В ЛНР осудили мужчину за корректировку удара по складу Росгвардии

Tекст: Алексей Дегтярев

В мае 2024 года Хатажуков добровольно собрал и передал через интернет-мессенджер украинским спецслужбам сведения о местоположении объекта, после чего ВСУ ударили по складу ГСМ Росгвардии, передает ТАСС.

Верховный суд республики признал Хатажукова виновным в государственной измене и приговорил его к 17 годам строгого режима, а также к штрафу в 100 тыс. рублей и ограничению свободы на год.

Напомним, украинского гражданина задержали в ЛНР за передачу украинским спецслужбам информации о дислокации российских военных.

До этого ФСБ в ЛНР задержала агента, готовившего по заданию СБУ взрывные устройства, он также собирал разведданные о российских военных.