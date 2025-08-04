Кондратьев поручил осмотреть пострадавшие после непогоды дома на Кубани

Tекст: Дарья Григоренко

В ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили текущую ситуацию и восстановительные работы. «Поручил до конца дня провести обход всех домовладений и социальных объектов, пострадавших от непогоды в Туапсинском округе и Горячем Ключе. Главное, что обошлось без жертв, все службы сработали оперативно, жители и гости края в безопасности. К ликвидации последствий уже приступили», – сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

На местах работают специальные комиссии, которые обходят пострадавшие дома, фиксируют разрушения и оценивают нанесенный ущерб. По информации губернатора, вода в пострадавших районах практически сошла. В поселке Новомихайловский временно отсутствует электроэнергия, однако, по словам Кондратьева, подачу электричества планируют восстановить до конца дня.

В Лермонтово водоснабжение возобновят в ближайшие дни. До полного восстановления подача воды будет осуществляться подвозом в необходимых объемах. Власти региона продолжают работу по ликвидации последствий непогоды и контролируют ситуацию на месте.

Ранее в МЧС сообщили, что в Туапсинском районе специалисты очищают участки от наносов и иловых отложений, также продолжается мониторинг гидрологической обстановки.

Напомним, три поселка Краснодарского края оказались подтоплены после сильных дождей и резкого подъема уровня воды в реке Дефань. Кроме того, в поселке Лермонтово обрушился мост. В Туапсинском районе Краснодарского края началась эвакуация детских туристических групп из-за неблагоприятных погодных условий.