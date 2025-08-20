Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.3 комментария
ФАБы уничтожили половину роты 31-й бригады ВСУ в Днепропетровской области
Половина роты 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ была уничтожена в результате ударов ФАБ по позициям в Днепропетровской области, передает ТАСС.
В российских силовых структурах сообщили: «По местам скопления военнослужащих 31-й бригады ВСУ в Новоселовке, Сосновке и Орестополе Днепропетровской области были нанесены удары ФАБами. В результате ударов более 40 человек личного состава противника уничтожено, порядка 20 ранены».
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Январское в Днепропетровской области.