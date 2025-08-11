  • Новость часаСобянин сообщил о семи сбитых за утро беспилотниках на подлете к Москве
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Обмен суверенитета на мечту приводит к разрухе

    Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).

    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Конституция Украины и реальность противоречат друг другу

    Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Договор Баку и Еревана подменяет вирусный контент

    Это не ложь в чистом виде, это другая форма правды, когда реальность и ее репрезентация, «контент», меняются местами. Победителем становится не тот, кто добился урегулирования или победил физически, а тот, кто снял лучший кадр и создал самый вирусный контент.

    11 августа 2025, 10:39 • Новости дня

    Bloomberg: Австралия собралась признать Палестину независимым государством

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Австралии рассматривают возможность официального признания Палестины в ближайшие дни на фоне роста международной критики военных действий Израиля в Газе, сообщает Bloomberg.

    Австралия планирует признать независимость Палестины, передает Bloomberg. По данным издания, решение может быть принято уже на ближайшем заседании кабинета министров. В случае одобрения, Австралия присоединится к Великобритании, Франции и Канаде, которые ранее поддержали аналогичный шаг.

    Сообщается, что в последнее время отношения между Австралией и Израилем заметно ухудшились. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал возможное признание Палестины «позорным», тогда как глава правительства Австралии Энтони Албанезе и премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон призвали Израиль отказаться от расширения военной операции в Газе.

    Албанезе и Лаксон предупредили, что действия Израиля могут противоречить международному праву. Они подчеркнули недопустимость «постоянного насильственного перемещения» палестинского населения.

    Нетаньяху заявил, что Израиль действует «сдержанно», и отметил, что любая страна поступила бы так же в аналогичной ситуации.

    Ранее Израиль предупредил Францию о последствиях после решения признать Палестину.

    Правительство Британии потребовало от премьер-министра Кира Стармера признать независимость Палестины.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении признать Государство Палестина на Генассамблее ООН в сентябре.

    Более половины немцев поддержали признание Палестины независимым государством.

    8 августа 2025, 12:52 • Новости дня
    NBC: Трамп накричал на Нетаньяху из-за слов о голоде в Газе
    NBC: Трамп накричал на Нетаньяху из-за слов о голоде в Газе
    @ Pete Marovich/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп резко отреагировал на слова премьера Израиля Биньямина Нетаньяху об отсутствии массового голода на территории Газы, заявив, что видел доказательства обратного, сообщает NBC.

    Источники канала NBC отмечают, что Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху повысил голос, когда тот заявил, что сообщения о массовом голоде в секторе Газа не соответствуют действительности, передает РИА «Новости».

    Собеседниками телеканала стали высокопоставленный американский чиновник, два бывших чиновника из США и еще один западный чиновник.

    Как отмечает NBC, Трамп усомнился в заявлениях Нетаньяху, заявив, что, судя по кадрам в новостях, дети в Газе выглядят очень голодными. В ответ израильский премьер выразил желание обсудить ситуацию лично и запросил телефонный разговор, который состоялся в течение нескольких часов.

    Разговор 28 июля стал напряженным, поскольку Белый дом выражал обеспокоенность работой Гуманитарного фонда Газы, который поддерживают США и Израиль. Нетаньяху в ходе беседы настаивал, что информация о голоде в Газе сфабрикована ХАМАС, однако Трамп резко перебил его и заявил, что не желает слышать заявления о фейковом голоде, так как располагает доказательствами обратного.

    Один из бывших американских чиновников рассказал NBC, что разговор был прямым и в основном односторонним: большую часть времени говорил именно Трамп, сосредоточив внимание на вопросах гуманитарной поддержки региона.

    Ранее Минздрав сектора Газа заявил, что число погибших от голода достигло 193 человек.

    В центральной части сектора Газа грузовик с продуктами гуманитарной помощи опрокинулся на толпу людей, что привело к гибели 20 человек и десяткам пострадавших.

    Организацию Объединенных Наций попросили официально признать сектор Газа зоной голода.

    8 августа 2025, 21:24 • Новости дня
    В ООН созвали экстренное заседание Совета Безопасности по Газе

    Внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по Газе пройдет девятого августа

    Tекст: Денис Тельманов

    По запросу нескольких государств назначено обсуждение ситуации в секторе Газа, заседание назначено на девятое августа с возможным началом в 15:00.

    Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа состоится девятого августа, передает ТАСС. Инициатива проведения заседания поступила от ряда стран, выразивших обеспокоенность обстоятельствами в регионе.

