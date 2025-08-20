ФАБы уничтожили половину роты 31-й бригады ВСУ в Днепропетровской области

Ахемедова рассказала о подвиге в зоне СВО работавшего таксистом мигранта Ули

Член ОП Ахемедова рассказала о подвиге в зоне СВО работавшего таксистом мигранта Ули

Tекст: Вера Басилая

Уланбек по прозвищу Ули ранее работал таксистом, говорил на русском и киргизском, часто обсуждал с пассажирами литературу и ситуацию в стране. После начала спецоперации он решил, что обязан защищать Россию, и отправился на фронт. Первое боевое задание было в Красногоровке, где Ули знакомился с условиями службы под обстрелами и читал книги в брошенных домах, написала в Telegram-канале Ахмедова.

Позднее его перебросили в поселок Желанное Второе, где он задержал украинского диверсанта позывным Хакер. Ули заметил детали, выдавшие противника, и действовал решительно, приказав напарнику стрелять при малейшей угрозе. Плененный впоследствии рассказал, что искал, кому бы сдаться, однако по найденным у него вещам стало ясно, что это диверсант.

В Курахово Ули занимался снабжением бойцов и сопровождал штурмовиков. Во время одного из рейдов его ранила «птица» (дрон), но он сумел спастись, прикрыв лицо и шею, и добежать до укрытия. Позднее он сообщил, что самое упорное сопротивление оказывали группы с польскими наемниками, тогда как украинские бойцы чаще сдавались.

Весной на том же направлении Ули вновь попал под обстрел и был ранен в ноги и плечо, однако оказал себе первую помощь и замаскировался, не позволив товарищам рисковать ради эвакуации. Его все же спасли спустя час. Сейчас он шутит, что освоил новый транспорт – инвалидную коляску, и, возможно, вернется к работе таксистом. « И этот текст был описан не для того, чтобы изменить отношение к миграционному вопросу, а чтобы показать – если нам и нужны приезжие, то такие, как Уланбек», – написала Ахмедова.

Ранее Минтруд запретил наем мигрантов-медиков и водителей без знания русского языка.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о создании новой системы борьбы с нелегальной миграцией в России.