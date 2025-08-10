FT призвала союзников Израиля остановить план Нетаньяху по Газе

  • Новость часаБойцы «Юга» уничтожили пункты связи и БПЛА ВСУ в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Гагарин и Терешкова приводят в ярость националистов Литвы
    Рябков сообщил о новейших системах российских вооружений помимо «Орешника»
    Рар: Европа пытается загнать мирные инициативы РФ и США в тупик
    Медведев: Боевики наркокартелей Латинской Америки воюют на Украине
    NBC News: В Белом доме обсуждают возможность пригласить Зеленского на Аляску
    СК установил командира ВСУ, обстреливавшего Белгородскую область
    Европейцы призвали США не отказывать Украине в возможности вступить в НАТО
    В Ростовской области завели дело из-за повреждения могил бойцов СВО
    Российские инструкторы принудили к сдаче сотни боевиков в ЦАР
    Мнения
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Конституция Украины и реальность противоречат друг другу

    Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Договор Баку и Еревана подменяет вирусный контент

    Это не ложь в чистом виде, это другая форма правды, когда реальность и ее репрезентация, «контент», меняются местами. Победителем становится не тот, кто добился урегулирования или победил физически, а тот, кто снял лучший кадр и создал самый вирусный контент.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чему нас учит история Аляски

    Уступив Аляску США, Россия рассчитывала приобрести союзника, также заинтересованного в сдерживании аппетитов Британской империи. С учетом нынешней роли Лондона на Украине – это довольно прозрачный намек. Да и в целом перенос фокуса российско-американских отношений с запада на северо-восток серьезно меняет контекст будущих переговоров.

    0 комментариев
    10 августа 2025, 15:57 • Новости дня

    FT призвала союзников Израиля остановить план Нетаньяху по Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британская газета Financial Times обратилась к союзникам Израиля с призывом остановить израильский план по установлению контроля над сектором Газа, назвав его катастрофическим.

    Редакционная коллегия Financial Times призвала президента США Дональда Трампа и других союзников Израиля не допустить реализации плана премьер-министра Биньямина Нетаньяху по установлению контроля над сектором Газа, пишет РИА «Новости». В редакционной статье отмечено, что развертывание наступления станет плачевным и для Израиля, и для палестинцев. В тексте говорится: «Существует узкое окно возможностей для предотвращения реализации нового катастрофического плана лидера Израиля. Трамп и другие союзники Израиля должны принять незамедлительные меры, чтобы предотвратить его».

    По мнению редакции, контроль Израиля над Газой приведет к росту числа жертв среди гражданского населения, вынужденному переселению сотен тысяч палестинцев, а также поставит под угрозу жизни заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нидерланды отменили поставки военной техники Израилю из-за ситуации в секторе Газа. Израиль одобрил план премьер-министра Нетаньяху по захвату всей территории города Газа. Премьер-министр Нетаньяху заявил о намерении передать контроль над Газой арабским странам.

    8 августа 2025, 12:52 • Новости дня
    NBC: Трамп накричал на Нетаньяху из-за слов о голоде в Газе
    NBC: Трамп накричал на Нетаньяху из-за слов о голоде в Газе
    @ Pete Marovich/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп резко отреагировал на слова премьера Израиля Биньямина Нетаньяху об отсутствии массового голода на территории Газы, заявив, что видел доказательства обратного, сообщает NBC.

    Источники канала NBC отмечают, что Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху повысил голос, когда тот заявил, что сообщения о массовом голоде в секторе Газа не соответствуют действительности, передает РИА «Новости».

    Собеседниками телеканала стали высокопоставленный американский чиновник, два бывших чиновника из США и еще один западный чиновник.

    Как отмечает NBC, Трамп усомнился в заявлениях Нетаньяху, заявив, что, судя по кадрам в новостях, дети в Газе выглядят очень голодными. В ответ израильский премьер выразил желание обсудить ситуацию лично и запросил телефонный разговор, который состоялся в течение нескольких часов.

    Разговор 28 июля стал напряженным, поскольку Белый дом выражал обеспокоенность работой Гуманитарного фонда Газы, который поддерживают США и Израиль. Нетаньяху в ходе беседы настаивал, что информация о голоде в Газе сфабрикована ХАМАС, однако Трамп резко перебил его и заявил, что не желает слышать заявления о фейковом голоде, так как располагает доказательствами обратного.

