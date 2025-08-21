Россиянам напомнили о новом перечне противопоказаний к вождению с 1 сентября

Tекст: Вера Басилая

С 1 сентября в России начнет действовать обновленный список медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. В перечень внесены дополнительные психические расстройства, а также новые офтальмологические заболевания.

В список противопоказаний к вождению теперь входят общие расстройства психологического развития, среди которых аутизм, а также синдромы Ретта и Аспергера. Кроме того, в документе отмечены аномалии цветового зрения – в частности, частичная цветовая слепота и нарушение восприятия красного и зеленого цветов.

Ранее, в апреле, правительство России утвердило новый перечень медицинских показаний, противопоказаний и ограничений при управлении транспортом. Эти меры направлены на повышение безопасности дорожного движения и минимизацию рисков, связанных с состоянием здоровья водителей.

В Госдуме предложили расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав. Минздрав ранее разработал проект обновленного перечня заболеваний, препятствующих управлению транспортом.