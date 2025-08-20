Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
ВСУ уничтожили жилые дома в Вороном после отступления
После отхода из Вороного украинские военные разрушили почти все сохранившиеся жилые дома, используя артиллерию и беспилотники, рассказал командир штурмового взвода 5-й танковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Орел.
По его словам, после отступления украинских войск из Вороного в Днепропетровской области, военнослужащие ВСУ уничтожили оставшиеся дома, передает ТАСС. Орел добавил, что после того, как поселок был занят российскими военными, дома были практически полностью разрушены, остались только фундаменты.
Командир отметил: «Особенность – это вражеская жестокость, так как после взятия данного населенного пункта его практически стерли с лица земли, оставили лишь фундамент, домов нет».
Он уточнил, что для разрушения построек ВСУ использовали артиллерию и беспилотные летательные аппараты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Колодези в Донецкой народной республике. Группировка «Восток» завершила освобождение Вороного в Днепропетровской области.