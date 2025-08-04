Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.0 комментариев
ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли более 1160 военнослужащих
В результате ударов по позициям ВСУ на нескольких направлениях за сутки уничтожены и ранены более 1160 военнослужащих.
Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Павловки, Алексеевки, Варачино, Яблоновки и Андреевки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Охримовкой в Харьковской области.
ВСУ при этом потеряли до 120 военнослужащих, четыре бронемашины, пять артиллерийских орудий и станцию РЭБ.
Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Купянска, Александровки, Песчаного в Харьковской области и Новоселовки в Донецкой народной республике (ДНР).
При этом потери противника составили до 225 военнослужащих, две бронемашины. Уничтожены три склада с боеприпасами и пять станций РЭБ.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Константиновки, Северска, Плещеевки, Иванополья, Звановки и Берестока в ДНР, отчитались в Минобороны.
Противник потерял до 150 военнослужащих, бронемашину и артиллерийское орудие.
Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии у Новопавловки, Димитрова, Белицкого, Родинского, Красноармейского в ДНР и Дачного в Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 385 военнослужащих, две машины пехоты и два орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии поблизости от Новогеоргиевки, Березового в Днепропетровской области, Темировки, Ольговского в Запорожской области и Искры в ДНР.
При этом ВСУ потеряли более 215 военнослужащих, бронемашину и станцию РЭБ.
В то же время подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны около Малой Токмачки, Степногорска в Запорожской области, Антоновки в Херсонской области и города Херсон.
Уничтожены до 65 военнослужащих, три станции РЭБ и склад с материальными средствами, подытожили в оборонном ведомстве.
Кроме того, ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по военному аэродрому.