Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.19 комментариев
ВСУ потеряли Leopard, Bradley и три станции Starlink в зоне действия «Востока»
Группировка «Восток» уничтожила Leopard, Bradley и три станции Starlink
Военнослужащие группировки «Восток» нанесли ВСУ значительный урон, уничтожив современную бронетехнику и оборудование спутниковой связи, сообщил офицер пресс-центра группировки Алексей Яковлев.
По его словам, военнослужащие группировки войск «Восток» за минувшие сутки уничтожили танк Leopard, боевую машину пехоты Bradley, три станции спутниковой связи Starlink и 17 пунктов управления беспилотной авиацией Вооружённых сил Украины, передает ТАСС.
По словам Яковлева, «в течение суток противник потерял более 225 военнослужащих, танк Leopard, боевую машину пехоты Bradley, три боевых бронированных машины, в том числе Husky и »Козак«, 12 автомобилей, пункт боепитания, три склада материальных средств, три станции спутниковой связи Starlink и 17 пунктов управления беспилотной авиацией».
Также стало известно, что в рамках контрбатарейной борьбы были уничтожены три буксируемые гаубицы, среди них артиллерийская установка М198.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Восток» уничтожила четыре пункта управления беспилотниками ВСУ. За одни сутки бойцы группировки «Восток» сбили 11 украинских беспилотников. Военнослужащие группировки «Восток» сорвали инженерные работы ВСУ в Запорожской области.