    Один из бывших американских чиновников рассказал NBC, что разговор был прямым и в основном односторонним: большую часть времени говорил именно Трамп, сосредоточив внимание на вопросах гуманитарной поддержки региона.

    Ранее Минздрав сектора Газа заявил, что число погибших от голода достигло 193 человек.

    В центральной части сектора Газа грузовик с продуктами гуманитарной помощи опрокинулся на толпу людей, что привело к гибели 20 человек и десяткам пострадавших.

    Организацию Объединенных Наций попросили официально признать сектор Газа зоной голода.

    Комментарии (6)
    8 августа 2025, 21:24 • Новости дня
    В ООН созвали экстренное заседание Совета Безопасности по Газе

    Внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по Газе пройдет девятого августа

    Tекст: Денис Тельманов

    По запросу нескольких государств назначено обсуждение ситуации в секторе Газа, заседание назначено на девятое августа с возможным началом в 15:00.

    Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа состоится девятого августа, передает ТАСС. Инициатива проведения заседания поступила от ряда стран, выразивших обеспокоенность обстоятельствами в регионе.

    Дипломатический источник сообщил журналистам, что мероприятие может начаться в 15:00 по местному времени, что соответствует 22:00 по Москве. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться актуальные вопросы по ситуации в Газе и возможные шаги по урегулированию обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек ООН Антониу Гутерриш обратил внимание на необходимость полного соблюдения Израилем международного права, включая вывод поселенцев с палестинских территорий.

    Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Тереза Рибера усомнилась в гуманности действий Израиля в отношении населения сектора Газа и подчеркнула их опасное сходство с геноцидом.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что ограничения доступа гуманитарной помощи в Газу и недостаточный уровень поддержки населения анклава со стороны Израиля равносильны военному преступлению.

    Комментарии (5)
    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (4)
    9 августа 2025, 04:51 • Новости дня
    Экстренное заседание СБ ООН по Ближнему Востоку перенесли на 10 августа

    Tекст: Ирма Каплан

    Совет Безопасности ООН проведет экстренное обсуждение ситуации на Ближнем Востоке утром 10 августа после консультаций с членами организации.

    «После дальнейших консультаций и тщательного рассмотрения председательство приняло решение перенести экстренный брифинг Совета по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, на воскресенье, 10 августа, на 10.00 утра (17.00 мск)», – приводит ТАСС сообщение постоянного представительства Панамы, которая председательствует в Совбезе в августе.

    До этого в пятницу постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур сообщил о запросе на экстренное совещание от Палестины и ряда других стран из-за опасений крупномасштабной военной операции, которую затеял Израиль в секторе Газа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек ООН Антониу Гутерриш обратил внимание на необходимость полного соблюдения Израилем международного права, включая вывод поселенцев с палестинских территорий.

    Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Тереза Рибера усомнилась в гуманности действий Израиля в отношении населения сектора Газа и подчеркнула их опасное сходство с геноцидом.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что ограничения доступа гуманитарной помощи в Газу и недостаточный уровень поддержки населения анклава со стороны Израиля равносильны военному преступлению.

    Комментарии (0)
    9 августа 2025, 13:42 • Новости дня
    Бундестаг: Германия отказывается признать Палестину в текущих условиях

    Tекст: Евгения Караваева

    Признание Палестины со стороны Германии возможно лишь после завершения мирного процесса, а не до его начала, отметил председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп.

    Германия на данный момент исключает возможность признания государственности Палестины, передает ТАСС.

    Томас Ревекамп в эфире телеканала ARD заявил, что признание Палестины должно стать «следствием мирного процесса, а не его предпосылкой», и в этом отношении позиция правительства не изменилась.

    Ревекамп также прокомментировал решение правительства Германии о приостановке разрешений на поставки вооружений Израилю. Он уточнил, что это решение принято совместно всеми тремя коалиционными партиями – Христианско-демократическим союзом, Христианско-социальным союзом и Социал-демократической партией Германии. Глава комитета отметил, что эта мера уже вступила в силу и будет действовать до дальнейшего уведомления, в зависимости от развития ситуации в Израиле.

