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У конгресса США появились серьезные вопросы к лечащему врачу Байдена
Конгрессмен Джеймс Комер решил расспросить лечащего врача Байдена о практике медосмотров
Глава комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер, предложил врачу Джо Байдена дать показания в конгрессе о практике медицинских осмотров президента и возможном участии родственников американского лидера в бизнес-операциях.
По словам Комера, в его распоряжении есть доказательства того, что доктор Кевин О'Коннор был вовлечен во взаимодействие президентского брата Джеймса Байдена с компанией Americore Health, которая находится на грани банкротства. От этой компании Джеймс Байден якобы получил займы на сумму 200 тыс. и 400 тыс. долларов, передает РИА «Новости».
Известно, что Комер уже запросил у врача документы и переписку, связанные с финансовыми операциями, в которых участвовали Байдены. Он предположил, что личные интересы могли повлиять на медицинские заключения О'Коннора, который никогда не высказывал серьезных претензий к здоровью 81-летнего президента и не рекомендовал ему проходить когнитивные тесты.
Напомним, союзники США по НАТО опасаются, что действующий президент страны Джо Байден может быть слишком слабым, чтобы победить Дональда Трампа на выборах и «возглавлять мировую сверхдержаву».