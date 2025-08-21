Захарова призвала ОБСЕ оценить селективный подход Кишинева к Приднестровью

Tекст: Вера Басилая

Захарова заявила о жалобах жителей Приднестровья на дискриминацию при организации голосования по сравнению с молдавской диаспорой в странах ЕС, следует из комментария в Telegram- канале МИД России.

Она подчеркнула, что властями Молдавии созданы благоприятные условия для голосования за рубежом, тогда как для граждан Приднестровья таких условий нет.

Захарова выразила надежду, что наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ, начавшая работу на минувшей неделе, даст объективную оценку селективному подходу Кишинева к своим гражданам. По ее словам, в республике усиливается давление на оппозиционных политиков, активистов и граждан с альтернативной позицией.

Она также добавила, что власти Кишинева готовы идти на любые антидемократические шаги, используя для этого административный и карательно-репрессивный инструментарий.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев готов вернуться к переговорам по Приднестровью только при условии вывода Оперативной группы российских войск.

Эксперт указал на преимущества Патриотического блока на выборах в Молдавии.

Газета ВЗГЛЯД отмечала особенности ситуации в Молдавии накануне выборов.