    Дипломатический источник сообщил журналистам, что мероприятие может начаться в 15:00 по местному времени, что соответствует 22:00 по Москве. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться актуальные вопросы по ситуации в Газе и возможные шаги по урегулированию обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек ООН Антониу Гутерриш обратил внимание на необходимость полного соблюдения Израилем международного права, включая вывод поселенцев с палестинских территорий.

    Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Тереза Рибера усомнилась в гуманности действий Израиля в отношении населения сектора Газа и подчеркнула их опасное сходство с геноцидом.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что ограничения доступа гуманитарной помощи в Газу и недостаточный уровень поддержки населения анклава со стороны Израиля равносильны военному преступлению.

    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    8 августа 2025, 21:57 • Новости дня
    Во Франции возбудили дело после угроз Макрону от раввина

    Правоохранительные органы Франции начали расследование после угроз Макрону

    Tекст: Вера Басилая

    Французские правоохранители инициировали расследование после появления в YouTube видеоролика, в котором раввин Давид Даниэль Коэн угрожает президенту Франции Эммануэлю Макрону, сообщило Agence France-Presse (AFP).

    Расследование было начато после появления видеоролика на YouTube, в котором раввин Давид Даниэль Коэн угрожает президенту Франции Эммануэлю Макрону, передает ТАСС.

    Власти указали, что инцидент квалифицирован как угроза убийством в адрес главы государства. Раввин, предположительно находящийся в Израиле, выступил на французском языке с резкой критикой в адрес Макрона, выражая свое недовольство решением признать Государство Палестина.

    AFP сообщает, что следствие поручили бригаде уголовного розыска судебной полиции Парижа. Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо обратил внимание на видеозапись, после чего прокуратура оперативно инициировала проверку и дальнейшие процессуальные действия.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности признать Государство Палестина на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

    Макрон назвал признание Палестинского государства «моральным долгом» и «политической необходимостью».

    Советник Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман подверг критике высказывания президента Франции, отметив, что они мешают достижению соглашения с ХАМАС.

    8 августа 2025, 20:18 • Новости дня
    Гутерриш призвал Израиль соблюдать решение Международного суда ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генсек ООН Антониу Гутерриш обратил внимание на необходимость полного соблюдения Израилем международного права, включая вывод поселенцев с палестинских территорий.

    Позицию Гутерриша озвучила его заместитель представителя Стефани Трембле, передает ТАСС. Она напомнила, что 19 июля 2024 года Международный суд обязал Израиль прекратить новую поселенческую деятельность и эвакуировать всех поселенцев с палестинских территорий, включая сектор Газа и Западный берег с Восточным Иерусалимом.

    Гутерриш подчеркнул, что устойчивого решения конфликта невозможно достичь без прекращения незаконной оккупации и реализации принципа двух государств.

    «Устойчивого решения этого конфликта не будет без прекращения этой незаконной оккупации и достижения жизнеспособного решения на основе принципа двух государств», – процитировала Трембле Гутерриша.

    Она также заявила, что, по мнению ООН, Газа является и должна оставаться неотъемлемой частью палестинского государства.

    Напомним, Израиль одобрил план премьера Биньямина Нетаньяху по захвату всей территории города Газа. Премьер Британии Кир Стармер выступил с критикой расширения израильской военной операции, подчеркнув, что это лишь увеличит кровопролитие и гуманитарный кризис. МИД Турции осудил расширение военной операции Израиля в Газе.

    Германия из-за ужесточения действий Израиля на палестинской территории приостановила поставки оружия Тель-Авиву. Также Нидерланды отменили поставки военной техники Израилю из-за Газы.

    9 августа 2025, 04:51 • Новости дня
    Экстренное заседание СБ ООН по Ближнему Востоку перенесли на 10 августа

    Tекст: Ирма Каплан

    Совет Безопасности ООН проведет экстренное обсуждение ситуации на Ближнем Востоке утром 10 августа после консультаций с членами организации.

    «После дальнейших консультаций и тщательного рассмотрения председательство приняло решение перенести экстренный брифинг Совета по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, на воскресенье, 10 августа, на 10.00 утра (17.00 мск)», – приводит ТАСС сообщение постоянного представительства Панамы, которая председательствует в Совбезе в августе.

