Бывший замглавы Химок покинул Россию накануне уголовного дела
Экс-замглавы Химок Минаев уехал из России за сутки до возбуждения дела о взятках
Николай Минаев покинул страну за сутки до предъявления обвинений по двум эпизодам получения крупной взятки за муниципальные контракты.
Бывший заместитель главы администрации подмосковных Химок Николай Минаев уехал из России вечером 10 июня, передает РИА «Новости». Как отмечается в судебных материалах, уже на следующий день против него были возбуждены два уголовных дела по факту получения особо крупных взяток.
В документах указано, что Минаев стал интересоваться ходом оперативно-следственных мероприятий еще 9 июня, что указывает на его осведомленность о расследовании. Кроме того, ему могла быть известна информация о возбуждении 10 июня уголовных дел в отношении его предполагаемых сообщников, которые дали изобличающие показания.
Тверской суд Москвы в июле заочно арестовал Минаева сроком на два месяца, начиная с момента задержания или экстрадиции. Экс-чиновник обвиняется в получении особо крупных взяток в период работы первым заместителем главы администрации Химок и объявлен в международный розыск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения для заместителя главы городского округа Химки Ирины Жданкиной, обвиняемой по статье о получении взятки в особо крупном размере.
Сотрудники силовых ведомств начали обыски в администрации города Химки в Московской области. Бывший заместитель руководителя Химок Николай Минаев ранее был арестован заочно по решению Тверского районного суда Москвы.