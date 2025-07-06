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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как рок-н-ролл захватил мир

    Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.

    7 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему украинский язык уходит из российских школьных программ

    Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.

    51 комментарий
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Русская угроза – единственное условие устойчивости европейской власти

    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

    8 комментариев
    6 июля 2025, 23:21 • Новости дня

    Теннисист Рублев уступил Алькарасу и выбыл из Уимблдонского турнира

    Теннисист Рублев уступил Алькарасу и выбыл из Уимблдонского турнира
    @ Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление в Лондоне после поражения от испанца Карлоса Алькараса в матче четвертого круга Уимблдона.

    Игра за четвертьфинал между Рублевым и Алькарасом завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4, передает ТАСС. Матч длился 2 часа 43 минуты.

    Алькарас, посеянный под вторым номером, встретится в четвертьфинале с британцем Кэмероном Норри.

    Рублев, который был 14-м номером посева, впервые в карьере не смог пройти дальше четвертого круга на Уимблдоне.

    Андрей Рублев занимает 14 место в мировом рейтинге ATP, у него 17 титулов на турнирах под эгидой организации. В турнирах Большого шлема дальше четвертьфинала Рублем не проходил. В 2021 году он стал олимпийским чемпионом в миксте и вместе с командой России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

    Карлос Алькарас занимает второе место в мировом рейтинге. В его активе 21 титул ATP, включая пять побед на турнирах Большого шлема. В 2024 году Алькарас завоевал серебро Олимпиады в Париже в одиночном разряде.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский теннисист Карен Хачанов уверенно вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Камиля Майхшака за 1 час 47 минут. Также стало известно, что белорусская теннисистка Арина Соболенко победила бельгийку Элизу Мертенс в двух сетах и пробилась в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с Лаурой Зигемунд.

    6 июля 2025, 12:48 • Новости дня
    Зеленский: Российского десанта не было и не будет в Одессе
    Зеленский: Российского десанта не было и не будет в Одессе
    @ IMAGO/Luka Kolanovic/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский десант не появлялся и не появится в Одессе.

    Зеленский сообщил, что «российского десанта не было и не будет в Одессе». Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале в день Военно-морских сил Украины, который отмечается 6 июля, передает Газета.Ru.

    Он напомнил также об уничтожении крейсера «Москва» и подчеркнул, что «остров Змеиный под контролем Украины». По его словам, эти факты свидетельствуют о том, что украинский флот и силы обороны продолжают защищать территорию страны.

    В пятницу Зеленский сообщил, что по целям на Украине, включая Киев, был нанесен, по его словам, один из крупнейших воздушных ударов.

    Ранее сообщалось, что ВС России нанесли массированный ночной удар по объектам в Харькове и Одессе с применением новых реактивных дронов «Герань-3», развивающих скорость до 600 километров в час.

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    4 июля 2025, 21:54 • Новости дня
    Бананы стали сельскохозяйственной продукцией России

    Кабмин внес бананы в перечень сельскохозяйственной продукции России

    Бананы стали сельскохозяйственной продукцией России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское правительство расширило официальный перечень сельскохозяйственной продукции, дополнив его бананами.

    Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

    «Дополнить перечень сельскохозяйственной продукции... позицией следующего содержания: 01.22.12.000 Бананы», – отмечается в документе.

    Теперь бананы официально признаны продукцией, которую могут производить и перерабатывать сельскохозяйственные товаропроизводители, научные и образовательные организации России. Нововведение распространяется на связанные с этим научные, технические и образовательные работы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российским аграриям за десять лет удалось повысить производительность труда на целых 55%.

    Президент России Владимир Путин подчеркивал важность внедрения передовых технологий в сельскохозяйственный сектор для достижения стратегических целей к 2030 году.

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    6 июля 2025, 18:18 • Видео
    Урсула и телефонные мошенники: что общего?

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы набрать побольше долгов, чтобы помочь Украине. Это не такое глупое предложение, как может показаться на первый взгляд: Урсула знает, зачем ей это.

