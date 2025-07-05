Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.32 комментария
ВСУ атаковали маршрутный автобус и два автомобиля в Белгородской области
В результате атак украинских FPV-дронов на маршрутный автобус и два автомобиля пострадали три человека, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Дроны ВСУ атаковали три транспортных средства. Водители получили ранения», – сообщил Гладков в Telegram.
В селе Никольское Белгородского района FPV-дрон атаковал маршрутный автобус, водитель получил минно-взрывную травму и контузию. У автобуса выбиты стекла и поврежден кузов.
В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон атаковал легковой автомобиль. Пострадавший водитель госпитализирован с контузией, транспортное средство «посечено осколками».
В поселке Шамино еще один автомобиль был атакован FPV-дроном. Водитель самостоятельно обратился за медицинской помощью в Шебекинскую ЦРБ. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму, баротравму и слепые осколочные ранения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на предприятии в Шебекино после атаки дрона ВСУ произошел пожар. В результате происшествия пострадали три человека, в том числе сотрудники МЧС.