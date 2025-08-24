СК возбудил дело из-за инцидента с газовым баллоном в ЦДМ в Москве

Военкор выдвинул версию гибели замкомандира украинской эскадрильи «Призрак Киева»

Tекст: Андрей Резчиков

«Возможно, украинский МиГ-29 был поднят в воздух, чтобы сбивать российские «Герани». Не исключено, что в результате близкого разрыва дрона самолет был подбит осколками и летчик не смог посадить машину. Такое уже случалось ранее. Я знаю о двух таких случаях», – рассказал военкор Федор Громов.

Собеседник подчеркивает, что в результате ЧП Украина лишилась не только истребителя, но и опытного летчика майора Сергея Бондаря, который был заместителем командира эскадрильи 40-й бригады тактической авиации «Призрак Киева», а также преподавал в Национальном авиационном университете.

«Бондарь не только летал, но и передавал знания новому поколению летчиков. Так что в большой степени для Украины критична потеря именно пилота, нежели самолета», – добавил спикер.

По его словам, европейские страны собрались передать Украине новую партию истребителей F-16, но подготовка новых летчиков требует времени, тем более гибель Бондаря имеет значительное воздействие на моральное состояние остальных украинских летчиков.

«Летчик с боевым опытом ценен на вес золота. Каждая такая потеря осложняет положение воздушных сил Украины. Если при падении истребителя летчик выживает, то это в принципе нормальная ситуация, потому что сохраняется боевая единица – пилот с опытом. Сегодня Украина испытывает сильный дефицит с летным составом», – подчеркнул Громов.

Истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины разбился в ночь на субботу при заходе на посадку после выполнения боевого задания. В результате ЧП погиб летчик Сергей Бондарь, который выполнял боевые вылеты на самолетах Л-39 и МиГ-29. Другие подробности происшествия, а также точное место падения самолета не раскрываются.

Ранее в ходе ночного вылета на Украине разбился истребитель F-16, в результате чего погиб летчик подполковник Максим Устименко. До этого в небе над Украиной истребитель F-16 потерпел крушение во время боевого вылета, пилоту удалось катапультироваться.