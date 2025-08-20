Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.6 комментариев
В ЛНР осудили мужчину за корректировку удара по складу Росгвардии
Верховный суд ЛНР признал виновного 60-летнего россиянина Анатолия Хатажукова виновным в госизмене, он передавал киевскому режиму расположение склада Росгвардии, сообщили в прокуратуре региона.
В мае 2024 года Хатажуков добровольно собрал и передал через интернет-мессенджер украинским спецслужбам сведения о местоположении объекта, после чего ВСУ ударили по складу ГСМ Росгвардии, передает ТАСС.
Верховный суд республики признал Хатажукова виновным в государственной измене и приговорил его к 17 годам строгого режима, а также к штрафу в 100 тыс. рублей и ограничению свободы на год.
Напомним, украинского гражданина задержали в ЛНР за передачу украинским спецслужбам информации о дислокации российских военных.
До этого ФСБ в ЛНР задержала агента, готовившего по заданию СБУ взрывные устройства, он также собирал разведданные о российских военных.