    До этого в пятницу постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур сообщил о запросе на экстренное совещание от Палестины и ряда других стран из-за опасений крупномасштабной военной операции, которую затеял Израиль в секторе Газа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек ООН Антониу Гутерриш обратил внимание на необходимость полного соблюдения Израилем международного права, включая вывод поселенцев с палестинских территорий.

    Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Тереза Рибера усомнилась в гуманности действий Израиля в отношении населения сектора Газа и подчеркнула их опасное сходство с геноцидом.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что ограничения доступа гуманитарной помощи в Газу и недостаточный уровень поддержки населения анклава со стороны Израиля равносильны военному преступлению.

    10 августа 2025, 05:45 • Новости дня
    Израильские военные вошли в населенные пункты на юге Сирии

    SANA: Войска Израиля вошли в населенные пункты в провинции Эль-Кунейтра в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Военные подразделения Израиля установили контрольно-пропускные пункты в нескольких населенных пунктах в провинции Эль-Кунейтра в Сирии, но позднее отступили, сообщает сирийское агентство SANA.

    Израильские военные вошли в ряд деревень и городов провинции Эль-Кунейтра, установили блокпосты и проводили досмотры мирных жителей, передает ТАСС со ссылкой на SANA.

    Агентство сообщает, что колонна из пяти военных машин пересекла границу в районе Эр-Рафид, который расположен рядом с Голанскими высотами, контролируемыми Израилем. Еще одна колонна израильских военных оказалась в населенном пункте Рувейхина в 70 км от Дамаска.

    По сообщению источника, через несколько часов после появления военные Израиля покинули территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Израиль использует нестабильность на юге Сирии для продвижения своих намерений в регионе. Израиль наносит удары по Сирии.


    10 августа 2025, 04:25 • Новости дня
    На митинге в Лондоне задержали почти 500 сторонников Palestine Action

    Полиция Лондона задержала почти 500 сторонников Palestine Action на митинге

    Tекст: Антон Антонов

    В Лондоне на массовом митинге в поддержку признанной в Великобритании запрещенной организации Palestine Action задержали почти 500 участников, сообщает полиция.

    За «демонстрацию поддержки Palestine Action» задержали 466 человек, еще восемь человек – за другие нарушения, включая нападения на полицейских, передает РИА «Новости».

    Задержания прошли на акции в рамках протестной кампании, организованной движением Defend Our Juries, которая поставила целью собрать не менее 500 участников и испытать возможности системы правосудия – столичная полиция располагает порядка 520 свободными камерами.

    В полиции города заявляли, что намерены задерживать всех, кто выражает поддержку запрещенной организации, а также отметили дополнительную нагрузку на судебную систему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа Palestine Action была запрещена после инцидента на базе британских ВВС Брайз-Нортон. Активисты проникли на территорию базы и повредили два заправочных самолета Airbus Voyager ломом. Они также распылили красную краску на турбины самолетов. Участники акции заявили, что причиной стал регулярный перелет ВВС Британии из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре для поддержки военных операций в Газе.

    Власти Британии признали Palestine Action террористической организацией в июле: поддержка и членство теперь грозят сроком до 14 лет.

    8 августа 2025, 14:07 • Новости дня
    Германия приостановила поставки оружия Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии решило приостановить выдачу разрешений на экспорт вооружений Израилю, которые потенциально могут применяться в секторе Газа, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Такое решение связано с недавним ужесточением военных действий Израиля на палестинской территории, пояснил канцлер, передает ТАСС.

    Мерц подчеркнул, что после ночного решения израильского кабинета усилить военные меры становится все менее ясно, каким образом будут достигаться цели по освобождению заложников, установлению перемирия и разоружению ХАМАС. «При таких обстоятельствах правительство ФРГ пока не будет разрешать экспорт военных товаров, которые могут использоваться в секторе Газа», – сказал он.

    Ранее Нидерланды отменили поставки военной техники Израилю из-за Газы.

    Напомним, Израиль одобрил план премьера Биньямина Нетаньяху по захвату всей территории города Газа. Премьер Британии Кир Стармер выступил с критикой расширения израильской военной операции, подчеркнув, что это лишь увеличит кровопролитие и гуманитарный кризис. МИД Турции осудил расширение военной операции Израиля в Газе.

    8 августа 2025, 14:50 • Новости дня
    Израиль опроверг сообщения о ссоре Нетаньяху и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Израиля категорически отвергли публикации о конфликте между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом.

    В заявлении пресс-службы израильского премьера подчеркивается, что слухи о том, что Нетаньяху и Трамп поссорились или повышали голос друг на друга во время телефонного разговора, не соответствуют действительности, передает РИА «Новости».

