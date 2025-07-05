Пожар на предприятии Шебекино потушили после атаки дрона ВСУ

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что по уточненной информации пострадали три человека: двое из них – сотрудники МЧС, еще один – сотрудник водоканала, который самостоятельно обратился к врачам.

По словам Гладкова, все раненые доставлены в больницы. Медики оценивают состояние одного из пострадавших как тяжелое, у двух других оно средней степени тяжести.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Шебекино Белгородской области после атаки беспилотника на гражданское предприятие пострадали два человека, один из которых находится в стабильно тяжелом состоянии.