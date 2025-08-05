Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.3 комментария
Сальдо наградил мать Кадырова орденом за заслуги перед Херсонской областью
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо удостоил Аймани Кадырову, мать главы Чечни, орденом за личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач во время СВО на территории региона, сообщил в Telegram-канале председатель правительства республики Магомед Даудов.
«Передал Аймани Насиевне знак ордена За заслуги перед Херсонской областью I степени. Соответствующей награды она удостоена указом губернатора Херсонской области Владимира Сальдо за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач во время проведения специальной военной операции на территории области», – написал Даудов.
В этот день, 4 августа, Аймани Кадырова отмечала день рождения и Даудов назвал ее в своем поздравлении «олицетворением тепла, заботы и милосердия, которые она несет не только своему народу, но и людям по всему миру».
Аймани Кадырова также является президентом регионального общественного фонда имени Ахмат-хаджи Кадырова.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал не оставить без внимания ограничительные меры, введенные властями США в отношении его матери Аймани Кадыровой.