    Политик подчеркнул, что Германия не будет поддерживать поставками оружия решение Израиля о возможном захвате отдельных городов в секторе Газа, считая это «новым качеством» в действиях Тель-Авива. Вместе с тем он заявил, что запрет на экспорт вооружений не означает отказа от солидарности с Израилем.

    Левая партия поддержала решение правительства о запрете экспорта некоторых видов оружия в Израиль. В то же время ее представитель Леа Райснер и лидер «Зеленых» Франциска Брантнер призвали к дальнейшим шагам, включая пересмотр соглашения об ассоциации с Евросоюзом и признание Палестины.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности признать Государство Палестина на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Затем об этом же заявили Британия и Канада.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 14:07 • Новости дня
    Германия приостановила поставки оружия Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии решило приостановить выдачу разрешений на экспорт вооружений Израилю, которые потенциально могут применяться в секторе Газа, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Такое решение связано с недавним ужесточением военных действий Израиля на палестинской территории, пояснил канцлер, передает ТАСС.

    Мерц подчеркнул, что после ночного решения израильского кабинета усилить военные меры становится все менее ясно, каким образом будут достигаться цели по освобождению заложников, установлению перемирия и разоружению ХАМАС. «При таких обстоятельствах правительство ФРГ пока не будет разрешать экспорт военных товаров, которые могут использоваться в секторе Газа», – сказал он.

    Ранее Нидерланды отменили поставки военной техники Израилю из-за Газы.

    Напомним, Израиль одобрил план премьера Биньямина Нетаньяху по захвату всей территории города Газа. Премьер Британии Кир Стармер выступил с критикой расширения израильской военной операции, подчеркнув, что это лишь увеличит кровопролитие и гуманитарный кризис. МИД Турции осудил расширение военной операции Израиля в Газе.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 12:02 • Новости дня
    МИД Турции осудил расширение военной операции Израиля в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МИД Турции выступил с резким осуждением расширения военной операции Израиля в Газе, потребовав немедленного прекращения боевых действий и возвращения к переговорам о двухгосударственном урегулировании.

    МИД Турции резко высказался против решения Израиля о расширении военной операции в секторе Газа, передает ТАСС.

    В официальном заявлении турецкое внешнеполитическое ведомство призвало Израиль «немедленно прекратить реализацию своих военных планов, согласиться на прекращение огня в Газе и начать переговоры о двухгосударственном решении палестинской проблемы».

    В документе отмечается: «Мы самым решительным образом осуждаем решение Израиля расширить военную операцию в Газе, которая представляет собой новый этап его экспансионистской политики в регионе». Турецкая сторона подчеркивает, что каждое действие правительства Нетаньяху, направленное на продолжение геноцида палестинцев и расширение оккупации, наносит сильный удар по международному миру и безопасности, а также усугубляет гуманитарный кризис.

    МИД Турции заявляет, что установить прочный мир на Ближнем Востоке возможно только при соблюдении международного права, дипломатии и защите основных прав человека. Анкара настаивает на немедленном прекращении огня и начале переговоров по двухгосударственному решению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер назвал ошибкой расширение военной операции Израиля в Газе. Израиль одобрил план Биньямина Нетаньяху по захвату всей территории города Газа. Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о намерении передать контроль над Газой арабским странам.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 05:45 • Новости дня
    Израильские военные вошли в населенные пункты на юге Сирии

    SANA: Войска Израиля вошли в населенные пункты в провинции Эль-Кунейтра в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Военные подразделения Израиля установили контрольно-пропускные пункты в нескольких населенных пунктах в провинции Эль-Кунейтра в Сирии, но позднее отступили, сообщает сирийское агентство SANA.

    Израильские военные вошли в ряд деревень и городов провинции Эль-Кунейтра, установили блокпосты и проводили досмотры мирных жителей, передает ТАСС со ссылкой на SANA.

    Агентство сообщает, что колонна из пяти военных машин пересекла границу в районе Эр-Рафид, который расположен рядом с Голанскими высотами, контролируемыми Израилем. Еще одна колонна израильских военных оказалась в населенном пункте Рувейхина в 70 км от Дамаска.

    По сообщению источника, через несколько часов после появления военные Израиля покинули территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Израиль использует нестабильность на юге Сирии для продвижения своих намерений в регионе. Израиль наносит удары по Сирии.