    «Сообщение о том, что между премьер-министром Нетаньяху и президентом Трампом произошла словесная перепалка на повышенных тонах, полностью является ложным», – говорится в официальном сообщении израильской стороны.

    Ранее телеканал NBC сообщил, что Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху повысил голос, когда тот заявил, что сообщения о массовом голоде в секторе Газа не соответствуют действительности.

    Ранее Минздрав сектора Газа заявил, что число погибших от голода достигло 193 человек.

    8 августа 2025, 14:26 • Новости дня
    ХАМАС подтвердил готовность предпринять шаги для соглашения с Израилем

    ХАМАС выразил готовность к шагам ради соглашения о перемирии в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    Палестинское движение ХАМАС подчеркнуло свою открытость к действиям, способным привести к соглашению о прекращении огня в секторе Газа с Израилем.

    Об этом говорится в опубликованном заявлении движения, пишет ТАСС.

    ХАМАС отметил, что при взаимодействии с египетскими и катарскими посредниками проявил гибкость и позитивный настрой для успеха переговоров по прекращению огня.

    «Мы вновь заявляем, что в ходе нашего взаимодействия с египетскими и катарскими посредниками движение проявило всю необходимую гибкость и позитивный настрой для обеспечения успеха усилий по прекращению огня. Мы приложим все усилия для того, чтобы предпринять шаги, которые проложат путь к достижению соглашения», – говорится в сообщении ХАМАС.

    Данное заявление появилось на фоне сообщений о возможном расширении военной операции Израиля в секторе Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Кир Стармер выступил с критикой расширения израильской военной операции, заявив, что это приведет к росту кровопролития и гуманитарного кризиса.

    Посол Израиля в Москве Симона Гальперин отметила, что вероятность заключения соглашения с ХАМАС крайне мала, несмотря на переговоры израильской делегации в Катаре.

    Экономист оценил, что на покрытие нужд сектора Газа потребуется около 2% ВВП Израиля, не считая затрат на восстановление инфраструктуры.

    8 августа 2025, 11:44 • Новости дня
    Стармер назвал ошибкой расширение операции Израиля в Газе

    Премьер Британии Стармер назвал ошибкой расширение операции Израиля в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Британии Кир Стармер выступил с критикой расширения израильской военной операции, подчеркнув, что это лишь увеличит кровопролитие и гуманитарный кризис.

    Израиль ошибся, расширив масштабы военной операции в секторе Газа, считает премьер-министр Британии Кир Стармер, передает ТАСС.

    Он заявил, что подобные шаги не приведут к окончанию конфликта и освобождению заложников, а лишь усилят кровопролитие. Стармер также подчеркнул, что Лондон призывает пересмотреть это решение.

    По словам главы британского правительства, гуманитарная ситуация в Газе ухудшается с каждым днем, а заложники, удерживаемые ХАМАС, содержатся в нечеловеческих условиях. Стармер отметил, что необходимо добиться прекращения огня, увеличить гуманитарную помощь, освободить всех заложников и добиться мирного урегулирования путем переговоров. Он добавил, что ХАМАС должен уйти из Газы и сложить оружие, поскольку эта организация не может играть роли в будущем анклава.

    Британский премьер добавил, что Лондон вместе с союзниками работает над долгосрочным планом для мира на Ближнем Востоке, опираясь на принцип двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта. Однако, по его мнению, без добросовестного участия сторон в переговорах подобная перспектива теряется. Стармер подчеркнул, что дипломатическое решение возможно только при отказе обеих сторон от политики разрушения.

    Ранее израильский военно-политический кабинет согласовал предложение Биньямина Нетаньяху о взятии под контроль всего города Газа и расширении военной операции.

    Нетаньяху заявлял, что Израиль ищет партнеров среди арабских стран, которые могли бы взять на себя управление сектором Газа после завершения конфликта.

    Лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя в июле называл бессмысленными переговоры с Израилем о прекращении огня в условиях осады.

    10 августа 2025, 14:20 • Новости дня
    ХАМАС заявил об отсутствии прогресса в переговорах по Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посредники из Катара и Египта ведут работу по урегулированию ситуации в секторе Газа, но ощутимых результатов пока нет, сообщил член политбюро движения ХАМАС Усама Хамдан.

