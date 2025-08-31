Иранский министр спрогнозировал рост торговли с Россией до 700 млн долларов

Министр Нури-Гэзельдже спрогнозировал рост торговли Ирана и России в нацвалюте

Tекст: Ольга Иванова

Объем торговли между Россией и Ираном в сфере сельского хозяйства в национальных валютах может достичь 600-700 млн долларов к концу марта 2026 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Ирана Голам-Резы Нури-Гэзельдже.

Такой рост станет возможным благодаря заключенному договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

Министр отметил: «После визита господина Пезешкиана в Москву и той хорошей встречи, которая у него состоялась с господином Путиным... мы сразу же начали в рамках договора о партнерстве проводить заседания с главой минсельхоза Ольгой Лут и рядом российских банков». До заключения договора, по словам Нури-Гэзельдже, в сельскохозяйственной сфере не было серьезных сделок в национальных валютах.

Нури-Гэзельдже подчеркнул, что называет сумму в 600-700 млн долларов с осторожностью, поскольку объем торгов может достичь и миллиарда долларов. Это возможно благодаря запуску ряда крупных совместных проектов, которые сейчас активно реализуются.

Напомним, президенты России и Ирана подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами и охватывающий различные сферы сотрудничества. Путин назвал этот договор прорывным.