    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 07:12 • Новости дня
    Kan: Израиль одобрил план Нетаньяху по захвату всей территории города Газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильский военно-политический кабинет согласовал предложение премьера страны Биньямина Нетаньяху о взятии под контроль всего города Газа и расширении военной операции, сообщила гостелерадиокомпания страны Kan.

    Документ предусматривает подготовку армии Израиля к масштабной операции, при этом гражданское население вне зон активных боев должно получать гуманитарную помощь, передает ТАСС со ссылкой на Kan.

    Против плана выступил начальник Генштаба Эяль Замир. Он предупредил о рисках для заложников, истощении армейских резервов и возможных потерях международной поддержки. Несмотря на это, большинство членов кабинета заявили, что альтернативные предложения не обеспечивают разгром ХАМАС или возвращение заложников.

    Советник премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что кабинет утвердил пять принципов завершения войны, включая разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризацию сектора Газа, установление израильского контроля над безопасностью и создание нового гражданского управления, не связанного с ХАМАС или Палестинской национальной администрацией.

    Ранее Нетаньяху заявлял, что Израиль ищет партнеров среди арабских стран, способных взять на себя управление сектором Газа после завершения конфликта.

    В июле лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя называл бессмысленными дальнейшие переговоры с Израилем о прекращении огня в условиях осады.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 11:44 • Новости дня
    Стармер назвал ошибкой расширение операции Израиля в Газе

    Премьер Британии Стармер назвал ошибкой расширение операции Израиля в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Британии Кир Стармер выступил с критикой расширения израильской военной операции, подчеркнув, что это лишь увеличит кровопролитие и гуманитарный кризис.

    Израиль ошибся, расширив масштабы военной операции в секторе Газа, считает премьер-министр Британии Кир Стармер, передает ТАСС.

    Он заявил, что подобные шаги не приведут к окончанию конфликта и освобождению заложников, а лишь усилят кровопролитие. Стармер также подчеркнул, что Лондон призывает пересмотреть это решение.

    По словам главы британского правительства, гуманитарная ситуация в Газе ухудшается с каждым днем, а заложники, удерживаемые ХАМАС, содержатся в нечеловеческих условиях. Стармер отметил, что необходимо добиться прекращения огня, увеличить гуманитарную помощь, освободить всех заложников и добиться мирного урегулирования путем переговоров. Он добавил, что ХАМАС должен уйти из Газы и сложить оружие, поскольку эта организация не может играть роли в будущем анклава.

    Британский премьер добавил, что Лондон вместе с союзниками работает над долгосрочным планом для мира на Ближнем Востоке, опираясь на принцип двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта. Однако, по его мнению, без добросовестного участия сторон в переговорах подобная перспектива теряется. Стармер подчеркнул, что дипломатическое решение возможно только при отказе обеих сторон от политики разрушения.

    Ранее израильский военно-политический кабинет согласовал предложение Биньямина Нетаньяху о взятии под контроль всего города Газа и расширении военной операции.

    Нетаньяху заявлял, что Израиль ищет партнеров среди арабских стран, которые могли бы взять на себя управление сектором Газа после завершения конфликта.

    Лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя в июле называл бессмысленными переговоры с Израилем о прекращении огня в условиях осады.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 14:26 • Новости дня
    ХАМАС подтвердил готовность предпринять шаги для соглашения с Израилем

    ХАМАС выразил готовность к шагам ради соглашения о перемирии в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    Палестинское движение ХАМАС подчеркнуло свою открытость к действиям, способным привести к соглашению о прекращении огня в секторе Газа с Израилем.

    Об этом говорится в опубликованном заявлении движения, пишет ТАСС.

    ХАМАС отметил, что при взаимодействии с египетскими и катарскими посредниками проявил гибкость и позитивный настрой для успеха переговоров по прекращению огня.

    «Мы вновь заявляем, что в ходе нашего взаимодействия с египетскими и катарскими посредниками движение проявило всю необходимую гибкость и позитивный настрой для обеспечения успеха усилий по прекращению огня. Мы приложим все усилия для того, чтобы предпринять шаги, которые проложат путь к достижению соглашения», – говорится в сообщении ХАМАС.

    Данное заявление появилось на фоне сообщений о возможном расширении военной операции Израиля в секторе Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Кир Стармер выступил с критикой расширения израильской военной операции, заявив, что это приведет к росту кровопролития и гуманитарного кризиса.

