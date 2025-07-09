Бывшего врача Байдена лишили привилегии не раскрывать служебную информацию

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает телеканал Fox News, эта привилегия позволяет бывшим и нынешним сотрудникам администрации не раскрывать определенную служебную информацию. Решение было принято Белым домом в связи с расследованием, касающимся состояния здоровья Байдена и его финансовых отношений с семьей, передает РИА «Новости».

«В свете экстраординарной природы расследуемых вопросов президент Трамп определил, что допущение исполнительной привилегии не соответствует национальным интересам и, таким образом, неоправданно в отношении конкретных вопросов», – говорится в письме, направленном О'Коннору.

Отмечается, что Кевин О'Коннор должен дать показания в комитете по надзору палаты представителей США уже на этой неделе. В конце мая глава комитета Джеймс Комер потребовал заслушать под присягой врача Байдена и бывших помощников Белого дома в рамках расследования возможного сокрытия ухудшения когнитивного состояния экс-президента.

Комер ранее направил письма с требованием явиться на стенограммированные интервью врачу О'Коннору, а также бывшим помощникам Энни Томасини, Энтони Берналу и Эшли Уильямс. По заявлению Комера, ранее Белый дом препятствовал их вызову в конгресс.

Напомним, в июле прошлого года глава комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер, предложил врачу Джо Байдена дать показания в конгрессе о практике медицинских осмотров экс-президента и возможном участии родственников Байдена в бизнес-операциях.