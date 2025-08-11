Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).2 комментария
Bloomberg: Австралия собралась признать Палестину независимым государством
Власти Австралии рассматривают возможность официального признания Палестины в ближайшие дни на фоне роста международной критики военных действий Израиля в Газе, сообщает Bloomberg.
Австралия планирует признать независимость Палестины, передает Bloomberg. По данным издания, решение может быть принято уже на ближайшем заседании кабинета министров. В случае одобрения, Австралия присоединится к Великобритании, Франции и Канаде, которые ранее поддержали аналогичный шаг.
Сообщается, что в последнее время отношения между Австралией и Израилем заметно ухудшились. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал возможное признание Палестины «позорным», тогда как глава правительства Австралии Энтони Албанезе и премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон призвали Израиль отказаться от расширения военной операции в Газе.
Албанезе и Лаксон предупредили, что действия Израиля могут противоречить международному праву. Они подчеркнули недопустимость «постоянного насильственного перемещения» палестинского населения.
Нетаньяху заявил, что Израиль действует «сдержанно», и отметил, что любая страна поступила бы так же в аналогичной ситуации.
Ранее Израиль предупредил Францию о последствиях после решения признать Палестину.
Правительство Британии потребовало от премьер-министра Кира Стармера признать независимость Палестины.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении признать Государство Палестина на Генассамблее ООН в сентябре.
