Bloomberg: Австралия собралась признать Палестину независимым государством

Tекст: Вера Басилая

Австралия планирует признать независимость Палестины, передает Bloomberg. По данным издания, решение может быть принято уже на ближайшем заседании кабинета министров. В случае одобрения, Австралия присоединится к Великобритании, Франции и Канаде, которые ранее поддержали аналогичный шаг.

Сообщается, что в последнее время отношения между Австралией и Израилем заметно ухудшились. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал возможное признание Палестины «позорным», тогда как глава правительства Австралии Энтони Албанезе и премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон призвали Израиль отказаться от расширения военной операции в Газе.

Албанезе и Лаксон предупредили, что действия Израиля могут противоречить международному праву. Они подчеркнули недопустимость «постоянного насильственного перемещения» палестинского населения.

Нетаньяху заявил, что Израиль действует «сдержанно», и отметил, что любая страна поступила бы так же в аналогичной ситуации.

Ранее Израиль предупредил Францию о последствиях после решения признать Палестину.

Правительство Британии потребовало от премьер-министра Кира Стармера признать независимость Палестины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении признать Государство Палестина на Генассамблее ООН в сентябре.

Более половины немцев поддержали признание Палестины независимым государством.