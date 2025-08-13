Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.0 комментариев
Ким Чен Ын подтвердил поддержку действий России на фоне СВО
В телефонном разговоре Ким Чен Ын подчеркнул приверженность Договору между КНДР и Россией, акцентировав верность союзническим отношениям и поддержку выбранного курса.
Как передает ТАСС, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о телефонном разговоре между Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным. Лидер КНДР заверил российского президента в полной поддержке политики российских властей, включая действия, связанные со спецоперацией на Украине.
Путин в ходе беседы высоко оценил вклад КНДР и героизм корейских воинов при освобождении Курской области.
«Товарищ Ким Чен Ын выразил искреннюю признательность за высокую оценку Путина в отношении корейских воинов, еще раз заверил, что КНДР всегда будет оставаться верной духу договора между КНДР и РФ, а также, что и впредь будет полностью поддерживать все меры российского руководства», – сообщило агентство.
Ранее пресс-служба Кремля информировала, что лидеры двух стран подтвердили приверженность развитию дружбы, сотрудничества и добрососедства в соответствии с договором о стратегическом партнерстве, подписанным 19 июня 2024 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил мужество армии КНДР при освобождении Курской области и поздравил Ким Чен Ына с национальным праздником.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россию и КНДР связывают десятилетия боевого братства. Москва выразила решительную поддержку мерам КНДР по защите суверенитета на фоне ситуации вокруг Корейского полуострова.