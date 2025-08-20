Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, после отступления украинских войск из Вороного в Днепропетровской области, военнослужащие ВСУ уничтожили оставшиеся дома, передает ТАСС. Орел добавил, что после того, как поселок был занят российскими военными, дома были практически полностью разрушены, остались только фундаменты.

Командир отметил: «Особенность – это вражеская жестокость, так как после взятия данного населенного пункта его практически стерли с лица земли, оставили лишь фундамент, домов нет».

Он уточнил, что для разрушения построек ВСУ использовали артиллерию и беспилотные летательные аппараты.

