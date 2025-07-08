Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.2 комментария
На участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» зарегистрировалось 105 тыс. человек
Победители второго сезона конкурса «Это у нас семейное» получат 60 сертификатов на улучшение жилищных условий
«В то время как другие состязания отличает жесткая конкурентная среда, «Это у нас семейное» – конкурс про счастье», – сказал газете ВЗГЛЯД первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. По его словам, по решению Владимира Путина, число победителей коккурса возрастет в два раза по сравнению с первым сезоном. Во вторник в Москве прошла пресс-конференция, посвященная второму сезону всероссийского проекта, направленного на выявление и поддержку семей с активной жизненной позицией.
«Главный смысл конкурса «Это у нас семейное» ранее обозначил президент Владимир Путин. Напомню, он говорил, что наша страна – это семья семей всевозможных национальностей, вероисповеданий, с разным количеством детей, где все семьи дружные, сильные и наполненные счастьем», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета конкурса.
Напомним, впервые о проведении конкурса «Это у нас семейное» заявил президент России Владимир Путин 1 сентября 2023 года в рамках открытого урока «Разговор о важном». Цель данного проекта – поддержка традиционных семейных ценностей и укрепление российских семей. Участие в конкурсе дает возможность находить интересные совместные занятия и увлечения представителям разных поколений, исследовать историю своей семьи и возрождать лучшие семейные традиции.
По словам Кириенко, «главный приз конкурса – это эмоции, а также возможность для любого участника заявить о себе на всю страну». «Каждая российская семья этого заслуживает», – считает он.
Говоря о втором сезоне конкруса, Кириенко напомнил, что он проводится по прямому поручению главы государства: «Президент сразу сказал: этот проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» будет самым массовым. Так и произошло – в первом сезоне приняли участие около 600 тыс. человек со всей страны».
«В то время как другие состязания отличает жесткая конкурентная среда, «Это у нас семейное» – конкурс про счастье», – пояснил он. Также Кириенко рассказал, что по решению президента во втором сезоне конкурса будет почти в два раза больше победителей. Они получат 60 сертификатов на улучшение жилищных условий, а финалисты отправятся в семейные путешествия.
«Конкурс позволил нам рассказать о себе на всю Россию.
Мы не певцы и не танцоры, но зрителям понравились подготовленные нами номера. А наш папа оказался супер-поваром», – поделилась Мариам Рыцарская, финалист первого сезона и представитель сразу двух семей – Абраамян и Рыцарских.
«Конкурс создал всероссийское коммьюнити семей из разных регионов. Мы из Московской области, но подружились и регулярно общаемся с участниками из Великих Лук, Воронежа. Не так давно мы вместе путешествовали на Байкал», – рассказала она. По ее словам, ни о какой конкуренции между нами нет и речи: «Для большинства участников конкурса «Это у нас семейное» – фестиваль талантов, которые каждая семья открывает в себе с помощью проекта».
Помимо этого, конкурс способствует духовному созиданию в российском обществе, отметила собеседница. «В прошлом финале на «ЦСКА Арене» все собравшиеся – а это 400 команд в среднем по шесть человек в каждой – читали православную молитву по предложению одной семьи священника», – напомнила Рыцарская.
«Ко второму конкурсу мы поставили костюмированный номер по стихотворению Александра Пушкина «У лукоморья дуб зеленый» из поэмы «Руслан и Людмила». Съемки проходили у нас на даче, ролик уже смонтирован и готов к показу», – поделилась финалистка первого сезона конкурса.
Ранее гендиректор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин рассказал, что в среднем в каждой семейной команде конкурса участвуют от пяти до семи человек, а в каждой пятой семье есть представители четвертого поколения – прабабушки и прадедушки.
Второй сезон конкурса стартовал 27 мая. Регистрация доступна на сайте этосемейное.рф до 14 сентября, ее прошли уже 105 тыс. человек в составе семейных команд. Подать заявки могут семьи, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. В команде обязательно должен быть участник возраста 5-17 лет.
Дистанционный этап участия в новом сезоне доступен с первого дня регистрации. Участникам даются задания – съемка видеовизитки и заполнение анкет об истории, традициях, интересных фактах о своей семье. Затем им предлагается проявить себя в тематических заданиях (например, спортивные, творческие, посвященные темам культуры, истории, семейных традиций), которые открываются каждую неделю.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в России по инициативе президента создана целая система поддержки семей с детьми. За последние 20 лет появились комплексные программы, которые направлены на то, чтобы дети получали качественное образование, имели равные возможности для развития и становились достойными гражданами своей страны.