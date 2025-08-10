Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.0 комментариев
FT призвала союзников Израиля остановить план Нетаньяху по Газе
Британская газета Financial Times обратилась к союзникам Израиля с призывом остановить израильский план по установлению контроля над сектором Газа, назвав его катастрофическим.
Редакционная коллегия Financial Times призвала президента США Дональда Трампа и других союзников Израиля не допустить реализации плана премьер-министра Биньямина Нетаньяху по установлению контроля над сектором Газа, пишет РИА «Новости». В редакционной статье отмечено, что развертывание наступления станет плачевным и для Израиля, и для палестинцев. В тексте говорится: «Существует узкое окно возможностей для предотвращения реализации нового катастрофического плана лидера Израиля. Трамп и другие союзники Израиля должны принять незамедлительные меры, чтобы предотвратить его».
По мнению редакции, контроль Израиля над Газой приведет к росту числа жертв среди гражданского населения, вынужденному переселению сотен тысяч палестинцев, а также поставит под угрозу жизни заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Нидерланды отменили поставки военной техники Израилю из-за ситуации в секторе Газа. Израиль одобрил план премьер-министра Нетаньяху по захвату всей территории города Газа. Премьер-министр Нетаньяху заявил о намерении передать контроль над Газой арабским странам.