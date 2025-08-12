Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».9 комментариев
В Орле задержали двух подростков за поджог тепловоза
В городе Орел двух несовершеннолетних задержали по подозрению в поджоге локомотива по указанию анонимного куратора, сообщили в МВД России.
По версии следствия, неизвестные с пешеходного моста на станции Орел бросили зажигательную смесь в маневровый тепловоз, после чего загорелся аккумуляторный отсек, сообщается на сайте «МВД Медиа».
В результате поджога никто не пострадал.
Вскоре правоохранители задержали двух местных жителей 16 и 17 лет, ранее не привлекавшиеся к уголовной или административной ответственности. Они совершили преступление в ночное время, выполняя инструкции анонимного куратора из мессенджера, а свои действия записывали на мобильный телефон.
Куратор пообещал им вознаграждение от 90 тыс. до 120 тыс. рублей, однако выплаты они не получили. Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье о теракте, материалы переданы для дальнейшего расследования в СК.
Подозреваемых арестовали.
В Калининградской области СК предъявил обвинение по статье «Теракт» 17-летнему юноше в поджоге за деньги объекта транспорта на железной дороге.
В Краснодарском крае двое подростков рассказали, как поджигали железную дорогу, суд поместил их под стражу.
Ранее в Тульской области задержали двух 17-летних местных жителей за поджог релейного шкафа.