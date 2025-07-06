Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.4 комментария
Минтранс сообщил о утечке аммиака на танкере в Усть-Луге
Во время погрузки на танкере в порту Усть-Луга произошла утечка жидкого аммиака, после чего 23 члена экипажа эвакуировали, обошлось без пострадавших.
Небольшая утечка жидкого аммиака произошла на борту танкера в порту Усть-Луга Ленинградской области, передает ТАСС. Согласно заявлению Минтранса РФ, инцидент случился 6 июля во время погрузочно-разгрузочных работ на судне «Эко визард». В министерстве отметили, что экипаж, состоящий из 23 человек, был оперативно эвакуирован на территорию порта, пострадавших среди моряков нет.
В ситуации оперативно провели совещание под руководством главы Минтранса Романа Старовойта. «Аварийные службы терминала в настоящее время занимаются ликвидацией последствий происшествия. Экипаж в количестве 23 человек эвакуирован и находится в порту, пострадавших нет», – подчеркнули в министерстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сербии более 50 человек пострадали из-за схода с рельсов поезда с аммиаком. В Калужской области цистерна с аммиаком опрокинулась, что привело к утечке опасного вещества. В Новосибирске после утечки аммиака на предприятии три человека были госпитализированы.