Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.5 комментариев
Мeждунapoдный дeнь дымчaтoгo лeoпapда и День рождения шампанского празднуют 4 августа
Мeждунapoдный дeнь дымчaтoгo лeoпapда и День рождения шампанского отмечают 4 августа
Первый понедельник августа богат на забавные и полезные праздники. К примеру, Мeждунapoдный дeнь дымчaтoгo лeoпapда призван напомнить о природоохранной деятельности по отношению к этому хищному красавцу, а День гостя, который отмечается 4 августа, говорит сам за себя, напоминая, что сегодня еще и День рождения шампанского.
Говорят, изобретение «хмельного и игристого» на совести монаха Пьера Периньона. Якобы этот эконом при аббатстве Отвильер в свободное время экспериментировал с продуктами, пока в 1668 году не представил собратьям дивный напиток.
Кроме напитка, считается, что Периньон изобрел и ныне известную нам корковую пробку для бутылок с напитком. Хотя технология изготовления шампанского впервые была представлена каноником Реймского собора аббатом Федино в 1718 году, а в 1728 году торговля шампанским. Первая фирма-производитель шампанских вин «Рюинар» (Ruinart) появилась в 1729 году, напоминает Calend.ru
Не менее прекрасный День одиноких работающих женщин (Single Working Women's Day) отмечается в мире 4 августа для того, чтобы напомнить о важной роли в обществе трудолюбивых женщин. В 2006 году американка Барбара Пейн, основавшая партнерскую сеть одиноких работающих женщин, предложила неофициальный праздник в честь самих себя.
Международный день дымчатого леопарда (International Clouded Leopard Day) 4 августа напоминает об уязвимости редкого, красивого представителя кошачьих Азии. Как это часто бывает в день, посвященный какому-либо животному, его задача – повысить информированность людей об этом животном и уязвимости его среды обитания из-за людей.
В России 4 августа отмечают День спелеолога, исследователей пещер и загадочных подземных миров. На Общесоюзном спелеологическом совещании в 1986 году было принято решение установить этот неофициальный, но ежегодный праздник. С тех пор ведется история этого торжества.
А в США сегодня празднуют День белого вина и Дeнь пeчeнья c шoкoлaднoй кpoшкoй, Острова Кука отмечают День Конституции, на Самое отмечают День труда, в Замбии – День фермера.
Именинники сегодня: Алексей, Корней, Корнилий, Михаил, Фока и Мария.