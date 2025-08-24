Axios сообщил о визите эмиссара США в Израиль для переговоров

Tекст: Ольга Иванова

Спецпредставитель США по Сирии Томас Барак прилетел в Израиль для переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Axios. Американский эмиссар встретился с главой правительства Израиля в воскресенье.

В ходе встречи обсуждалась просьба администрации Дональда Трампа к Израилю о сдержанности в нанесении ударов по территории Ливана. Также на переговорах поднимались вопросы, связанные с действиями Израиля в Сирии.

Журналист Axios Барак Равид сообщил, что источники с обеих сторон подтвердили факт визита и тематику переговоров. Прямая речь Равида: «Посланник США Том Барак прибыл в Израиль и встретился в воскресенье с премьер-министром Нетаньяху по вопросу просьбы администрации Трампа к Израилю сдержать свои удары по Ливану, а также переговоров с Сирией».

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о своем историческом и духовном предназначении. Он подчеркнул приверженность идее «Большого Израиля». Эта концепция предполагает расширение границ Израиля на территории Сирии, Иордании, Ливана, Египта и присоединение всех палестинских земель, включая сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим.