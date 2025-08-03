Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, украинские военные в Константиновке формируют очаговую оборону и усиливают фланги переброской резервов с других направлений, сообщает ТАСС.

«Видно по Константиновке, что создается очаговая оборона внутри населенного пункта. И только на фланги противник перебрасывает резервы с других участков фронта в виде штурмовых и разведывательных подразделений», – заявил Кимаковский. Он отметил, что украинские силы сосредотачивают основные усилия именно на удержании флангов, а не центра города.

Эксперт также подчеркнул, что проблемы ВСУ на этом участке связаны с потерей Часова Яра, что негативно сказалось на общей линии обороны украинских подразделений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Для освобождения Часова Яра бойцы прошли 20 километров под артобстрелами. В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю спецоперации на Украине группировку ВСУ.