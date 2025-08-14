Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.3 комментария
МИД Ирака назвал концепцию «Большого Израиля» угрозой суверенитету других стран
Министерство иностранных дел Ирака выступило с заявлением, в котором осудило недавние высказывания израильского руководства о концепции «Большого Израиля».
Министерство иностранных дел Ирака выступило с резкой критикой заявлений израильского руководства касательно концепции «Большого Израиля», передает РИА «Новости».
В заявлении иракского МИД подчеркивается, что подобные высказывания представляют собой провокацию, направленную на подрыв суверенитета других государств, а также грубое нарушение международного права и Устава ООН. В ведомстве считают, что на такую политику необходимо реагировать единой и решительной позицией на межарабском и международном уровнях.
Министерство выразило протест против высказываний израильских властей и призвало к формированию совместной позиции арабских государств для противодействия подобным инициативам. В Ираке считают, что концепция «Большого Израиля» угрожает стабильности в регионе и подрывает основы международного сотрудничества.
Кроме Ирака, заявления израильского премьера вызвали негативную реакцию у властей Иордании и Египта. В Аммане подчеркнули, что такие слова являются провокационной эскалацией и чреваты угрозой суверенитету. Египетский МИД, в свою очередь, потребовал от Израиля официальных разъяснений по поводу заявлений Нетаньяху.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о своем историческом и духовном предназначении, а также о приверженности видению «Большого Израиля». Эта концепция подразумевает расширение израильских границ на территории соседних стран – Сирии, Иордании, Ливана, Египта, а также присоединение всех палестинских земель, включая сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим.
