер рассказал о встрече с Путиным в 2000 году в парке Бэйхай
    @ Скриншот с видео RT

    Tекст: Ирма Каплан

    Старший инженер из Китая Пэн Пай рассказал, как в 2000-м году сфотографировался в китайском парке БэйХай с Владимиром Путиным, с тех пор прошло 25 лет, но та встреча с российским лидером многое изменила в жизни маленького китайского мальчика.

    «Меня зовут Пэн Пай, русское имя Паша. Мне 36 лет. Сейчас я старший инженер муниципальной компании», – сказал Пэн Пай на русском языке в интервью телеканалу RT, с которым связался в соцсетях.

    Он рассказал, как 25 лет назад отправился в парк Бэйхай, в котором толпа загудела, что где-то там же находится президент России Владимир Путин. Мальчик забрался на перила и помахал российскому политику рукой.

    «А затем внезапно увидел, как он вышел с охраной и подошел ко мне. Он снял меня с каменных перил и поцеловал в лоб. В то время я сделал эту фотографию, не имея понятия, что это изменит мою жизнь», – добавил Пэн Пай.

    Он отметил, что если бы ему снова удалось повстречать российского президента, он бы рассказал ему, что стал старшим инженером.

    RT уточнил, что Пэн Пай признавался, как встреча с российским президентом  вдохновила его изучать русскую культуру и науку. В 2013 году, к примеру,  он окончил магистратуру Московского автомобильно-дорожного университета.

    «Очень надеюсь, что вы снова приедете в Китай и я встречусь с вами!» – обратился к Путину Пэн Пай.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пока Китай и Россия тесно взаимодействуют, международный порядок не будет нарушен, а политика силы не восторжествует, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

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