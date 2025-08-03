Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.10768 комментариев
Кимаковский рассказал о формировании обороны ВСУ в Константиновке
В Константиновке украинские войска создали точечные оборонительные позиции и дополнительно укрепили фланги силами штурмовых и разведывательных подразделений, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, украинские военные в Константиновке формируют очаговую оборону и усиливают фланги переброской резервов с других направлений, сообщает ТАСС.
«Видно по Константиновке, что создается очаговая оборона внутри населенного пункта. И только на фланги противник перебрасывает резервы с других участков фронта в виде штурмовых и разведывательных подразделений», – заявил Кимаковский. Он отметил, что украинские силы сосредотачивают основные усилия именно на удержании флангов, а не центра города.
Эксперт также подчеркнул, что проблемы ВСУ на этом участке связаны с потерей Часова Яра, что негативно сказалось на общей линии обороны украинских подразделений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Для освобождения Часова Яра бойцы прошли 20 километров под артобстрелами. В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю спецоперации на Украине группировку ВСУ.