    В интервью телеканалу Al Araby Хамдан сообщил, что во время последнего раунда переговоров в Дохе посредники из Катара и Египта были близки к соглашению, однако, по его словам, «вмешательство американского спецпосланника Стивена Уиткоффа привело к срыву переговоров», передает ТАСС.

    «Всем известно, что в ходе последнего раунда переговоров в Дохе мы почти достигли подходящего соглашения, устраивающего все стороны. Однако мы были удивлены высказываниями американского спецпосланника [Стивена] Уиткоффа, которые привели к краху всего раунда», – заявил Хамдан.

    Он подчеркнул, что посредники из Катара и Египта продолжают работу, несмотря на провал, спровоцированный, по его мнению, действиями Израиля и США.

    Ранее ХАМАС подтвердил готовность предпринять шаги для соглашения с Израилем. В июле движение согласилось на предложение о прекращении огня с Израилем.

    8 августа 2025, 14:35 • Новости дня
    Аббас пообещал остановить планы Израиля

    Президент Палестины Аббас пообещал принять усилия против планов Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о намерении использовать международные и региональные каналы для противодействия израильской операции в Газе.

    Махмуд Аббас заявил о продолжении политических усилий для противодействия планам Израиля по расширению военной операции в секторе Газа, передает ТАСС.

    По словам палестинского лидера, он намерен задействовать все возможные международные и региональные площадки, включая Совет Безопасности ООН, Лигу арабских государств и Организацию исламского сотрудничества.

    В телефонном разговоре с королем Иордании Абдаллой II Аббас сообщил, что приложит усилия для привлечения международной и региональной поддержки.

    Ранее Израиль одобрил план Биньямина Нетаньяху по захвату всей территории города Газа.

    Премьер-министр Нетаньяху заявил о намерениях передать контроль над Газой арабским странам.

    Лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя назвал бессмысленными дальнейшие переговоры с Израилем о прекращении огня в условиях осады.

    10 августа 2025, 12:33 • Новости дня
    Более половины немцев поддержали признание Палестины независимым государством

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Согласно свежим социологическим данным, 54% жителей Германии считают, что страна должна признать Палестину как самостоятельное государство.

    Более половины граждан Германии поддерживают идею признания Палестины как отдельного государства, передает ТАСС. Согласно опросу, который провела служба Forsa по заказу журнала Internationale Politik, 54% респондентов высказались за признание, 31% – против. На востоке Германии поддержку эту идею выразили 59% жителей, на западе – 53%.

    Особенно высокий уровень поддержки отмечен среди сторонников Левой партии – 85%. У «Зеленых» этот показатель составил 66%, у социал-демократов – 52%. Наименьшую поддержку признание Палестины получило среди сторонников блока ХДС/ХСС – 48% и партии «Альтернатива для Германии» – 45%.

    Опрос провели с 30 по 31 июля, в нем участвовал 1 001 человек. При этом официальная позиция властей Германии остается прежней – государственность Палестины не признается.

    Как уточнил глава комитета Бундестага по обороне Томас Рёвекамп в эфире ARD, сейчас признание Палестины невозможно. По его словам, подобный шаг должен стать «следствием мирного процесса, а не его предпосылкой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль пригрозил Франции из-за намерения Парижа признать Палестину. Кабмин Британии потребовал от премьер-министра Кира Стармера официально признать Палестину. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о планах признать Государство Палестина на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН.

    10 августа 2025, 13:41 • Новости дня
    The Times: Британия разработала санкции против оккупации Газы Израилем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лондон поручил ведомствам продумать жесткие меры против Тель-Авива в случае проведения Израилем полной оккупации сектора Газа, сообщила газета The Sunday Times.

    Власти Британии разрабатывают новые санкции против Израиля на случай полной оккупации сектора Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на The Sunday Times. В публикации говорится, что британским министерствам поручено подготовить «основательные» рестрикции для подобной ситуации. Министерство обороны Британии, по данным издания, рассматривает возможность запретить израильским военным участвовать в курсах обучения в Британии. СМИ отмечают, что МИД анализирует возможные санкционные меры, которые должны продемонстрировать правительству Биньямина Нетаньяху неприемлемость такого шага. В офисе премьер-министра Кира Стармера не прокомментировали информацию о разработке санкций. Ранее Британия уже вводила санкции против министров израильского правительства и приостанавливала переговоры о свободной торговле с Израилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Нидерландов отменили поставки военной техники Израилю в связи с ситуацией в Газе. Израиль одобрил план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по захвату всей территории города Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении передать контроль над Газой арабским странам.