    Посол Израиля в Москве Симона Гальперин отметила, что вероятность заключения соглашения с ХАМАС крайне мала, несмотря на переговоры израильской делегации в Катаре.

    Экономист оценил, что на покрытие нужд сектора Газа потребуется около 2% ВВП Израиля, не считая затрат на восстановление инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 13:03 • Новости дня
    Нидерланды отменили поставки военной техники Израилю из-за Газы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Голландское министерство иностранных дел решило отозвать разрешения на экспорт компонентов для израильских военно-морских кораблей, ссылаясь на риски для сектора Газа.

    Нидерланды отменили поставки военно-морской техники в Израиль из-за ухудшения ситуации в секторе Газа, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию NOS.

    Министерство иностранных дел Нидерландов отозвало три разрешения на экспорт компонентов для военно-морских кораблей в Израиль. В ведомстве пояснили, что решения были приняты в прошлом месяце из-за «ухудшения ситуации в секторе Газа» и риска «нежелательного конечного использования» техники.

    Правозащитные организации и эксперты в Нидерландах неоднократно выражали опасения, что экспорт оружия в Израиль может привести к эскалации насилия и геноциду в секторе Газа. В опубликованном во вторник докладе нидерландский Консультативный комитет по международному публичному праву подчеркнул, что правительство обязано принимать меры для предотвращения геноцида, в том числе в секторе Газа.

    Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп в ходе срочных парламентских дебатов заявил, что экспорт оружия в Израиль жестко контролируется, а его попадание в страну «практически невозможно». Однако многие депутаты считают, что принятые меры недостаточны, и требуют ужесточения оружейного эмбарго в отношении Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кир Стармер назвал ошибкой расширение военной операции Израиля в Газе. Израиль одобрил план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по захвату всей городской территории Газы. Нетаньяху заявил о намерении передать дальнейший контроль над Газой арабским государствам.

    Комментарии (0)
    9 августа 2025, 18:10 • Новости дня
    Командир спецназа «Хезболлах» погиб при ударе израильского БПЛА

    Командир спецназа «Хезболлах» убит при атаке израильского беспилотника в Ливане

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате удара израильского беспилотника на юге Ливана ликвидирован командир спецназа шиитской группировки, его автомобиль уничтожен ракетами.

    Израильский беспилотник атаковал автомобиль на трассе Айтарун – Айната на юге Ливана, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

    В машине находился Хади Али Ханафир, командир подразделения специального назначения «Радван» из состава «Хезболлах». Аппарат выпустил по цели три ракеты, полностью уничтожив транспортное средство.

    Погибший являлся одним из руководителей вооруженного крыла шиитского движения и не раз становился мишенью покушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее экс-генерал заявил о военной готовности «Хезболлы» к новому противостоянию.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 14:35 • Новости дня
    Аббас пообещал остановить планы Израиля

    Президент Палестины Аббас пообещал принять усилия против планов Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о намерении использовать международные и региональные каналы для противодействия израильской операции в Газе.

    Махмуд Аббас заявил о продолжении политических усилий для противодействия планам Израиля по расширению военной операции в секторе Газа, передает ТАСС.

    По словам палестинского лидера, он намерен задействовать все возможные международные и региональные площадки, включая Совет Безопасности ООН, Лигу арабских государств и Организацию исламского сотрудничества.

    В телефонном разговоре с королем Иордании Абдаллой II Аббас сообщил, что приложит усилия для привлечения международной и региональной поддержки.

    Ранее Израиль одобрил план Биньямина Нетаньяху по захвату всей территории города Газа.

    Премьер-министр Нетаньяху заявил о намерениях передать контроль над Газой арабским странам.

    Лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя назвал бессмысленными дальнейшие переговоры с Израилем о прекращении огня в условиях осады.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 13:29 • Новости дня
    Армия Израиля атаковала военные объекты радикалов в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская армия за последние сутки провела серию авиаударов по военным объектам радикалов в районах Эш-Шуджаия и Зейтун города Газа.

    Израильские военные продолжают наносить удары по военным объектам радикалов в секторе Газа, передает ТАСС. Как заявили в пресс-службе армии, войска ведут оперативные действия против террористических организаций. За последние сутки израильские военные атаковали объекты, представлявшие угрозу для войск, в районах Эш-Шуджаия и Зейтун в городе Газа.