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    5 июля 2025, 14:10 • Новости дня
    Эрдоган сообщил о готовности Азербайджана к диалогу с Россией
    Эрдоган сообщил о готовности Азербайджана к диалогу с Россией
    @ ROMAN ISMAYILOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, на которых обсуждалась текущая напряженность между Баку и Москвой, сообщает Anadolu.

    По словам Эрдогана, Алиев предпринимает осторожные и осмотрительные шаги, не стремясь к эскалации проблемы, и настроен на урегулирование ситуации, передает Life.

    Турецкий лидер также отметил, что Анкара поддерживает глубокие дипломатические и стратегические связи с обеими странами.

    Эрдоган считает, что сложившуюся ситуацию возможно разрешить посредством заявлений, снижающих напряженность, и выразил уверенность в способности Алиева и Путина достичь взаимопонимания для преодоления разногласий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баку обостряет отношения с Москвой после задержания членов этнической ОПГ в Екатеринбурге. МИД России рекомендовал россиянам проявлять осторожность из-за ситуации в Азербайджане.

    В Азербайджане задержали граждан России, подозреваемых в принадлежности к преступным группам.

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    4 июля 2025, 10:41 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 82% россиян

    Tекст: Александра Юдина

    Президенту России Владимиру Путину доверяют 82% участников исследования, это на один процентный пункт выше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину достиг 82%, сообщает ТАСС.

    Кроме того, 83% опрошенных выразили уверенность в том, что глава государства хорошо выполняет свои обязанности.

    При этом 57% респондентов положительно оценили работу российского правительства, что на один процентный пункт меньше, чем в предыдущем опросе. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин справляется с обязанностями, заявили 58% респондентов, что на два процентных пункта ниже по сравнению с предыдущими данными.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 42%, что на пять процентных пунктов ниже результатов предыдущего опроса. В поддержку КПРФ высказались 8% респондентов, за ЛДПР – 11%, а за «Справедливую Россию – За правду» и «Новых людей» – по 3%.

    Опрос фонда «Общественное мнение» был проведен с 27 по 29 июня среди 1,5 тыс. респондентов.

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    4 июля 2025, 02:09 • Новости дня
    Трамп заявил о продолжении военной помощи Украине
    Трамп заявил о продолжении военной помощи Украине
    @ Al Drago/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президента Дональд Трамп заявил журналистам в четверг на объединенной базе Эндрюс под Вашингтоном, что Белый дом продолжает оказывать Киеву военную помощь с оглядкой на собственные ресурсы.

    «Мы поставляем оружие, да, но мы им дали очень много оружия. Мы поставляем вооружения, мы работаем с ними и стараемся помочь им. Но все не просто. Байден выпотрошил нашу страну, раздавая им оружие», – ответил Трамп в ролике, представленном Yahoo News.

    Президент США добавил, что перед тем, как раздавать оружие другим, Вашингтон должен быть уверен в том, что стране самой его хватит, чтобы защититься при необходимости.

    Напомним, ранее газета Politico сообщила, что США остановили передачу боеприпасов и вооружений Украине из-за сокращения собственных запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC подтвердила это решение, подчеркнув, что интересы Америки поставлены в приоритет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.

    Российские власти неоднократно критиковали западные поставки вооружений на Украину, отмечая, что они затрудняют урегулирование конфликта и усиливают вовлеченность НАТО.

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    4 июля 2025, 20:59 • Новости дня
    В Сергиевом Посаде мужчина ударил ножом в шею катавшегося на качелях ребенка
    В Сергиевом Посаде мужчина ударил ножом в шею катавшегося на качелях ребенка
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во дворе многоквартирного дома в Сергиевом Посаде мужчина с ножом напал на 9-летнего мальчика, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

    По информации ведомства, злоумышленник ударил ребенка ножом в шею, передает ТАСС. Мальчика госпитализировали. В пресс-службе прокуратуры Московской области уточнили, что нападение произошло во дворе дома на Новоугличском шоссе, когда мальчик катался на качелях, злоумышленник подошел к нему со спины.

    ГУ МВД по Московской области сообщило, что полиция проводит мероприятия по установлению личности и задержанию преступника, а также выясняет все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

    В апреле в Дмитровском городском округе Московской области подросток с ножом напал на ребенка.

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    4 июля 2025, 13:07 • Новости дня
    Песков заявил о невозможности завершить СВО политико-дипломатическим путем
    Песков заявил о невозможности завершить СВО политико-дипломатическим путем
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, поскольку достичь всех ее целей политико-дипломатическим способом сейчас невозможно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков рассказал, что в ходе обсуждения президент России отметил заинтересованность в достижении поставленных задач в рамках спецоперации и подчеркнул, что предпочтителен политико-дипломатический путь, передает ТАСС.

    Однако, по словам Пескова, сейчас такой сценарий невозможен, поэтому Россия продолжает военные действия.

    Ранее МИД Китая заявил о вреде затягивания конфликта на Украине.

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    4 июля 2025, 15:35 • Новости дня
    Российские войска подошли к Константиновке в ДНР

    Освобождение Предтечено позволило ВС России вплотную приблизиться к Константиновке

    Российские войска подошли к Константиновке в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные получили возможность выйти к Константиновке после взятия под контроль села Предтечено в Донецкой народной республике.

    Как передает ТАСС, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вплотную подошли к Константиновке благодаря освобождению населенного пункта Предтечено.

    «Наши войска вплотную подошли к Константиновке благодаря освобождению Предтечено», – привели заявление Кимаковского в агентстве.

    Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении поселка Предтечено в ДНР, что усилило позиции российских сил в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска закрепились в центральной части села Каменское на Степногорском направлении. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Меловое в Харьковской области. Группировка «Центр» освободила Разино в Донецкой народной республике.

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    5 июля 2025, 11:45 • Новости дня
    Жапаров: Без русского языка далеко от Киргизии не уехать
    Жапаров: Без русского языка далеко от Киргизии не уехать
    @ IGOR KOVALENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Киргизия нуждается в русском языке, так как им пользуется половина мира, заявил президент Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар».

    По словам Жапарова, русский язык необходим стране, поскольку без его знания киргизам будет сложно добиться успеха за пределами родины. Президент отметил, что в таких соседних странах, как Узбекистан и Таджикистан, невозможно общение без русского языка, передает РБК.

    Жапаров добавил, что в европейских странах, США и Китае для коммуникации часто приглашают русскоязычных переводчиков, что подчеркивает востребованность языка. Поэтому, по его словам, без русского языка далеко от Киргизии не уехать.

    Он также напомнил, что государственным языком Киргизии остается киргизский, а за русским закреплен статус официального, как это указано в Конституции. Жапаров считает, что предложения некоторых политиков изменить статус русского языка являются ошибочными.

    Президент пояснил, что русский и английский языки используются по всему миру, а молодежь Киргизии часто владеет тремя-четырьмя языками, что, по его мнению, очень полезно для свободного передвижения и карьерных перспектив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Киргизии подтвердили сохранение официального статуса русского языка. Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Москву с рабочим визитом. В Кремле пройдет встреча президентов России и Киргизии, на которой запланированы переговоры по всему спектру двусторонних вопросов.

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    4 июля 2025, 04:33 • Новости дня
    Разработчик рассказал об испытаниях дальнобойной платформы «Странник» в зоне СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Дальнобойная роботизированная платформа «Странник» со спутниковым управлением предназначена для минирования и эвакуации раненых на дистанции до 30 км, ее испытания в зоне СВО начнутся в июле, сообщил официальный представитель компании Komandante Robotics Алексей Смирнов.

    Он уточнил, что дрон способен ехать на дистанции свыше 15 км и вплоть до 30 км – в зависимости от емкости батарейки.

    «Мы упразднили все то, что применяется для подобных платформ сейчас – не нужен пульт управления, ноутбук, наземная станция управления (НСУ), антенны, также убраны все аналоговые и цифровые частоты. «Странник» управляется со спутника. Для управления платформой нужен смартфон или планшет, при этом оператор может находиться в любой точке планеты», – цитирует разработчика ТАСС.

    Он подчеркнул, что существующие платформы с ретранслятором могут преодолеть не более 1,5 км при действии радиоэлектронной борьбы и требуют непосредственного присутствия оператора в радиусе до 5 км, что подвергает его опасности. «Странник» отличается компактностью, помещается в багажник, весит 56 кг, его сложнее поразить дроном-камикадзе, а при потере связи он не требует перезапуска.

    Кроме того, «Странник» полностью автономен. Он передает обстановку вокруг, оснащен телеметрией и двусторонней связью, что делает его уникальным среди аналогов. Заявленная скорость платформы – 20 км/ч, а управление реализуется отечественным программным обеспечением, работающим без VPN и сторонних сервисов, что устраняет задержки связи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, попытки получить доступ к протоколу шифрования российской системы «Веда» оказались безуспешными для украинских хакеров, несмотря на наличие станций с прошивкой, сообщил официальный представитель проекта.Также

    лазерную систему для борьбы с беспилотниками, которая входит в проект «Посох», планируют испытать в зоне спецоперации до конца лета 2025 года.


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    5 июля 2025, 09:30 • Новости дня
    Депутат Рады заявила об истощении зенитных ресурсов Киева
    Депутат Рады заявила об истощении зенитных ресурсов Киева
    @ Yevhen Liubimov/ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Ресурс зенитных установок типа «Гепард» и других в Киеве практически исчерпан, сообщила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

    Безуглая отметила, что ремонты производятся главным образом за счет самих экипажей, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что боевые команды самостоятельно ищут необходимые ресурсы для продолжения работы и часто вынуждены просить у волонтеров транспорт, который, по ее словам, мог бы предоставить город.

    Также депутат рассказала, что программное обеспечение для автоматизации обнаружения и сопровождения воздушных целей официально не принято на вооружение и используется неофициально.

    Ночью в субботу украинские СМИ  сообщили , что в Киеве прогремело как минимум четыре серии взрывов. Накануне Минобороны заявило об успешном массированном ударе по военным целям в Киеве.

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    4 июля 2025, 15:14 • Новости дня
    Завершено расследование дела о мошенничестве против Долиной
    Завершено расследование дела о мошенничестве против Долиной
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Расследование дела о мошенничестве против народной артистки России Ларисы Долиной завершено, материалы направлены в прокуратуру Центрального административного округа Москвы для утверждения обвинительного заключения.

    В пресс-службе прокуратуры уточнили, что к уголовной ответственности привлечены Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова, передает ТАСС. Им предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

    По версии следствия, с 2 апреля по 12 июля 2024 года обвиняемые, включая неустановленных соучастников, похитили обманным путем денежные средства Ларисы Долиной на сумму более 175,1 млн рублей и лишили ее права на квартиру в Ксеньинском переулке стоимостью свыше 138 млн рублей. Общий ущерб по делу превышает 317,6 млн рублей.

    Ранее Хамовнический суд Москвы постановил вернуть певице Ларисе Долиной квартиру, которую она потеряла из-за действий телефонных мошенников.

    Напомним, Долина стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине, было возбуждено уголовное дело.

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    5 июля 2025, 10:58 • Новости дня
    The Times: Полиция Франции прокалывает лодки мигрантов ножами
    The Times: Полиция Франции прокалывает лодки мигрантов ножами
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Французские правоохранители применили новую практику борьбы с нелегальной миграцией, начав портить лодки, используемые для пересечения Ла-Манша в Британию, пишет The Times.

    Полиция Франции впервые стала прокалывать ножами надувные лодки, на которых мигранты пытаются пересечь Ла-Манш и попасть в Британию, передает «Лента.ру».

    Такой метод был введен для пресечения попыток нелегального пересечения границы в соответствии с новым законом.

    В Британии уже приветствовали эти меры, поскольку в 2025 году в страну на лодках прибыли более 20 тыс. нелегальных мигрантов, что на 51% больше по сравнению с 2023 годом. Правительства Британии и Франции начали переговоры об обмене мигрантами.

    Планируемое соглашение предполагает, что Британия будет возвращать Франции нелегальных мигрантов, сумевших пересечь Ла-Манш, а взамен сможет принять других мигрантов, претендующих на легальный статус по программе воссоединения семей.

