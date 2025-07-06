Теннисист Рублев уступил Алькарасу и выбыл из Уимблдонского турнира

Tекст: Ирма Каплан

Игра за четвертьфинал между Рублевым и Алькарасом завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4, передает ТАСС. Матч длился 2 часа 43 минуты.

Алькарас, посеянный под вторым номером, встретится в четвертьфинале с британцем Кэмероном Норри.

Рублев, который был 14-м номером посева, впервые в карьере не смог пройти дальше четвертого круга на Уимблдоне.

Андрей Рублев занимает 14 место в мировом рейтинге ATP, у него 17 титулов на турнирах под эгидой организации. В турнирах Большого шлема дальше четвертьфинала Рублем не проходил. В 2021 году он стал олимпийским чемпионом в миксте и вместе с командой России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Карлос Алькарас занимает второе место в мировом рейтинге. В его активе 21 титул ATP, включая пять побед на турнирах Большого шлема. В 2024 году Алькарас завоевал серебро Олимпиады в Париже в одиночном разряде.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский теннисист Карен Хачанов уверенно вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Камиля Майхшака за 1 час 47 минут. Также стало известно, что белорусская теннисистка Арина Соболенко победила бельгийку Элизу Мертенс в двух сетах и пробилась в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с Лаурой Зигемунд.