    В ходе боев в районе города Хан-Юнис на юге сектора военные уничтожили подземный военный объект и пункт сбора террористов ХАМАС. Также израильские военнослужащие ликвидировали террористический отряд и подорвали схрон с оружием. Пресс-служба отметила, что удары были направлены на нейтрализацию непосредственных угроз для израильских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нидерланды отменили поставки военной техники Израилю из-за ситуации в Газе. Израиль одобрил план Биньямина Нетаньяху по захвату всей территории города Газа. Премьер-министр Нетаньяху заявил о намерениях передать контроль над Газой арабским странам.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 13:19 • Новости дня
    NYT сообщила о тайном плане Лондона по палестинскому урегулированию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В течение шести месяцев в Британии тайно подготовили план по палестинскому урегулированию, предусматривающий создание в Газе технократического правительства и полный вывод израильских войск, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

    Британские чиновники в течение полугода работали над секретным планом по урегулированию палестинского вопроса, который затем был передан союзникам Лондона, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The New York Times. Советник британского премьера Кира Стармера по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл распространил этот документ за день до международной конференции в Нью-Йорке, прошедшей 30 июля.

    По информации источников, в документе предлагалось создать в Газе технократическое палестинское правительство, связанное с реформированной палестинской администрацией, а также ввести международные силы безопасности.

    Европейские чиновники уточнили, что в британском плане содержался призыв к полному выводу израильских войск, установлению контроля со стороны США за соблюдением режима прекращения огня и, в перспективе, созданию двух независимых государств.

    На конференции в Нью-Йорке, которую совместно возглавили Саудовская Аравия и Франция, участники поддержали концепцию двух государств с конкретными сроками реализации. В итоговом заявлении они подтвердили необходимость прекращения войны в секторе Газа и выразили стремление к долгосрочному справедливому миру для жителей региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль предупредил Францию о последствиях после решения признать Палестину. Правительство Британии потребовало от премьер-министра Кира Стармера признать независимость Палестины. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении признать Государство Палестина на Генассамблее ООН в сентябре.

    Комментарии (0)
    Главное
    Страны Европы назвали ЛБС на Украине отправной точкой переговоров о территориях
    Названа причина смерти режиссера Бутусова
    Российская ПВО за ночь уничтожила 121 дрон над 14 регионами и Азовским морем
    Представлены новые модели автомата Калашникова
    Калифорния отказалась платить 1 млрд долларов администрации Трампа
    В ОП предложили вписать внуков в паспорта бабушек и дедушек
    Власти Китая обнаружили более 1 тыс. новых случаев лихорадки чикунгунья

    Кто станет главным бенефициаром от встречи России и США

    Одного слова о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа оказалось достаточно, чтобы сильно обрадовать рынки. Активы растут в цене с обеих сторон – и российской, и украинской. Мирный исход является на рынках настолько долгожданным, что реакция идет моментально. Что ждет российскую экономику и бизнес, если переговоры пройдут в позитивном ключе? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин и Трамп проведут исторический во всех отношениях саммит

    Аляска. Именно там 15 августа пройдет саммит с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Это будет первая с 2021 года встреча президентов России и США, на которой будет обсуждаться не только Украина, но и другие аспекты запущенных двусторонних отношений. Подробности

    Перейти в раздел

    Как японская разведка разжигала русскую революцию

    Ровно 120 лет назад, 9 августа 1905 года, в американском Портсмуте началась конференция, призванная установить мир между Японией и Россией. Российская империя проиграла войну, и помог в этом Японии внутренний враг России – революционеры и сепаратисты. Именно среди них японские спецслужбы и вели в первую очередь свою тайную деятельность. Как всё это происходило и к чему привело в итоге? Подробности

    Перейти в раздел

    Мечтающих о мире украинцев запугали радикальные меньшинства

    На Украине продолжается сдвиг общественного мнения в сторону мирного урегулирования конфликта с Россией. Согласно исследованию Gallup, только 24% населения поддерживают продолжение боевых действий. Однако эта позиция остается доминирующей в публичной сфере – во многом благодаря двум ключевым группам националистов. В чем заключается разница между ними и почему их влияние все еще велико? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации