Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.7 комментариев
На подлете к Москве силы ПВО уничтожили шесть дронов ВСУ
Собянин сообщил о шести сбитых на подлете к Москвы БПЛА
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале о сбитых днем на подлете к столице дронах ВСУ.
«ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал столичный градоначальник.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны 6 июля доложило о сбитых в течение дня средствами противовоздушной обороны почти 50 беспилотниках над российскими регионами.
Кроме того, в Орловской области в течение дня отразили атаку семи дронов ВСУ.