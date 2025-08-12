Ветераны СВО вошли в штабы по наблюдению за выборами в регионах России

Tекст: Вера Басилая

Ветераны специальной военной операции активно подключились к работе в общественных штабах по наблюдению за выборами-2025, сообщается на сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ).

За последние годы число таких ветеранских объединений, участвующих в мониторинге избирательных процессов, значительно выросло. По словам председателя НОМ и члена СПЧ Александра Брода, «ветераны СВО, возвращаясь с фронта, все чаще проявляют интерес к наблюдению за выборами».

В ряде регионов страны участники спецоперации сегодня работают в общественных штабах по наблюдению, готовятся стать общественными наблюдателями на участках. Как рассказала председатель движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова, соглашения о наблюдении заключили комитеты и ассоциации ветеранов СВО в Челябинской, Кемеровской, Свердловской, Самарской, Рязанской областях, а также в ряде других регионов.

В Челябинской области в состав штаба вошел генерал-майор Владимир Корягин, герой многих горячих точек, награжденный рядом орденов и медалей. В Рязанской области выделяется работа Виктора Кучеренко, который после боев на Херсонском направлении теперь помогает семьям погибших и тяжелораненых бойцов, а также проводит воспитательные уроки для молодежи.

Среди заметных участников штабов в Самарской области – ветеран-разведчик Денис Михайлин, который после ранения занялся поддержкой боевых товарищей и их семей, а в Кемеровской области – капитан полиции Алексей Савин, награжденный несколькими медалями за отвагу и продолжающий служение Родине в гражданской сфере.

В Свердловской области штабы возглавляют участники гуманитарных миссий и боев, такие как Максим Канев и Кирилл Мелехов, которые после службы активно занимаются патриотическим воспитанием и сохранением исторической памяти. В общественном штабе Северной Осетии работает Олег Магкеев, известный своей самоотдачей и участием в гуманитарной поддержке фронта.

В других регионах также представлены ветераны СВО с боевым опытом и наградами – в Пермском крае, Ростовской и Ставропольской областях. Они не только участвуют в мониторинге избирательных кампаний, но и делятся опытом, интегрируются в общественную жизнь и занимаются воспитанием молодежи.

Александр Брод подчеркивает, что участие ветеранов СВО в наблюдении за выборами важно для интеграции боевых офицеров в общество, контроля за правами граждан и передачи опыта. Он отмечает, что регионы должны продолжать эту тенденцию, чтобы поддерживать традиционные ценности и вовлекать защитников Родины в публичную деятельность.