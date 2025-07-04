Мурашко анонсировал строительство детской поликлиники за 900 млн рублей в ЕАО

Tекст: Валерия Городецкая

Новый корпус соединят с существующими зданиями для удобства перемещения пациентов и персонала, что улучшит взаимодействие между отделениями и службами больницы, сообщается в Telegram-канале Минздрава.

Областная детская больница в настоящий момент располагает стационаром на 53 койки, куда входят хирургическое, педиатрическое и реанимационное отделения. Действующая поликлиника способна обслуживать 408 посещений за смену. В больнице применяются телемедицинские консультации, в 2025 году таковую помощь получили 29 детей. В федеральные и региональные центры направлены 10 детей для высокотехнологичной помощи и 216 – для специализированной.

Врио губернатора ЕАО Мария Костюк в своем Telegram-канале подтвердила, что одной поликлиники для приема всех пациентов недостаточно – новая рассчитана на 300 посещений в смену и строится по нацпрограмме модернизации первичного звена здравоохранения.

Костюк сообщила, что Мурашко вместе с руководством региона проверил работу больниц, амбулаторий и колледжа, где обучают будущих фельдшеров и врачей.

В новой амбулатории села Партизанское министр обратил внимание на обеспечение медикаментами населенных пунктов без аптек. В Смидовичской районной больнице акцент был сделан на качественном и доступном приеме пациентов и привлечении новых специалистов. Мурашко подчеркнул: «Важно, чтобы жители без длинных очередей и длительных записей могли получить необходимую помощь».

В ходе инспекции областной больницы особое внимание уделили состоянию помещений и капитальному ремонту хирургического отделения. Отдельно обсудили нехватку помещений в детской областной больнице, где одной поликлиники не хватает для приема всех пациентов.

Костюк отметила, что в регионе продолжается ремонт медучреждений, открыты новые отделения, расширяется программа целевого набора студентов и привлечение молодых специалистов по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».