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Пожар на предприятии Шебекино потушили после атаки дрона ВСУ
Пожар, возникший на территории предприятия в Шебекино после атаки беспилотника ВСУ, полностью ликвидирован, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он указал, что по уточненной информации пострадали три человека: двое из них – сотрудники МЧС, еще один – сотрудник водоканала, который самостоятельно обратился к врачам.
По словам Гладкова, все раненые доставлены в больницы. Медики оценивают состояние одного из пострадавших как тяжелое, у двух других оно средней степени тяжести.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Шебекино Белгородской области после атаки беспилотника на гражданское предприятие пострадали два человека, один из которых находится в стабильно тяжелом состоянии.