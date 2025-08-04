Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.10783 комментария
Индия ответила США из-за импорта российской нефти
МИД Индии ответил США на обвинения в импорте российской нефти
В Нью-Дели отметили, что негативная реакция Вашингтона последовала после перенаправления традиционных поставок нефти в Европу с началом конфликта.
Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что его страна подверглась нападкам со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза за импорт нефти из России, передает ТАСС.
По словам дипломата, Индия начала покупать российскую нефть после того, как традиционные поставки были перенаправлены в Европу с началом конфликта на Украине.
«На самом деле Индия начала импортировать нефть из России, потому что традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта. Соединенные Штаты в то время активно поощряли такой импорт Индии для укрепления стабильности мировых энергетических рынков», – указал Джайсвал в заявлении.
Он добавил, что ранее Соединенные Штаты поддерживали закупки российской нефти Индией, тогда как сейчас официальные лица в Вашингтоне и Брюсселе критикуют действия Нью-Дели. Действия властей США непредсказуемы, отметил Джайсвал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия оказалась под серьезным давлением со стороны США из-за продолжающихся закупок российской нефти.
Президент США Дональд Трамп намерен существенно повысить пошлины на импорт из Индии из-за ее политики в отношении российской нефти. Дональд Трамп переоценил влияние Соединенных Штатов на международный товарооборот и не сможет изменить правила мировой торговли.