    Ранее стало известно, что более 400 мигрантов прибыли в Британию, переплыв Ла-Манш на небольших лодках, несмотря на то, что французская полиция ужесточила за ними контроль. Таким образом, общее число мигрантов за год достигло 17 817 человек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Кир Стармер объявил о новой миграционной политике страны, в рамках которой будут повышены критерии по квалификациям и знанию английского языка для мигрантов.

    В свою очередь, британский министр обороны Бжон Хили обвинил предыдущее консервативное правительство в хаосе, из-за которого теперь страна имеет «рекордный уровень иммиграции».

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    5 июля 2025, 12:17 • Новости дня
    Словакия заблокировала 18 пакет антироссийских санкций
    Словакия заблокировала 18 пакет антироссийских санкций
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Словакия в очередной раз заблокировала принятие 18 пакета антироссийских санкций Евросоюза, сообщает местное агентство TASR со ссылкой на заявление МИД страны.

    В МИД Словакии подчеркнули, что страна готова к дальнейшему конструктивному диалогу с Еврокомиссией и поиску решений, отвечающих интересам граждан и бизнеса, передает «Коммерсантъ».

    Ведомство уточнило, что правительство неоднократно заявляло о невозможности поддержать новый пакет санкций без достаточных гарантий со стороны Еврокомиссии по вопросам поставок энергоресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что новый пакет санкций ЕС против России «выглядит весьма «секси» для всех», но не будет иметь реального эффекта.

    Премьер-министр также отметил, что Еврокомиссия, вероятно, «добьется принятия предложения» об остановке импорта российского газа в Евросоюз.

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    4 июля 2025, 19:34 • Новости дня
    Минобороны начало применять сухую плазму крови на поле боя для спасения раненых
    Минобороны начало применять сухую плазму крови на поле боя для спасения раненых
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе спецоперации на Украине медицинские батальоны начали применять сухую плазму крови на передовой, что уже позволило спасти жизни множеству военнослужащих.

    Об использовании новых методов оказания медицинской помощи заявил начальник Главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин в ходе совещания в Минобороны, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Он сообщил, что с начала спецоперации применяются передовые медицинские группы с высококвалифицированными специалистами, что дало возможность максимально приблизить специализированную помощь к линии боевых действий и оперативно проводить жизнеспасающие операции. «В предыдущих военных конфликтах данная тактика не применялась», – подчеркнул Тришкин.

    В настоящее время для личного состава применяются современные медицинские изделия, а также ведется поиск новых технологий и методов лечения. В группировках войск на передовых этапах медицинской эвакуации начали использовать лиофилизированную (сухую) плазму крови, что значительно облегчило спасение тяжелораненых. ФМБА России в текущем году поставит в войска 10 тысяч упаковок сухой плазмы.

    Для эвакуации раненых запущены военно-санитарные летучки, полностью оборудованные аппаратурой и снабженные необходимыми препаратами, где круглосуточно дежурят медицинские бригады. Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о создании координационного центра для взаимодействия с военными и гражданскими структурами.

    Руководитель ФМБА Вероника Скворцова сообщила о создании 13-слойного противоосколочного материала, выдерживающего до 130 граммов в тротиловом эквиваленте; из него уже производят панели для машин скорой помощи и носилки для раненых. Скворцова добавила, что агентство готово делиться передовым опытом в сфере диагностики, защиты от биологических и химических угроз, и поставлять современные препараты.

    Министр обороны выразил благодарность Минздраву и ФМБА и поручил срочно внедрять новшества для сохранения жизни военнослужащих.

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поручил подготовить предложения по внедрению новых медицинских технологий для поддержки военных на передовой в кратчайшие сроки.

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    Против кого Илон Маск создал новую американскую партию

    Миллиардер Илон Маск сделал знаковый шаг, означающий резкое усиление его интереса к политике – зарегистрировал новую партию. Эта партия может стать лишь одной из десятков партий, существующих в США, но практически никак не участвующих в политической жизни. А может испортить жизнь не только Трампу, но и многим другим. От чего все это зависит? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Урсула и телефонные мошенники: что общего?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы набрать побольше долгов, чтобы помочь Украине. Это не такое глупое предложение, как может показаться на первый взгляд: Урсула знает, зачем ей это.

    • Зеленскому отказали в самом необходимом

      Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

    • Зеленский меняет стратегию

      Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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